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Shravan Somwar 2026: सावन माह 2026 कब से कब तक रहेगा, कितने श्रावण सोमवार हैं?
Shravan Month Somwar Dates: भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित सावन/ श्रावण माह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप और सोमवार का व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन में श्रद्धापूर्वक शिव उपासना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार सावन माह 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक रहेगा।ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक
श्रावण सोमवार का महत्व
श्रावण सोमवार के दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित की जाती है। अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव-पार्वती की आराधना करती हैं। भक्त 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं।
आइए यहां जानते हैं सावन 2026 कब से कब रहेगा और कितने सोमवार पड़ेंगे...
सावन सोमवार 2026 की तिथियां
इस बार पूरे सावन माह 2026 में 4 श्रावण सोमवार पड़ेंगे...
* पहला श्रावण सोमवार: 3 अगस्त 2026
* दूसरा श्रावण सोमवार: 10 अगस्त 2026
* तीसरा श्रावण सोमवार: 17 अगस्त 2026
* चौथा श्रावण सोमवार: 24 अगस्त 2026
बता दें कि सावन 2026 का महीना 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा और इस दौरान 4 श्रावण सोमवार आएंगे। यह पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति, व्रत, जप, दान और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन महीने के अंतिम दिन यानी 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा का मुख्य त्योहार मनाया जाएगा।
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वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
कश्मीर की कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा 4,000 किलोमीटर दूर सीधा रूस तक जाता है। पीर पंजाल केव: यहाँ एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिव खाड़ी: यह भी जम्मू में स्थित शिव आराधना का एक प्रमुख केंद्र है और अमरनाथ गुफा जो श्रीनगर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में रोचक बातें।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में सावन (श्रावण) के महीने को सबसे पवित्र, ऊर्जावान और चमत्कारी समय माना गया है। वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महीना 29 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह पूरा महीना देवों के देव महादेव की आराधना को समर्पित होता है। लेकिन इस बार का सावन साधारण नहीं है; ज्योतिषीय दृष्टि से यह बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस पूरी अवधि में सौरमंडल के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह- ज्ञान के दाता गुरु (बृहस्पति) और कर्मफल दाता शनि देव-अपनी चाल से ब्रह्मांड में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं।