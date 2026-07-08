Shravan Somwar 2026: सावन माह 2026 कब से कब तक रहेगा, कितने श्रावण सोमवार हैं?

Shravan Month Somwar Dates: भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित सावन/ श्रावण माह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप और सोमवार का व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन में श्रद्धापूर्वक शिव उपासना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार सावन माह 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक रहेगा।ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित सावन/ श्रावण माह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप और सोमवार का व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन में श्रद्धापूर्वक शिव उपासना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार सावन माह 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक रहेगा।

श्रावण सोमवार का महत्व

श्रावण सोमवार के दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित की जाती है। अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव-पार्वती की आराधना करती हैं। भक्त 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं।

आइए यहां जानते हैं सावन 2026 कब से कब रहेगा और कितने सोमवार पड़ेंगे...

सावन सोमवार 2026 की तिथियां

इस बार पूरे सावन माह 2026 में 4 श्रावण सोमवार पड़ेंगे...

* पहला श्रावण सोमवार: 3 अगस्त 2026

* दूसरा श्रावण सोमवार: 10 अगस्त 2026

* तीसरा श्रावण सोमवार: 17 अगस्त 2026

* चौथा श्रावण सोमवार: 24 अगस्त 2026

बता दें कि सावन 2026 का महीना 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा और इस दौरान 4 श्रावण सोमवार आएंगे। यह पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति, व्रत, जप, दान और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन महीने के अंतिम दिन यानी 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा का मुख्य त्योहार मनाया जाएगा।