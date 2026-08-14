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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (18:35 IST)

नाग पंचमी 2026: उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, जानें शुल्क और स्लॉट की पूरी जानकारी

nagchandreshwar mandir ujjain
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (18:35 IST)
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वर्ष में एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाला उज्जैन का प्रसिद्ध श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। इस बार 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। यदि आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। उज्जैन के विश्वप्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष शिखर पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट वर्ष में केवल एक बार ही खुलते हैं। दर्शन से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है।

1. मंदिर खुलने का समय

अवसर: नाग पंचमी पर्व।
समय: नाग पंचमी की पूर्व संध्या (मध्यरात्रि 12:00 बजे) से कपाट खोले जाते हैं और यह अगले 24 घंटों (नाग पंचमी की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक) के लिए ही दर्शनार्थियों के लिए खुले रहते हैं।
 

2. बुकिंग और प्रवेश व्यवस्था

शीघ्र दर्शन एवं सुगम दर्शन व्यवस्था: नाग पंचमी के दिन अत्यधिक भीड़ को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है।
ऑनलाइन/ऑफलाइन बुकिंग: दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था या शीघ्र दर्शन (Paid Pass) के लिए आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुकिंग की सुविधा दी जाती है।
आधिकारिक पोर्टल: दर्शन बुकिंग, पास और दिशा-निर्देशों की सही जानकारी के लिए हमेशा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की आधिकारिक वेबसाइट mahakaleshwar.mp.gov.in पर ही जाएँ।
 

श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव:

समय का ध्यान रखें: कपाट केवल 24 घंटे के लिए खुलते हैं, इसलिए अपनी यात्रा की योजना समय रहते बनाएँ।
गाइडलाइंस का पालन करें: मंदिर प्रशासन द्वारा जारी प्रवेश मार्ग (जैसे कर्कराज मंदिर, चारधाम मंदिर क्षेत्र से कतार व्यवस्था) और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
ऑनलाइन पास: यदि आप लाइन से बचकर शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं, तो महाकाल मंदिर के आधिकारिक पोर्टल से अग्रिम (Advance) पास जरूर प्राप्त कर लें।
 
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