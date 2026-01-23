Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: ब्रज क्षेत्र में होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। बरसाना में होली का डांडा गड़ने के साथ ही 40 दिनों तक चलने वाले रंग और प्रेम के महापर्व का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में पारंपरिक रस्मों, लोकगीतों और रंगोत्सव की अनूठी छटा देखने को मिलेगी। मथुरा-बरसाना की होली: कान्हा की नगरी में होली की खुमारी छाने लगी है! राधारानी की नगरी बरसाना में इस शुक्रवार को वसंत ऋतु के साथ ही फाग महोत्सव का शंखनाद हो गया है। श्रीजी मंदिर से लेकर नंदगांव के गलियारों तक अब बस एक ही गूंज होगी- "जग होरी, ब्रज होरा!"

वसंत की दस्तक और होली का आगाज़

वसंत पंचमी के पावन दिन राधारानी और कान्हा के चरणों में गुलाल अर्पित कर 40 दिवसीय होली उत्सव का श्रीगणेश (डांडा गाड़ना) किया जाएगा। मंदिरों में गोस्वामी समाज की तान छिड़ेगी और समूचा ब्रजमंडल भक्ति और रंगों के सागर में गोते लगाएगा।

लाड़ली महल (बरसाना) में राधारानी 'वसंती' चोला पहनेंगी और भक्तों को केसरिया हलवे व मीठे पूआ का प्रसाद बांटा जाएगा। यह डांडा इस बात का प्रतीक है कि अब ब्रज में आधिकारिक रूप से गुलाल उड़ने का समय आ चुका है।

रंगोत्सव 2026: इस बार होगा कुछ खास!

ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ सूरज पटेल के मुताबिक, इस साल की होली ऐतिहासिक होने वाली है। श्रद्धालुओं के पलक-पावड़े बिछाने के लिए ब्रज में 23 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं।

सेल्फी प्वाइंट: मथुरा के प्रमुख चौराहों पर 12 सेल्फी प्वाइंट्स होंगे ताकि आप अपनी यादों को कैमरे में कैद कर सकें।

रोशनी से नहाएगा ब्रज: योगी सरकार इस बार फसाड लाइटिंग (Facade Lighting) के जरिए बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर और नंदगांव के नंद मंदिर को दूधिया और रंगीन रोशनी से चमकाएगी।

800 कलाकार और लोक संस्कृति का संगम

होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि कला का प्रदर्शन भी है। 24 और 25 फरवरी को बरसाना के राधा बिहारी इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक महाकुंभ लगेगा। यहाँ 70 समूहों के 800 कलाकार ब्रज की लोक कला को जीवंत करेंगे।

तारीखें नोट कर लें: कब, कहाँ और क्या?

अगर आप ब्रज की होली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लें:

15 फरवरी 2026:- होली की प्रथम चौपाई (महाशिवरात्रि)/ बरसाना

24 फरवरी 2026:- लड्डू होली (शाम को): राधा रानी मंदिर/ बरसाना

25 फरवरी 2026:- विश्व प्रसिद्ध लठामार होली/ बरसाना

26 फरवरी 2026:- लठामार होली/ नंदगांव