शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. होली
  4. 40-day-holi-festival-begins-barsana
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (16:15 IST)

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

राधावल्लभ की मूर्ति के नीचे ब्रज की लट्ठमार होली, कैप्शन में 'ब्रज की होली'
Holi: ब्रज क्षेत्र में होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। बरसाना में होली का डांडा गड़ने के साथ ही 40 दिनों तक चलने वाले रंग और प्रेम के महापर्व का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में पारंपरिक रस्मों, लोकगीतों और रंगोत्सव की अनूठी छटा देखने को मिलेगी। मथुरा-बरसाना की होली: कान्हा की नगरी में होली की खुमारी छाने लगी है! राधारानी की नगरी बरसाना में इस शुक्रवार को वसंत ऋतु के साथ ही फाग महोत्सव का शंखनाद हो गया है। श्रीजी मंदिर से लेकर नंदगांव के गलियारों तक अब बस एक ही गूंज होगी- "जग होरी, ब्रज होरा!" 
 

वसंत की दस्तक और होली का आगाज़

वसंत पंचमी के पावन दिन राधारानी और कान्हा के चरणों में गुलाल अर्पित कर 40 दिवसीय होली उत्सव का श्रीगणेश (डांडा गाड़ना) किया जाएगा। मंदिरों में गोस्वामी समाज की तान छिड़ेगी और समूचा ब्रजमंडल भक्ति और रंगों के सागर में गोते लगाएगा।
 
लाड़ली महल (बरसाना) में राधारानी 'वसंती' चोला पहनेंगी और भक्तों को केसरिया हलवे व मीठे पूआ का प्रसाद बांटा जाएगा। यह डांडा इस बात का प्रतीक है कि अब ब्रज में आधिकारिक रूप से गुलाल उड़ने का समय आ चुका है।
 

रंगोत्सव 2026: इस बार होगा कुछ खास!

ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ सूरज पटेल के मुताबिक, इस साल की होली ऐतिहासिक होने वाली है। श्रद्धालुओं के पलक-पावड़े बिछाने के लिए ब्रज में 23 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं।
 
सेल्फी प्वाइंट: मथुरा के प्रमुख चौराहों पर 12 सेल्फी प्वाइंट्स होंगे ताकि आप अपनी यादों को कैमरे में कैद कर सकें।
 
रोशनी से नहाएगा ब्रज: योगी सरकार इस बार फसाड लाइटिंग (Facade Lighting) के जरिए बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर और नंदगांव के नंद मंदिर को दूधिया और रंगीन रोशनी से चमकाएगी।
 

800 कलाकार और लोक संस्कृति का संगम

होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि कला का प्रदर्शन भी है। 24 और 25 फरवरी को बरसाना के राधा बिहारी इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक महाकुंभ लगेगा। यहाँ 70 समूहों के 800 कलाकार ब्रज की लोक कला को जीवंत करेंगे।
 

तारीखें नोट कर लें: कब, कहाँ और क्या?

अगर आप ब्रज की होली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लें:
 
15 फरवरी 2026:- होली की प्रथम चौपाई (महाशिवरात्रि)/ बरसाना
24 फरवरी 2026:- लड्डू होली (शाम को): राधा रानी मंदिर/ बरसाना
25 फरवरी 2026:- विश्व प्रसिद्ध लठामार होली/ बरसाना
26 फरवरी 2026:- लठामार होली/ नंदगांव
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभव

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभवBhojshala: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार की आबोहवा में आज भी राजा भोज के पांडित्य और परमार वंश के गौरव की महक महसूस की जा सकती है। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उस कालखंड का जीवित दस्तावेज है जब धार 'संस्कृति' और 'संस्कृत' का वैश्विक केंद्र हुआ करता था।

नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदल

नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदलनर्मदा नदी की परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। इसे 'प्रदक्षिणा' भी कहा जाता है, जिसमें नदी को हमेशा अपने दाईं (Right) ओर रखकर चला जाता है। पुराणों के अनुसार, इस कठिन यात्रा से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सचYamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय5 Best Vastu Remedies:वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिना किसी तोड़-फोड़ के भी घर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। सही वास्तु उपाय अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं...

और भी वीडियो देखें

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंद

श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंदShravana Nakshatra 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुद्धि के देवता बुध और मान-सम्मान के कारक सूर्य एक ही राशि में युति करते हैं, तो 'बुधादित्य योग' का निर्माण होता है। वर्तमान में श्रवण नक्षत्र (जो चंद्रमा का नक्षत्र है) में इस योग का बनना अत्यंत शुभ माना जा रहा है। श्रवण नक्षत्र ज्ञान, सुनने की शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यहाँ बुध और सूर्य की जुगलबंदी इन 3 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकती है।

Jaya Ekadashi 2026:: जया (अजा) एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

Jaya Ekadashi 2026:: जया (अजा) एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?Jaya (Aja) Ekadashi 2026: जया (अजा) एकादशी का व्रत एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिसे भगवान विष्णु की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखकर और विधिपूर्वक पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। इस दिन का पालन करके व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है।

Happy Basant Panchami Status 2026: बसंत पंचमी पर अपनों को भेजें ये 10 जादुई शुभकामना संदेश और स्टेटस, बरसेगी मां सरस्वती की कृपा

Happy Basant Panchami Status 2026: बसंत पंचमी पर अपनों को भेजें ये 10 जादुई शुभकामना संदेश और स्टेटस, बरसेगी मां सरस्वती की कृपाBasant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी का पर्व ऋतु परिवर्तन, नई ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जिन्हें विद्या, बुद्धि और कला की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश, व्हाट्सएप स्टेटस और उद्धरण भेजकर इस पर्व की खुशियां साझा करें।

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बुद्धि और ज्ञान का खुल जाएगा ताला

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बुद्धि और ज्ञान का खुल जाएगा तालाBasant Panchami Astrology remedies: बसंत पंचमी का पर्व विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन बुद्धि और ज्ञान पाने के लिये कई उपाय किये जाते हैं, जो लाभकारी साबित होते हैं। यदि आप भी बसंत पंचमी पर इन 5 उपायों को आजमाकर अपने और अपने बच्चों के जीवन में शुभता का संचार करके उनके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ा सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com