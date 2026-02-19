Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 20 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Phulera Dooj 2026: फुलैरा दूज के दिन क्या करते हैं क्या है इसका महत्व और पूजा विधि
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। आज माता शबरी की जयंती है।
 
आज का पंचांग (20 फरवरी 2026)
तिथि- तृतीया
 
वार: शुक्रवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
विशेष: आज का दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष है।
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (सुबह 06:40 तक, उसके बाद रेवती)
 
योग: साध्य (सुबह 11:45 तक, उसके बाद शुभ)
 
करण: वणिज (सुबह 11:25 तक, उसके बाद विष्टि/भद्रा)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (सबसे मंगलकारी समय)
 
अमृत काल: रात 01:25 से 02:55 तक (21 फरवरी की रात)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:17 से 06:07 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:17 तक

 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:15 से 12:40 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
 
यमगण्ड: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
 
गुलिक काल: सुबह 08:25 से 09:50 तक
 
भद्रा: सुबह 11:25 से रात 11:45 तक (भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं)ALSO READ: गुरु की अतिचारी गति मचाएगी हलचल, 2 जून तक 5 राशियों को बड़ा लाभ, 3 को झटका संभव
 
Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

20 February Birthday: आपको 20 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 February Birthday: आपको 20 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Holashtak 2026: 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे 'होलाष्टक', शुभ कार्य रहेंगे वर्जित

Holashtak 2026: 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे 'होलाष्टक', शुभ कार्य रहेंगे वर्जितHolashtak from 24 February: शास्त्रीय मार्गदर्शन अनुसार इस वर्ष होलिका-दहन दिनांक 02 मार्च 2026 को रात्रि 11 बजे से 12:30 के मध्य किया जाएगा क्योंकि इस अवधि में भद्रा के मुख की पांच घटियां अर्थात् 02 घण्टे व्यतीत हो चुके होंगे जो कि भद्रा का शास्त्रसम्मत परिहार है,

होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असरEffect of Holashtak on 12 Zodiac Signs: होलाष्टक के 8 दिन क्यों अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? जानें धार्मिक कारण और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

गुरु की अतिचारी गति मचाएगी हलचल, 2 जून तक 5 राशियों को बड़ा लाभ, 3 को झटका संभव

गुरु की अतिचारी गति मचाएगी हलचल, 2 जून तक 5 राशियों को बड़ा लाभ, 3 को झटका संभवJupiter Transit in Gemini 2026: वक्री गुरु की अतिचारी गति से 2 जून तक 5 राशियों को धन, करियर और भाग्य में बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि 3 राशियों को नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। जानें पूरी भविष्यवाणी।
