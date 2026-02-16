Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 17 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 17 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर कोई नई चुनौती सामने आ सकती है।

लव: रोमांटिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

धन: आय में वृद्धि का योग है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी-बहुत थकावट महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं।

लव: आप अपने साथी के साथ अच्छे वक्त बिता सकते हैं।

धन: आज अधिक धन निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है।

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: किसी असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आर्थिक लाभ हो सकता है।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज आप कोई नया कार्य या व्यापार आरंभ कर सकते हैं।

लव: अपने साथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी।

धन: आज आय की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: ज्यादा काम करने से थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: कुछ सिक्के मंदिर में दान करें, इससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर नए मौके मिलेंगे, बदलाव हो सकता है।

लव: आपके रिश्ते में थोड़ी-बहुत अनबन हो सकती है।

धन: घर-बाहर खर्चे बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज शारीरिक आराम की जरूरत है।

उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें, यह मानसिक शांति देने वाला रहेगा।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपके प्रमोशन की संभावना है।

लव: प्रेमी साथी आपका साथ पाकर खुश रहेगा।

धन: कारोबार में नया निवेश शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज घर-बाहर अधिक तनाव से बचें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: काम में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।

लव: रोमांटिक जीवन में शांति रहेगी, आपके साथी से प्यार मिलेगा।

धन: आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चे पर ध्यान देना होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

7. तुला (Libra)

करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको सफलता मिल सकती है।

लव: आप और आपका साथी एक-दूसरे के करीब आएंगे।

धन: कारोबार में अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें, इससे आपकी किस्मत में सुधार होगा।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का मौका मिलेगा।

लव: आपके रिश्ते में गहरी समझदारी और विश्वास रहेगा।

धन: आज फालतू के खर्चों पर निगरानी रखें।

स्वास्थ्य: ज्यादा काम करने से थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: चांदी का बर्तन का उपयोग करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर सफलता का मार्ग खुलेगा।

लव: प्रेम जीवन में सुख और संतोष मिलेगा, साथी से अच्छा संवाद होगा।

धन: आज आपको धन की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: ताजे फल दान करें, इससे आपकी सेहत और खुशहाली बढ़ेगी।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं,

लव: रोमांटिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है।

धन: आज आपको सोच-समझकर खर्च करना होगा।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है।

लव: रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा।

धन: अधिक धन खर्च से बचें। बचत करें।

स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: हल्दी का प्रयोग करें, इससे ऊर्जा का संचार होगा।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आप सही दिशा में सोचेंगे।

लव: प्रेमी साथी से अच्छे संबंध होंगे।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आराम करने की जरूरत है।