मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो

1. मेष (Aries)

 
Today 17 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर कोई नई चुनौती सामने आ सकती है।
लव: रोमांटिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
धन: आय में वृद्धि का योग है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी-बहुत थकावट महसूस हो सकती है।

 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं।
लव: आप अपने साथी के साथ अच्छे वक्त बिता सकते हैं।
धन: आज अधिक धन निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: किसी असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आर्थिक लाभ हो सकता है।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज आप कोई नया कार्य या व्यापार आरंभ कर सकते हैं।
लव: अपने साथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: आज आय की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: ज्यादा काम करने से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: कुछ सिक्के मंदिर में दान करें, इससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर नए मौके मिलेंगे, बदलाव हो सकता है।
लव: आपके रिश्ते में थोड़ी-बहुत अनबन हो सकती है।
धन: घर-बाहर खर्चे बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक आराम की जरूरत है।
उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें, यह मानसिक शांति देने वाला रहेगा।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपके प्रमोशन की संभावना है।
लव: प्रेमी साथी आपका साथ पाकर खुश रहेगा।
धन: कारोबार में नया निवेश शुरू कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज घर-बाहर अधिक तनाव से बचें।
उपाय: सूर्य देवता को प्रणाम करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।ALSO READ: कुंभ राशि में मंगल और राहु से बनेगा अंगारक योग, इन 5 राशियों के लिए अग्निपरीक्षा का समय
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: काम में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।
लव: रोमांटिक जीवन में शांति रहेगी, आपके साथी से प्यार मिलेगा।
धन: आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चे पर ध्यान देना होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको सफलता मिल सकती है।
लव: आप और आपका साथी एक-दूसरे के करीब आएंगे।
धन: कारोबार में अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें, इससे आपकी किस्मत में सुधार होगा।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का मौका मिलेगा।
लव: आपके रिश्ते में गहरी समझदारी और विश्वास रहेगा।
धन: आज फालतू के खर्चों पर निगरानी रखें।
स्वास्थ्य: ज्यादा काम करने से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: चांदी का बर्तन का उपयोग करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर सफलता का मार्ग खुलेगा।
लव: प्रेम जीवन में सुख और संतोष मिलेगा, साथी से अच्छा संवाद होगा।
धन: आज आपको धन की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: ताजे फल दान करें, इससे आपकी सेहत और खुशहाली बढ़ेगी।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, 
लव: रोमांटिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: आज आपको सोच-समझकर खर्च करना होगा।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। 
धन: अधिक धन खर्च से बचें। बचत करें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: हल्दी का प्रयोग करें, इससे ऊर्जा का संचार होगा।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर आप सही दिशा में सोचेंगे।
लव: प्रेमी साथी से अच्छे संबंध होंगे।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आराम करने की जरूरत है।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें, यह आपके जीवन में खुशहाली लाएगा।ALSO READ: सूर्य ग्रहण के समय इन 7 राशियों पर मंडराएगा खतरा, भूलकर भी न करें ये गलती
 
Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)Today Rashifal 17 February 2026 | कैसा रहेगा आज 17 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

17 February Birthday: आपको 17 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 February Birthday: आपको 17 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के...

Surya Grahan 2026: आसमान में दिखेगा Ring of Fire, इन राशियों के लिए शुभ तो इन पर पड़ेगा अशुभ असर

Surya Grahan 2026: आसमान में दिखेगा Ring of Fire, इन राशियों के लिए शुभ तो इन पर पड़ेगा अशुभ असरSurya Grahan 2026 के दौरान आसमान में Ring of Fire का अद्भुत नजारा दिखेगा। जानिए इस सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर शुभ और किन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानियां जरूरी हैं।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Mangal gochar 2026: मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 12 राशियों की किस्मत में होंगे बड़े बदलाव

Mangal gochar 2026: मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 12 राशियों की किस्मत में होंगे बड़े बदलावMangal gochar 2026: मंगल ग्रह का कुंभ राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। जानिए इस गोचर से करियर, धन और रिश्तों में क्या बदलाव होंगे और किन राशियों को मिलेगा लाभ।
