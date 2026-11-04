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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (16:12 IST)

दिवाली के पहले धनतेरस पर बनाएं कुबेर-लक्ष्मी 'धन वर्षा पोटली': वर्षभर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

dhan ki potli kaise banaye
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (16:12 IST)
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शास्त्रों में माना जाता है कि दीपावली की पावन रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन-धान्य का आशीर्वाद देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर और व्यापार में पूरे वर्ष बरकत बनी रहे, तो दीपावली पूजन के समय 'कुबेर-लक्ष्मी धन वर्षा पोटली' जरूर स्थापित करें।
 

1. पोटली बनाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

धनतेरस की शाम: प्रदोष काल के शुभ समय में।
दीपावली की रात्रि: महालक्ष्मी पूजन के मुख्य मुहूर्त में।
 

2. आवश्यक सामग्री

आधार वस्त्र: लाल या पीले रंग का नया व पवित्र वर्गाकार कपड़ा, पोटली बांधने के लिए रक्षासूत्र (मौली/कलावा)।
दिव्य प्रतीक: 5 या 7 पीली कौड़ियां (सफेद कौड़ियों को हल्दी में रंग लें), 5 या 7 गोमती चक्र, 5 या 7 कमलगट्टे के बीज।
पवित्र अनाज व मसाले: साबुत अक्षत (बिना टूटे चावल), साबुत धनिया, 2 या 5 साबुत हल्दी की गांठें, हरी इलायची और लौंग।
लक्ष्मी-कुबेर मुद्रा: एक चांदी का सिक्का (जिस पर लक्ष्मी-गणेश अंकित हों) या नए कड़क नोट/सिक्के।
पूजन सामग्री: गंगाजल, कुमकुम, हल्दी और ताजे पुष्प।
 

3. चरण-दर-चरण निर्माण एवं पूजन विधि

कपड़े का शुद्धिकरण: लाल या पीले कपड़े को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें और पूजा की चौकी पर बिछाएं।
सामग्री का संयोजन: कपड़े के ठीक बीच में चांदी का सिक्का रखें। इसके बाद अक्षत, साबुत धनिया, हल्दी की गांठें, कौड़ियां, गोमती चक्र, कमलगट्टे, लौंग, इलायची और पूज्य पुष्प रखें।
तिलक एवं अर्पण: सभी रखी हुई सामग्रियों पर कुमकुम और हल्दी से तिलक करें।
मंत्र सिद्ध अभिमंत्रण: पोटली की सामग्री के समक्ष बैठकर कमलगट्टे की माला से मां लक्ष्मी और कुबेर देव के मंत्रों का जाप करें:
 

महालक्ष्मी मंत्र (कम से कम 21 या 108 बार):

  • ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः॥
  • कुबेर मंत्र (108 बार):
  • ॐ कुबेराय नमः॥
पोटली का रूप देना: मंत्र जाप के बाद कपड़े के चारों कोनों को मिलाकर पोटली का आकार दें और मौली (कलावे) से कसकर बांध लें।
देव पूजन: तैयार पोटली को दीपावली पूजन के दौरान मां लक्ष्मी और कुबेर देव के चरणों में समर्पित करें।
 

4. तिजोरी में स्थापना और नियम

स्थापना स्थान: दीपावली पूजन के अगले दिन प्रातःकाल इस पोटली को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने घर या दुकान की तिजोरी, गल्ले या कैश बॉक्स में रखें।
गोपनीयता का नियम: पोटली को तिजोरी में स्थापित करने के बाद वर्षभर के लिए इसे न तो खोलें और न ही इसकी सामग्री को बार-बार देखें।
 

अगले वर्ष का पुनर्चक्रण:

  1. अगले साल दीपावली पर इस पोटली को खोलें।
  2. पुरानी पोटली के धनिया और सूखे फूलों को किसी पवित्र पेड़ की मिट्टी में विसर्जित कर दें।
  3. चांदी का सिक्का, कौड़ियां, गोमती चक्र और कमलगट्टे को पुनः गंगाजल से धोकर नई पोटली में इस्तेमाल कर सकते हैं।
  4. पवित्रता एवं प्रार्थना: इसे हमेशा शुद्ध स्थान पर ही रखें और तिजोरी में रखते समय मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थिर रूप से वास करें और अन्न-धन के भंडार भरे रखें।
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