  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. diwali-par-laxmi-puja-ki-shubh-samagri-list-and-upay
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (15:48 IST)

Diwali 2026: दिवाली पूजन में शामिल करें ये 8 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भर देंगी तिजोरी

laxami pujan samagri
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (15:48 IST)
google-news
दीपावली का पावन पर्व धन, धान्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा की थाली व मंडप में कुछ विशेष मांगलिक वस्तुओं को शामिल करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं।
 

महालक्ष्मी पूजन की मुख्य मांगलिक वस्तुएं

1. कमल का फूल: मां लक्ष्मी का प्रिय आसन कमल है। पूजन में गुलाबी या लाल कमल अर्पित करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
2. कौड़ियां (पीली कौड़ी): कौड़ी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इसे महालक्ष्मी का सहोदर (भाई) माना जाता है। 5 या 11 पीली कौड़ियों पर हल्दी लगाकर पूजा में रखने से धन-समृद्धि बढ़ती है।
3. कमलगट्टा (कमल के बीज): कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना और पूजा में कमलगट्टा अर्पित करना धन वृद्धि का अचूक उपाय माना गया है।
4. श्रीफल (लघु नारियल / एकाक्षी नारियल): छोटा नारियल या एकाक्षी नारियल महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।
5. दक्षिणावर्ती शंख: यह शंख भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। पूजा के समय इसमें जल या दूध भरकर मां लक्ष्मी का अभिषेक करने से दरिद्रता दूर होती है।
6. गोमती चक्र: 11 गोमती चक्रों को रोली व कुमकुम लगाकर लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाने से घर के वास्तु दोष और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
7. अक्षत (बिना टूटे चावल) और हल्दी की गांठ: हल्दी में रंगे साबुत चावल और 5 साबुत हल्दी की गांठें अर्पित करने से शुभता और तिजोरी में बरकत आती है।
8. पान का पत्ता व सुपारी: पूजा में डंठल वाले साफ-सुथरे पान के पत्ते पर सुपारी रखकर अर्पित करने से सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं।
 

पूजन में इन बातों का रखें विशेष ध्यान

गंगाजल से पवित्रता: पूजन शुरू करने से पहले सभी पूजन सामग्री और स्वयं पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें।
देशी घी का अखंड दीपक: मां लक्ष्मी की प्रतिमा के दाहिनी ओर देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें।
तुलसी दल का ध्यान: लक्ष्मी पूजन की थाली में तुलसी पत्र न रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी की व्यक्तिगत पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है (तुलसी जी केवल भगवान विष्णु के भोग में अर्पित की जाती हैं)।
भोग एवं नैवेद्य: मां लक्ष्मी को मखाने की खीर, सफेद मिठाई, बताशे और अनार या सिंघाड़े का भोग अति प्रिय है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय क्यों रखा जाता है कौड़ी और कमल गट्टा?

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय07 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

क्या दीपावली की रात मां लक्ष्मी घरों में भ्रमण करती हैं? जानिए पौराणिक कथा

क्या दीपावली की रात मां लक्ष्मी घरों में भ्रमण करती हैं? जानिए पौराणिक कथाDeepawali 2026: दीपावली की रात हर तरफ दीपों की रोशनी दिखाई देती है। घरों के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक दीपक जलाए जाते हैं। रंगोली बनाई जाती है और फूलों से घर को सजाया जाता है। इस दिन का सबसे बड़ा धार्मिक आकर्षण मां लक्ष्मी की पूजा है। मान्यता है कि दीपावली की रात धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन क्या दीपावली की रात मां लक्ष्मी सचमुच घर-घर भ्रमण करती हैं? इस मान्यता की शुरुआत कैसे हुई? आइए, जानते हैं विस्तार से...

Budh Uday in Tula: बुध ग्रह के उदित होने से किसके बढ़ेंगे खर्च और किसकी होगी बल्ले-बल्ले? जानें 12 राशिफल

Budh Uday in Tula: बुध ग्रह के उदित होने से किसके बढ़ेंगे खर्च और किसकी होगी बल्ले-बल्ले? जानें 12 राशिफलBudh Uday 2026: 10 नवंबर को तुला राशि में व्यापार व बुद्धि के कारक बुध उदित हो रहे हैं। जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव, धन-करियर की स्थिति और शुभ फल पाने के आसान उपाय।

दीपावली की रात घर में क्यों नहीं बुझाना चाहिए दीपक? जानिए धार्मिक महत्व

दीपावली की रात घर में क्यों नहीं बुझाना चाहिए दीपक? जानिए धार्मिक महत्वDeepawali 2026: दीपावली का त्योहार रोशनी, खुशियों और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हर घर में दीपक जलाकर अंधकार को दूर करने और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। यही वजह है कि दीपावली की रात घरों में मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई परिवारों में यह मान्यता भी प्रचलित है कि दीपावली की रात घर का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से दीपावली की रात घर में क्यों नहीं बुझाना चाहिए दीपक और क्‍या है इसका धार्मिक महत्व...

Guru Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में बनी गुरु-केतु की खतरनाक युति, जानें 12 राशियों का सटीक राशिफल और अचूक उपाय

Guru Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में बनी गुरु-केतु की खतरनाक युति, जानें 12 राशियों का सटीक राशिफल और अचूक उपायGuru Ketu Yuti 2026, Guru Ketu Yuti in Leo, Bhaspati Ketu Yuti, Rashifal 2026, Astrology News Hindi, Jupiter Ketu Conjunction, गुरु केतु युति 2026, सिंह राशि में गुरु केतु युति, गुरु केतु युति प्रभाव, राशिफल 2026

Diwali 2026: दिवाली पूजन में शामिल करें ये 8 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भर देंगी तिजोरी

Diwali 2026: दिवाली पूजन में शामिल करें ये 8 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भर देंगी तिजोरीDiwali 2026: दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन की थाली में शामिल करें ये शुभ चीजें। कौड़ी, कमलगट्टा, दक्षिणावर्ती शंख और श्रीफल से करें पूजा, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भर देंगी तिजोरी

दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय क्यों रखा जाता है कौड़ी और कमल गट्टा?

दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय क्यों रखा जाता है कौड़ी और कमल गट्टा?Deepawali 2026: दीपावली का त्योहार मां लक्ष्मी के स्वागत और उनकी विशेष पूजा-अर्चना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान कई ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं, जिन्हें धन, समृद्धि, सुख-शांति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं वस्तुओं में आपने देखा होगा कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की थाली में पीली कौड़ियां और कमल गट्टे जरूर रखे जाते हैं। आखिर इन दोनों चीजों को मां लक्ष्मी की पूजा में शामिल करने की परंपरा क्यों है? आइए जानते हैं विस्‍तार से...

Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम

Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त, उबटन लगाने की सही विधि, सामग्री और अपामार्ग प्रयोग के नियम यहाँ पढ़ें। जानें सूर्योदय से पहले स्नान का धार्मिक महत्व।

Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही पूजन विधि, सामग्री और पौराणिक कथा

Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही पूजन विधि, सामग्री और पौराणिक कथाGovardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा की सही तारीख, सबसे शुभ मुहूर्त, आवश्यक पूजा सामग्री, प्रामाणिक पूजन विधि और पौराणिक कथा की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें। जानें गिरिराज जी की कृपा पाने के विशेष नियम।

आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली? जानें 5 ऐसी बातें जो शायद ही जानते होंगे

आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली? जानें 5 ऐसी बातें जो शायद ही जानते होंगेDeepawali 2026: देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दीपावली का विशेष स्थान है। रोशनी, खुशियों, उमंग और उत्साह का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों को दीपों से सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी 5 ऐसी रोचक बातें, जो इस त्योहार के महत्व को और भी खास बनाती हैं...