Diwali 2026: दिवाली पूजन में शामिल करें ये 8 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भर देंगी तिजोरी

दीपावली का पावन पर्व धन, धान्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा की थाली व मंडप में कुछ विशेष मांगलिक वस्तुओं को शामिल करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं।

महालक्ष्मी पूजन की मुख्य मांगलिक वस्तुएं

1. कमल का फूल: मां लक्ष्मी का प्रिय आसन कमल है। पूजन में गुलाबी या लाल कमल अर्पित करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं।

2. कौड़ियां (पीली कौड़ी): कौड़ी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इसे महालक्ष्मी का सहोदर (भाई) माना जाता है। 5 या 11 पीली कौड़ियों पर हल्दी लगाकर पूजा में रखने से धन-समृद्धि बढ़ती है।

3. कमलगट्टा (कमल के बीज): कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना और पूजा में कमलगट्टा अर्पित करना धन वृद्धि का अचूक उपाय माना गया है।

4. श्रीफल (लघु नारियल / एकाक्षी नारियल): छोटा नारियल या एकाक्षी नारियल महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।

5. दक्षिणावर्ती शंख: यह शंख भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। पूजा के समय इसमें जल या दूध भरकर मां लक्ष्मी का अभिषेक करने से दरिद्रता दूर होती है।

6. गोमती चक्र: 11 गोमती चक्रों को रोली व कुमकुम लगाकर लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाने से घर के वास्तु दोष और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।

7. अक्षत (बिना टूटे चावल) और हल्दी की गांठ: हल्दी में रंगे साबुत चावल और 5 साबुत हल्दी की गांठें अर्पित करने से शुभता और तिजोरी में बरकत आती है।

8. पान का पत्ता व सुपारी: पूजा में डंठल वाले साफ-सुथरे पान के पत्ते पर सुपारी रखकर अर्पित करने से सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं।

पूजन में इन बातों का रखें विशेष ध्यान

गंगाजल से पवित्रता: पूजन शुरू करने से पहले सभी पूजन सामग्री और स्वयं पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें।

देशी घी का अखंड दीपक: मां लक्ष्मी की प्रतिमा के दाहिनी ओर देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें।

तुलसी दल का ध्यान: लक्ष्मी पूजन की थाली में तुलसी पत्र न रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी की व्यक्तिगत पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है (तुलसी जी केवल भगवान विष्णु के भोग में अर्पित की जाती हैं)।

भोग एवं नैवेद्य: मां लक्ष्मी को मखाने की खीर, सफेद मिठाई, बताशे और अनार या सिंघाड़े का भोग अति प्रिय है।