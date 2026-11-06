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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (14:39 IST)

दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय क्यों रखा जाता है कौड़ी और कमल गट्टा?

Lord Ganesha is seated beside Goddess Lakshmi and nearby, kaudi and kamal gatta are placed of worship
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (15:46 IST)
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लक्ष्मी पूजन में इसलिए रखी जाती है कौड़ी

धार्मिक मान्यताओं में कौड़ी को मां लक्ष्मी से जुड़ी शुभ वस्तु माना जाता है। प्राचीन समय में कौड़ियों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। उस दौर में लोग वस्तुओं के लेनदेन के लिए कौड़ियों का उपयोग करते थे। इसी वजह से धीरे-धीरे कौड़ी का संबंध धन, संपन्नता और आर्थिक समृद्धि से जुड़ गया।
मान्यता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन में कौड़ी रखने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। इसे धन की देवी का प्रिय प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से पीली कौड़ी को शुभता और धन-वैभव से जोड़कर देखा जाता है। कई परिवारों में दीपावली के दिन कौड़ियों को हल्दी या केसर से रंगकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है।
Diwali Lakshami Pujan Muhurat 2026

कौड़ी का मां लक्ष्मी से क्या है संबंध?

कौड़ी को मां लक्ष्मी से जोड़ने के पीछे समुद्र से संबंधित धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। मान्यता के अनुसार मां लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण कौड़ी को भी देवी लक्ष्मी से संबंधित शुभ वस्तु माना जाने लगा। यही वजह है कि कौड़ी को लक्ष्मी पूजन, धनतेरस और दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से शामिल किया जाता है।
 

दीपावली पर कमल गट्टा क्यों रखा जाता है?

मां लक्ष्मी की पूजा में कमल गट्टे का भी विशेष महत्व माना जाता है। कमल गट्टा कमल के फूल के बीज होते हैं। धार्मिक दृष्टि से कमल का फूल देवी लक्ष्मी का प्रिय पुष्प माना जाता है। मां लक्ष्मी को अक्सर कमल के आसन पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके हाथों में भी कमल के फूल सुशोभित होते हैं।
कमल का फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है। इसी कारण इसे पवित्रता, निर्मलता, सकारात्मकता, आध्यात्मिक उन्नति और परिवार में सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में कमल गट्टा अर्पित करने की परंपरा इसी धार्मिक संबंध से जुड़ी हुई है।
 

कमल गट्टे का धन और समृद्धि से क्या संबंध है?

धार्मिक मान्यताओं में कमल गट्टे को धन-धान्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन कई श्रद्धालु कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करते हैं। मान्यता है कि इससे मन एकाग्र होता है और साधक को देवी की आराधना में विशेष फल प्राप्त होता है।
दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में कौड़ी और कमल गट्टा रखना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा में समृद्धि और पवित्रता के प्रतीकों को सम्मान देने का तरीका भी है।
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