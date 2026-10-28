Diwali Cleaning Secrets: दिवाली सफाई में अचानक मिल जाएं ये 4 चीज़ें, तो समझें चमकने वाली है आपकी किस्मत

दीवाली आने से पहले घर के कोने-कोने की सफाई तो हम सभी करते हैं, ताकि पुरानी नकारात्मकता दूर हो और मां लक्ष्मी का घर में आगमन हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्षों से बंद पड़ी अलमारियों और डिब्बों की सफाई करते समय मिलने वाली कुछ खास चीज़ें महज इत्तेफाक नहीं होतीं? सनातन परंपरा के अनुसार, सफाई के दौरान मिलने वाली 4 खास वस्तुएं धन की देवी मां लक्ष्मी के आगमन और अपार समृद्धि का सीधा संकेत देती हैं:-

1. अचानक पुराने पैसे या नोट मिलना

किसी पुरानी जेब, दराज या डिब्बे से अचानक पैसे मिल जाना आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने का पूर्व संकेत है। यह बताता है कि आपका रुका हुआ धन जल्द वापस आने वाला है। इन पैसों को खर्च करने के बजाय धोकर साफ करें; कुछ पैसे पूजा स्थल पर रखें और बाकी को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में संभाल लें। इससे धन की आवक बढ़ती है।

2. शंख या कौड़ी का प्रकट होना

समुद्र मंथन से उपजे शंख और कौड़ी, दोनों ही मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। सफाई में इनका मिलना आपके घर में स्थायी सुख-समृद्धि आने का प्रतीक है। मिलने पर इन्हें गंगाजल से पवित्र करें और दीवाली की पूजा में शामिल करके अपने मंदिर में स्थापित करें।

3. मोर पंख का मिलना

भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय मोर पंख घर से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का संकेत देता है। यदि सफाई के दौरान आपको मोर पंख मिले, तो इसे अत्यंत शुभ समझें। इसे सम्मानपूर्वक अपने मंदिर या बच्चों के अध्ययन कक्ष (स्टडी रूम) में रखें, यह घर को बुरी नजर से बचाता है और तरक्की के द्वार खोलता है।

4. साबुत लाल कपड़ा या चुनरी मिलना

लाल रंग सौभाग्य, शक्ति और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। अगर सफाई करते हुए कोई साफ-सुथरा लाल कपड़ा या देवी मां की चुनरी मिले, तो यह आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का इशारा है। यह दांपत्य जीवन में भी मधुरता लाता है। इसे अपने पूजा घर या तिजोरी में श्रद्धापूर्वक रखें।

इस दीवाली जब आप अपने घर की सफाई करें, तो इन संकेतों पर ध्यान देना न भूलें!