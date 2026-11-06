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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (14:46 IST)

Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम

abhyang snan 2026 date
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (14:46 IST)
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नरक चतुर्दशी रूप चौदस पाँच दिवसीय दीपोत्सव का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी और काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, मां काली और यमदेव की पूजा का विधान है। आपके दिए गए आलेख को तिथि के विरोधाभास सुधारते हुए, सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है।
 

1. नरक चतुर्दशी 2026: तिथि एवं शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार, यम दीपदान व रात्रि पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जबकि अभ्यंग स्नान सूर्योदय से पूर्व उदयातिथि में करने का विधान है।
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी प्रारंभ: 07 नवंबर 2026 (शनिवार), सुबह 10:47 बजे से
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी समाप्त: 08 नवंबर 2026 (रविवार), सुबह 11:27 बजे तक
 

विशिष्ट पूजन एवं स्नान मुहूर्त (07 व 08 नवंबर 2026)

हनुमान पूजा, काली चौदस व यम दीपदान (प्रदोष काल): 07 नवंबर 2026, शाम 05:31 बजे से रात्रि 08:09 बजे तक
अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त (उदयातिथि): 08 नवंबर 2026, प्रातः 05:41 बजे से 06:38 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: 08 नवंबर, दोपहर 11:43 बजे से 12:26 बजे तक
विजय मुहूर्त: 08 नवंबर, दोपहर 01:53 बजे से 02:37 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: 08 लंबा, शाम 05:31 बजे से 05:57 बजे तक
 
विशेष नोट: प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि 07 नवंबर को रहने के कारण यमराज का दीपदान, हनुमान पूजा और काली चौदस की पूजा 07 नवंबर की रात को होगी। वहीं 08 नवंबर की सुबह उदयातिथि में रूप चौदस का अभ्यंग स्नान संपन्न किया जाएगा।
Diwali Naraka Chaturdashi 2026 Muhurat

2. अभ्यंग स्नान के लिए आवश्यक सामग्री

  1. तिल (तिल्ली) का तेल
  2. उबटन (बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर और गुलाबजल का मिश्रण)
  3. अपामार्ग (चिरचिटा) के पौधे की जड़ या पत्तियां
  4. स्नान हेतु स्वच्छ जल व ताजे वस्त्र
 

3. अभ्यंग स्नान की प्रामाणिक विधि

तिल तेल मालिश: 08 नवंबर की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर सबसे पहले पूरे शरीर पर तिल के तेल की अच्छी तरह मालिश करें।
उबटन लेपन: तेल मालिश के कुछ समय बाद तैयार किया गया औषधीय उबटन शरीर पर लगाएं।
अपामार्ग प्रयोग: स्नान करते समय अपामार्ग (चिरचिटा) के पौधे को अपने सिर के ऊपर से 7 बार (घड़ी की दिशा में) घुमाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है और शरीर आरोग्यता को प्राप्त करता है।
स्नान व स्वच्छ वस्त्र: अंत में ताजे जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां लक्ष्मी व यमदेव का ध्यान करें।
 

4. पर्व का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व

दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाए जाने के कारण इसे 'छोटी दिवाली' कहा जाता है। इस दिन संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का चार मुखी दीपक (यम दीपदान) प्रज्वलित किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। साथ ही, मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से स्नान और पूजन करने से व्यक्ति के सभी कायिक व मानसिक पापों का शमन होता है और सौंदर्य व आरोग्यता की प्राप्ति होती है।
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