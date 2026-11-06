आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली? जानें 5 ऐसी बातें जो शायद ही जानते होंगे

Deepawali 2026: देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दीपावली का विशेष स्थान है। रोशनी, खुशियों, उमंग और उत्साह का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों को दीपों से सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी 5 ऐसी रोचक बातें, जो इस त्योहार के महत्व को और भी खास बनाती हैं...

1. भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी

दीपावली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय मान्यता रामायण की कथा पर आधारित है। धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं के अनुसार, भगवान श्रीराम को पिता राजा दशरथ के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा था। इस दौरान उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए थे।

वनवास के अंतिम चरण में लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान श्रीराम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमानजी और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध के बाद उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया।

रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। मान्यता है कि उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजा दिया था। घरों की छतों, गलियों और रास्तों पर दीप जलाकर भगवान श्रीराम का स्वागत किया गया था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था और लोगों ने अपने आराध्य के लौटने की खुशी मनाई थी। इसी प्रसंग को दीपावली मनाने का प्रमुख कारण माना जाता है।

2. समुद्र मंथन से जुड़ा है मां लक्ष्मी के प्राकट्य का प्रसंग

दीपावली का संबंध धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसी कारण दीपावली पर उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई थी।

असुरों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का निर्णय लिया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके पर्वत को आधार प्रदान किया।

समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न प्रकट हुए। इन्हीं में मां लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। उनके प्रकट होने से देवताओं में प्रसन्नता छा गई। मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसी पौराणिक प्रसंग के कारण मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, वैभव और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। दीपावली की अमावस्या की रात भक्त अपने घरों में लक्ष्मी पूजन करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

3. भगवान श्रीकृष्ण ने किया था नरकासुर का वध

दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव में नरक चतुर्दशी का भी विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का संबंध भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर नामक असुर के वध से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, नरकासुर एक अत्याचारी असुर था। उसने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उसने अनेक कन्याओं को बंदी बना लिया था और अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय का वातावरण पैदा कर दिया था।

नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध किया और नरकासुर का अंत कर दिया। उसकी कैद में रखी गई कन्याओं को भी मुक्त कराया गया।

मान्यता है कि नरकासुर के वध की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी प्रसंग को नरक चतुर्दशी से जोड़कर देखा जाता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत की कई परंपराओं में नरकासुर के वध को दीपावली उत्सव का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

4. भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि का प्रसंग

दीपावली के आसपास मनाए जाने वाले पर्वों में राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा का भी विशेष महत्व है। इस प्रसंग का संबंध विशेष रूप से गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाए जाने वाले बलि प्रतिपदा और कई क्षेत्रों में मनाए जाने वाले नववर्ष से है।

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा बलि असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद अत्यंत दानवीर, पराक्रमी और वचन के पक्के शासक थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की चिंता बढ़ने पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया।

भगवान वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने राजा से तीन पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया।

राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों और धार्मिक परंपराओं में मिलता है। दीपावली के आसपास मनाए जाने वाले बलि प्रतिपदा पर्व में राजा बलि की स्मृति का विशेष महत्व है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इस दिन को अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है।

5. अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक पर्व

दीपावली का सबसे व्यापक आध्यात्मिक संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है। इस त्योहार में जलाया जाने वाला प्रत्येक दीपक केवल घर को रोशन करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन में ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है।

भारतीय संस्कृति में प्रकाश को ज्ञान और सत्य का प्रतीक माना गया है, जबकि अंधकार को अज्ञान, निराशा और नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण दीपावली केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, सद्भाव, ज्ञान और नई शुरुआत का संदेश देने वाला पर्व भी है।