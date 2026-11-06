  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. Why is Diwali celebrated, Discover 5 interesting facts about this festival
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (13:48 IST)

आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली? जानें 5 ऐसी बातें जो शायद ही जानते होंगे

Lord Ganesha is seated beside Goddess Lakshmi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (14:55 IST)
google-news
Deepawali 2026: देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दीपावली का विशेष स्थान है। रोशनी, खुशियों, उमंग और उत्साह का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों को दीपों से सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी 5 ऐसी रोचक बातें, जो इस त्योहार के महत्व को और भी खास बनाती हैं...

1. भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी

दीपावली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय मान्यता रामायण की कथा पर आधारित है। धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं के अनुसार, भगवान श्रीराम को पिता राजा दशरथ के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा था। इस दौरान उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए थे।
 
वनवास के अंतिम चरण में लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान श्रीराम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमानजी और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध के बाद उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया।
रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। मान्यता है कि उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजा दिया था। घरों की छतों, गलियों और रास्तों पर दीप जलाकर भगवान श्रीराम का स्वागत किया गया था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था और लोगों ने अपने आराध्य के लौटने की खुशी मनाई थी। इसी प्रसंग को दीपावली मनाने का प्रमुख कारण माना जाता है।
 

2. समुद्र मंथन से जुड़ा है मां लक्ष्मी के प्राकट्य का प्रसंग

दीपावली का संबंध धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसी कारण दीपावली पर उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई थी।
Diwali Lakshami Pujan Muhurat 2026
असुरों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का निर्णय लिया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके पर्वत को आधार प्रदान किया।
समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न प्रकट हुए। इन्हीं में मां लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। उनके प्रकट होने से देवताओं में प्रसन्नता छा गई। मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसी पौराणिक प्रसंग के कारण मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, वैभव और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। दीपावली की अमावस्या की रात भक्त अपने घरों में लक्ष्मी पूजन करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।
 

3. भगवान श्रीकृष्ण ने किया था नरकासुर का वध

दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव में नरक चतुर्दशी का भी विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का संबंध भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर नामक असुर के वध से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, नरकासुर एक अत्याचारी असुर था। उसने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उसने अनेक कन्याओं को बंदी बना लिया था और अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय का वातावरण पैदा कर दिया था।
 
नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध किया और नरकासुर का अंत कर दिया। उसकी कैद में रखी गई कन्याओं को भी मुक्त कराया गया।
मान्यता है कि नरकासुर के वध की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी प्रसंग को नरक चतुर्दशी से जोड़कर देखा जाता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत की कई परंपराओं में नरकासुर के वध को दीपावली उत्सव का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।
 

4. भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि का प्रसंग

दीपावली के आसपास मनाए जाने वाले पर्वों में राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा का भी विशेष महत्व है। इस प्रसंग का संबंध विशेष रूप से गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाए जाने वाले बलि प्रतिपदा और कई क्षेत्रों में मनाए जाने वाले नववर्ष से है।
 
पौराणिक कथा के अनुसार, राजा बलि असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद अत्यंत दानवीर, पराक्रमी और वचन के पक्के शासक थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की चिंता बढ़ने पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया।
भगवान वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने राजा से तीन पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया।
 
राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों और धार्मिक परंपराओं में मिलता है। दीपावली के आसपास मनाए जाने वाले बलि प्रतिपदा पर्व में राजा बलि की स्मृति का विशेष महत्व है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इस दिन को अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है।
 

5. अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक पर्व

दीपावली का सबसे व्यापक आध्यात्मिक संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है। इस त्योहार में जलाया जाने वाला प्रत्येक दीपक केवल घर को रोशन करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन में ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है।
भारतीय संस्कृति में प्रकाश को ज्ञान और सत्य का प्रतीक माना गया है, जबकि अंधकार को अज्ञान, निराशा और नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण दीपावली केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, सद्भाव, ज्ञान और नई शुरुआत का संदेश देने वाला पर्व भी है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर तिलक करते समय ज़रूर बोलें यह 1 पौराणिक मंत्र, यमराज देंगे लंबी उम्र का वरदान

Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम

Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही विधि और नियम2026: नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त, उबटन लगाने की सही विधि, सामग्री और अपामार्ग प्रयोग के नियम यहाँ पढ़ें। जानें सूर्योदय से पहले स्नान का धार्मिक महत्व।

Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही पूजन विधि, सामग्री और पौराणिक कथा

Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही पूजन विधि, सामग्री और पौराणिक कथाGovardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा की सही तारीख, सबसे शुभ मुहूर्त, आवश्यक पूजा सामग्री, प्रामाणिक पूजन विधि और पौराणिक कथा की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें। जानें गिरिराज जी की कृपा पाने के विशेष नियम।

आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली? जानें 5 ऐसी बातें जो शायद ही जानते होंगे

आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली? जानें 5 ऐसी बातें जो शायद ही जानते होंगेDeepawali 2026: देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दीपावली का विशेष स्थान है। रोशनी, खुशियों, उमंग और उत्साह का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों को दीपों से सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी 5 ऐसी रोचक बातें, जो इस त्योहार के महत्व को और भी खास बनाती हैं...

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर तिलक करते समय ज़रूर बोलें यह 1 पौराणिक मंत्र, यमराज देंगे लंबी उम्र का वरदान

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर तिलक करते समय ज़रूर बोलें यह 1 पौराणिक मंत्र, यमराज देंगे लंबी उम्र का वरदानभाई दूज का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 11 नवंबर 2026 गुरुवार के दिन रहेगा। भाई दूज के दिन बहनें जब अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, तो शास्त्रों के अनुसार एक विशेष पौराणिक मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंत्र भाई की लंबी आयु, आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए बोला जाता है।

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर किस समय लगाएं भाई को तिलक? नोट करें सबसे सटीक शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर किस समय लगाएं भाई को तिलक? नोट करें सबसे सटीक शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधिBhai Dooj 2026: भाई दूज 2026, बुधवार 11 नवंबर को मनाई जाएगी। दिल्ली में तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है; अलग-अलग शहरों में समय बदल सकता है। जानिए पूजा सामग्री, पूजन विधि और कथा

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर क्यों खिलाते हैं पान? जानें यमराज से जुड़ा यह पौराणिक रहस्य और सही तारीख

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर क्यों खिलाते हैं पान? जानें यमराज से जुड़ा यह पौराणिक रहस्य और सही तारीखBhai Dooj 2026: भाई दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई और घर बुलाकर तिलक लगाती है, भोजन कराती हैं और फिर अंत में पान खिलाती हैं। इससे उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। इस बार यह पर्व 11 नवंबर 2026 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा।

Weekly Horoscope: 9 से 15 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल, किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते? जानें क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

Weekly Horoscope: 9 से 15 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल, किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते? जानें क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

दिवाली की रात करें ये 10 आसान उपाय, पैसों की तंगी और हर संकट से तुरंत मिलेगी मुक्ति

दिवाली की रात करें ये 10 आसान उपाय, पैसों की तंगी और हर संकट से तुरंत मिलेगी मुक्तिDiwali remedies 2026: दिवाली पर सुख-समृद्धि, संकट-निवारण और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों एवं लोक-मान्यताओं में कई उपाय बताए गए हैं। आपके दिए गए आलेख को भाषा-शैली में सुधार करते हुए अलग-अलग श्रेणियों में सुव्यवस्थित रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है-

Annual Numerology 2027 : मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? चमकेगी किस्मत या बढ़ेंगी चुनौतियां? जानें वार्षिक अंक भविष्यफल

Annual Numerology 2027 : मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? चमकेगी किस्मत या बढ़ेंगी चुनौतियां? जानें वार्षिक अंक भविष्यफलमूलांक 8 का स्वामी शनि माना जाता है, जो अनुशासन, कर्म, उत्तरदायित्व, धैर्य और दीर्घकालीन उपलब्धियों का प्रतीक है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति के साथ यह संयोजन कार्यक्षेत्र में सहयोग, निर्णयों में संतुलन और जिम्मेदारियों के सुव्यवस्थित निर्वहन की आवश्यकता दर्शाता है। इस मूलांक के जातकों के लिए परिणाम प्राप्त करने में निरंतरता और प्रक्रियाओं का पालन विशेष महत्व रख सकता है। त्वरित उपलब्धि की अपेक्षा मजबूत आधार तैयार करना अधिक उपयोगी रहेगा। प्रशासन, प्रबंधन, वित्त, संचालन, कानून, निर्माण और संगठनात्मक कार्यों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी-पेशा जातकों को कार्य की गुणवत्ता, समयपालन और दस्तावेजी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

06 November Birthday: आपको 6 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 November Birthday: आपको 6 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 6 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :