दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Deepawali 2026: दीपावली का त्योहार रोशनी, खुशियों और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर घरों की साफ-सफाई करने से लेकर दीप जलाने, पूजा-पाठ करने और पकवान बनाने तक कई परंपराओं का पालन किया जाता है। इन्हीं परंपराओं में रंगोली बनाना भी विशेष महत्व रखता है। दीपावली के दिनों में घर के मुख्य द्वार, आंगन और पूजा स्थल पर रंग-बिरंगे रंगों, फूलों और चावल के आटे से सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी मान्यताएं...

कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा?

रंगोली की शुरुआत कब और कहां हुई, इसका कोई एक निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि यह परंपरा घरों की जमीन और आंगन को सजाने की प्राचीन लोककलाओं से विकसित हुई। भारत के अलग-अलग हिस्सों में लोग शुभ अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थल पर विशेष आकृतियां बनाते रहे हैं। इन आकृतियों के माध्यम से मंगलकामना, अतिथि सत्कार और धार्मिक आस्था व्यक्त की जाती थी।

प्राचीन समय में रंगोली बनाने के लिए आज की तरह बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग चावल का आटा, हल्दी, कुमकुम, फूलों की पंखुड़ियां, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत में कोलम बनाने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल आज भी कई घरों में किया जाता है। वहीं पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में रंगीन पाउडर, गेरू और फूलों से सजावटी आकृतियां बनाई जाती हैं।

दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर इस कला का महत्व और बढ़ जाता है। घर की सफाई और सजावट के बाद मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। यह घर में आने वाले मेहमानों के स्वागत के साथ-साथ देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक पारंपरिक तरीका है। मान्यता है कि रंगोली के माध्यम से घर में सुख-समृद्धि और शुभता का स्वागत किया जाता है।

रंगोली केवल घर की सजावट का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय लोककला, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इसके रंगों और आकृतियों में शुभ संकेत, प्रकृति के प्रति सम्मान और मंगलकामना का भाव छिपा होता है।

क्या है रंगोली और कहां से आया इसका नाम?

रंगोली भारत की प्राचीन लोककलाओं में से एक मानी जाती है। इसमें घर के आंगन, दरवाजे या जमीन पर अलग-अलग रंगों और प्राकृतिक सामग्रियों की सहायता से आकर्षक आकृतियां बनाई जाती हैं। कहीं ज्यामितीय आकार बनाए जाते हैं तो कहीं फूल, पत्तियां, मोर, दीपक, कमल और धार्मिक प्रतीकों को रंगोली में स्थान दिया जाता है।

रंगोली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ‘रंगावली’ शब्द से मानी जाती है, जिसका आशय रंगों की पंक्ति या रंगों की सजावटी रचना से जोड़ा जाता है। समय के साथ यह कला अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार विकसित होती गई।





भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे रंगोली, तमिलनाडु में कोलम, आंध्र प्रदेश में मुग्गु, बंगाल में अल्पना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में मांडना तथा उत्तर प्रदेश में चौक पूरना कहा जाता है।

भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ी मान्यता

एक अन्य लोककथा में रंगों और सुंदर आकृतियों को भगवान श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी से जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में शुभ अवसरों पर जमीन को सुंदर चित्रों और रंगों से सजाया जाता था। इसी तरह की कथाएं रंगोली को धार्मिक उत्सवों और मंगल कार्यों से जोड़ती हैं।

इन कथाओं का मुख्य संदेश यह है कि भारतीय परंपरा में जमीन पर सुंदर आकृतियां बनाना केवल सजावट नहीं, बल्कि शुभता और आनंद व्यक्त करने का माध्यम रहा है।

दीपावली पर रंगोली बनाने का क्या है धार्मिक महत्व?

दीपावली पर रंगोली बनाने के पीछे सबसे प्रमुख धार्मिक मान्यता मां लक्ष्मी के स्वागत से जुड़ी है। मान्यता है कि स्वच्छ और सुंदर घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीपावली से पहले घर की साफ-सफाई की जाती है और मुख्य द्वार को दीपों, फूलों तथा रंगोली से सजाया जाता है।

कुछ लोग रंगोली में कमल के फूल, माता लक्ष्मी के चरणचिह्न और दीपक की आकृतियां बनाते हैं। रंगोली को घर में सकारात्मकता और मंगलभाव का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुंदर रंगोली बनाकर देवी-देवताओं का स्वागत किया जाता है और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।