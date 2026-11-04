  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. How did tradition of making rangoli on Deepawali begin, Learn about its religious significance
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (18:09 IST)

दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? जानिए इसका धार्मिक महत्व

How did tradition of making rangoli on Deepawali begin
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (19:24 IST)
google-news
Deepawali 2026: दीपावली का त्योहार रोशनी, खुशियों और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर घरों की साफ-सफाई करने से लेकर दीप जलाने, पूजा-पाठ करने और पकवान बनाने तक कई परंपराओं का पालन किया जाता है। इन्हीं परंपराओं में रंगोली बनाना भी विशेष महत्व रखता है। दीपावली के दिनों में घर के मुख्य द्वार, आंगन और पूजा स्थल पर रंग-बिरंगे रंगों, फूलों और चावल के आटे से सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी मान्यताएं... 
 

कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा?

रंगोली की शुरुआत कब और कहां हुई, इसका कोई एक निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि यह परंपरा घरों की जमीन और आंगन को सजाने की प्राचीन लोककलाओं से विकसित हुई। भारत के अलग-अलग हिस्सों में लोग शुभ अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थल पर विशेष आकृतियां बनाते रहे हैं। इन आकृतियों के माध्यम से मंगलकामना, अतिथि सत्कार और धार्मिक आस्था व्यक्त की जाती थी।
प्राचीन समय में रंगोली बनाने के लिए आज की तरह बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग चावल का आटा, हल्दी, कुमकुम, फूलों की पंखुड़ियां, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत में कोलम बनाने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल आज भी कई घरों में किया जाता है। वहीं पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में रंगीन पाउडर, गेरू और फूलों से सजावटी आकृतियां बनाई जाती हैं।
 
दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर इस कला का महत्व और बढ़ जाता है। घर की सफाई और सजावट के बाद मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। यह घर में आने वाले मेहमानों के स्वागत के साथ-साथ देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक पारंपरिक तरीका है। मान्यता है कि रंगोली के माध्यम से घर में सुख-समृद्धि और शुभता का स्वागत किया जाता है।
रंगोली केवल घर की सजावट का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय लोककला, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इसके रंगों और आकृतियों में शुभ संकेत, प्रकृति के प्रति सम्मान और मंगलकामना का भाव छिपा होता है।
 

क्या है रंगोली और कहां से आया इसका नाम?

रंगोली भारत की प्राचीन लोककलाओं में से एक मानी जाती है। इसमें घर के आंगन, दरवाजे या जमीन पर अलग-अलग रंगों और प्राकृतिक सामग्रियों की सहायता से आकर्षक आकृतियां बनाई जाती हैं। कहीं ज्यामितीय आकार बनाए जाते हैं तो कहीं फूल, पत्तियां, मोर, दीपक, कमल और धार्मिक प्रतीकों को रंगोली में स्थान दिया जाता है।
रंगोली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ‘रंगावली’ शब्द से मानी जाती है, जिसका आशय रंगों की पंक्ति या रंगों की सजावटी रचना से जोड़ा जाता है। समय के साथ यह कला अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार विकसित होती गई।

भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे रंगोली, तमिलनाडु में कोलम, आंध्र प्रदेश में मुग्गु, बंगाल में अल्पना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में मांडना तथा उत्तर प्रदेश में चौक पूरना कहा जाता है।
 

भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ी मान्यता

एक अन्य लोककथा में रंगों और सुंदर आकृतियों को भगवान श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी से जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में शुभ अवसरों पर जमीन को सुंदर चित्रों और रंगों से सजाया जाता था। इसी तरह की कथाएं रंगोली को धार्मिक उत्सवों और मंगल कार्यों से जोड़ती हैं।
इन कथाओं का मुख्य संदेश यह है कि भारतीय परंपरा में जमीन पर सुंदर आकृतियां बनाना केवल सजावट नहीं, बल्कि शुभता और आनंद व्यक्त करने का माध्यम रहा है।
 

दीपावली पर रंगोली बनाने का क्या है धार्मिक महत्व?

दीपावली पर रंगोली बनाने के पीछे सबसे प्रमुख धार्मिक मान्यता मां लक्ष्मी के स्वागत से जुड़ी है। मान्यता है कि स्वच्छ और सुंदर घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीपावली से पहले घर की साफ-सफाई की जाती है और मुख्य द्वार को दीपों, फूलों तथा रंगोली से सजाया जाता है।
कुछ लोग रंगोली में कमल के फूल, माता लक्ष्मी के चरणचिह्न और दीपक की आकृतियां बनाते हैं। रंगोली को घर में सकारात्मकता और मंगलभाव का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुंदर रंगोली बनाकर देवी-देवताओं का स्वागत किया जाता है और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय05 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

भाई दूज पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा? जानिए इसकी रोचक धार्मिक परंपरा

भाई दूज पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा? जानिए इसकी रोचक धार्मिक परंपराBhai Dooj 2026: दीपावली का त्योहार केवल रोशनी, खुशियों और धन-समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह परिवार और रिश्तों की मिठास को भी अपने साथ लेकर आता है। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम पर्व भाई दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास को समर्पित है। इस दिन भाई-बहन के प्रेम के साथ मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। आखिर भाई दूज जैसे प्रेम और स्नेह के त्योहार का संबंध यमराज से कैसे जुड़ा? आइए जानते हैं इस त्योहार की पौराणिक कहानी, धार्मिक मान्यताएं और इससे जुड़ी परंपराएं...

दिवाली के पहले धनतेरस पर बनाएं कुबेर-लक्ष्मी 'धन वर्षा पोटली': वर्षभर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

दिवाली के पहले धनतेरस पर बनाएं कुबेर-लक्ष्मी 'धन वर्षा पोटली': वर्षभर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धिशास्त्रों में माना जाता है कि दीपावली की पावन रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन-धान्य का आशीर्वाद देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर और व्यापार में पूरे वर्ष बरकत बनी रहे, तो दीपावली पूजन के समय 'कुबेर-लक्ष्मी धन वर्षा पोटली' जरूर स्थापित करें।

Diwali Puja Rules: दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं ज्योतिष और शास्त्र

Diwali Puja Rules: दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं ज्योतिष और शास्त्रDiwali par Lakshmi aarti kare ya nahi: दीपावली का त्योहार देशभर में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, संकटमोचक भगवान गणेश और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। हर घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कामना के साथ दीप जलाए जाते हैं। हालांकि, हर साल दिवाली पूजन के समय लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि "क्या मुख्य दिवाली पूजा के दौरान आरती करनी चाहिए या नहीं?" और यदि आरती करनी है, तो इसका सही समय और नियम क्या है? आइए जानते हैं ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजन और आरती से जुड़ी सही विधि।

क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?

क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?Govardhan Puja 2026: हिंदू धर्म में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण, प्रकृति, गौमाता और अन्न के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की पूजा की जाती है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, समृद्धि, पोषण और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा से भगवान श्रीकृष्‍ण और गायों का क्‍या है संबंध?

दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम

दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियमWhen is Diwali in 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को प्रदोष और निशिथ काल में मनाई जाती है। साल 2026 में दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन 08 नवंबर 2026 रविवार के दिन रहेगा। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री एवं पूजा की सरल विधि।

Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपाDhanteras Shopping 2026: धनतेरस पर यदि सोना खरीदना संभव न हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का ही महत्व नहीं है, बल्कि कुछ अन्य अत्यंत पवित्र और शुभ वस्तुएं भी हैं जिन्हें घर लाने से मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक चीज खरीदकर ला सकते हैं।

शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन, करियर और समृद्धि में होगी तरक्की

शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन, करियर और समृद्धि में होगी तरक्की6 नवंबर 2026, शुक्रवार को शुक्र देव वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 14 नवंबर को वे मार्गी (सीधी चाल) होंगे और 22 नवंबर 2026 को कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वे 1 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे।

धनतेरस पर करें कुबेरदेव के 5 चमत्कारी मंत्रों का जाप, इन 3 उपायों से खुलेंगे धन और समृद्धि के द्वार

धनतेरस पर करें कुबेरदेव के 5 चमत्कारी मंत्रों का जाप, इन 3 उपायों से खुलेंगे धन और समृद्धि के द्वार06 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आरोग्य के देवता धनवंतरि, मृत्यु के देवता यमराज और धन के देवता कुबेरदेव की पूजा होती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की कृपा पाने और जीवन में सुख-समृद्धि के लिए 5 मंत्र और 3 उपाय करने से खुल जाएगा किस्मत का खजाना।

Annual Numerology 2027 : क्‍या जन्मतिथि 6, 15 या 24 है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जानें वार्षिक अंक भविष्यफल

Annual Numerology 2027 : क्‍या जन्मतिथि 6, 15 या 24 है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जानें वार्षिक अंक भविष्यफलअंकशास्त्र में मूलांक 6 का स्वामी शुक्र माना जाता है, जो सौंदर्यबोध, रचनात्मकता, सुख-सुविधाओं, संबंधों और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति के साथ यह संयोजन व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक संपर्कों और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देने का अवसर दे सकता है। दूसरों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी आर्थिक और भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। कला, डिजाइन, फैशन, सौंदर्य, आतिथ्य, जनसंपर्क, परामर्श और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं से जुड़े जातकों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं, घर, पहनावे और सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएं।