दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम

When is Diwali in 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को प्रदोष और निशिथ काल में मनाई जाती है। साल 2026 में दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन 08 नवंबर 2026 रविवार के दिन रहेगा। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री एवं पूजा की सरल विधि।

08 नवंबर दिवाली पूजा की तिथि और शुभ मुहूर्त:-

अमावस्या तिथि की समय-सीमा

अमावस्या तिथि प्रारंभ: 8 नवंबर 2026, सुबह 11:27 बजे से

अमावस्या तिथि समाप्त: 9 नवंबर 2026, दोपहर 12:31 बजे तक

लक्ष्मी पूजन के मुख्य मुहूर्त (8 नवंबर 2026):-

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 से 02:37 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:31 से 05:57 बजे तक

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम 05:54 से 07:50 बजे तक

प्रदोषकाल मुहूर्त: शाम 05:31 से रात्रि 08:09 तक।

निशिथ काल मुहूर्त: रात 11:39 से मध्यरात्रि 12:31 बजे तक

नोट: प्रदोष काल गृहस्थों के लिए महालक्ष्मी पूजन का यह सबसे उत्तम और स्थिर लग्न मुहूर्त है। निशिथ काल मुहूर्त तांत्रिक पूजा, काली पूजा और महानिशा पूजा के लिए यह समय उपयुक्त है।

दीपावली/लक्ष्मी पूजन की सरल और प्रामाणिक विधि नीचे दी गई है:

1. आवश्यक सामग्री (पूजा सामग्री)

लक्ष्मी-गणेश जी की नई मूर्ति या चित्र

लकड़ी की चौकी और लाल या पीला कपड़ा

कलश, नारियल, आम के पत्ते, रोली, अक्षत (चावल), हल्दी, कुमकुम

शुद्ध घी का बड़ा दीपक, सरसों के तेल के दीये, धूप, अगरबत्ती, कपूर

पान के पत्ते, सुपारी, इलायची, लौंग

खील-बताशे, मिठाई, फल (खासकर नारियल, केला और अनार)

कमलगट्टे, पीली कौड़ियां, गोमती चक्र (यदि उपलब्ध हों)

गंगाजल, ताजे फूल (विशेषकर लाल या पीले/कमल का फूल)

2. पूजा स्थल की तैयारी

घर और पूजा स्थान की अच्छे से सफाई करें। ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या उत्तर दिशा में लकड़ी की एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़े से अक्षत (चावल) रखें। गणेश जी को लक्ष्मी जी के बाईं (Left) तरफ स्थापित करें।

3. कलश स्थापना

चौकी के पास तांबे या पीतल के कलश में शुद्ध जल और गंगाजल भरें।

कलश में एक सिक्का, सुपारी, अक्षत और थोड़ा सा दूर्वा (घास) डालें।

कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें और ऊपर से नारियल (लाल कपड़े में लपेटा हुआ) रखें।

पूजन विधि (क्रमवार)

आचमन और पवित्रीकरण:

हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर छिड़कें।

मंत्र: ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

संकल्प:

दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर अपना नाम, स्थान और तिथि बोलते हुए मां लक्ष्मी और गणेश जी से सुख-समृद्धि की प्रार्थना का संकल्प लें और हाथ का जल चौकी के पास छोड़ दें।

गणेश पूजन:

सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश को रोली, अक्षत, दूर्वा, मोदक या मिठाई अर्पित करें।

मां लक्ष्मी और कुबेर पूजन:

मां लक्ष्मी को रोली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, लाल वस्त्र और कमल या लाल फूल चढ़ाएं।

इसके बाद खील, बताशे, मिठाई और फल अर्पित करें।

अपनी तिजोरी/धन, पीली कौड़ियां, गोमती चक्र और कमलगट्टे भी मां के चरणों में रखें।

भगवान कुबेर का भी ध्यान करें और धन स्थान पर पूजा करें।

दीपक प्रज्वलन:

चौकी पर शुद्ध घी का एक मुख्य दीपक (चौमुखी दीया) और सरसों के तेल के छोटे दीये जलाएं।

मंत्र जाप:

कमलगट्टे की माला या हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें:

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः॥

आरती और क्षमा प्रार्थना:

पहले गणेश जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती (ॐ जय लक्ष्मी माता...) करें।

आरती के बाद सभी सदस्यों पर आरती की लौ का आशीर्वाद दें।

अंत में अनजाने में हुई भूलचूक के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें।

5. पूजा के बाद

घर के सभी कमरों में, मुख्य द्वार पर और आंगन में दीये रखें।

मुख्य द्वार के बाहर सरसों के तेल का एक दीपक यमदेव के नाम का जलाएं।