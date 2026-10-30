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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (19:21 IST)

दीपावली पर कैसे हुई शकरपारे बनाने की शुरुआत? जानिए इस पारंपरिक मिठाई की खासियत

How did tradition of making shakarpare for Diwali begin
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (21:01 IST)
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Diwali 2026: दीपावली पर घरों में मिठाई, नमकीन, मठरी, चिवड़ा, लड्डू और गुझिया जैसे कई पकवान तैयार किए जाते हैं। ऐसे में शकरपारे अपनी सादगी और लंबे समय तक टिकने वाली प्रकृति के कारण खास जगह बनाते हैं। इन्हें चाय, दूध या अन्य पेय के साथ परोसा जा सकता है। त्योहार के दौरान रिश्तेदारों और मेहमानों को घर की बनी मिठाई खिलाने की परंपरा में भी इनका योगदान रहता है। मैदा, घी, चीनी और दूध से तैयार होने वाला यह कुरकुरा मीठा नाश्ता भारत के कई हिस्सों में दीपावली के दौरान बनाया जाता है। आइए जानते हैं इस पारंपरिक मिठाई की खासियत और इसे बनाने की आसान विधि के बारे में विस्‍तार से... 
 

दीपावली पर क्यों बनाए जाते हैं शकरपारे?

दीपावली पर शकरपारे बनाने की परंपरा के पीछे मुख्य रूप से घरेलू खानपान और त्योहार की तैयारियों से जुड़ी वजहें हैं। पहले के समय में त्योहारों के लिए घरों में कई दिन पहले से मिठाइयां और नमकीन तैयार किए जाते थे, ताकि मेहमानों के आने पर बार-बार रसोई में मेहनत न करनी पड़े।
शकरपारे इस लिहाज से एक सुविधाजनक व्यंजन हैं। इन्हें बनाने में सामान्य घरेलू सामग्री का इस्तेमाल होता है और सही तरीके से तैयार करने पर ये कई दिनों तक कुरकुरे बने रहते हैं। शकरपारे को कुछ क्षेत्रों में शकरपारा या शकरपारे भी कहा जाता है। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक इसकी कई स्थानीय शैलियां और स्वाद मिलते हैं। कहीं इन्हें छोटे चौकोर टुकड़ों में बनाया जाता है, तो कहीं हीरे के आकार में काटकर तला जाता है।
 

शकरपारे की खासियत

शकरपारे को एयरटाइट डिब्बे में रखकर कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे घर में उपलब्ध मैदा, चीनी और घी से तैयार किया जा सकता है। त्योहार के दौरान चाय और अन्य पेय के साथ इसे परोसा जाता है। मीठा और कुरकुरा स्वाद इसे परिवार के सभी सदस्यों के बीच लोकप्रिय बनाता है। बाजार की मिठाइयों के बजाय परिवार के स्वाद के अनुसार इन्हें घर पर तैयार किया जा सकता है। चीनी की मात्रा के अनुसार इनका मीठापन कम या ज्यादा रखा जा सकता है।

कुछ लोग आटे में ही चीनी मिलाकर शकरपारे बनाते हैं, जबकि कुछ इन्हें तलने के बाद चाशनी में डालते हैं। दोनों तरीकों से स्वादिष्ट शकरपारे तैयार किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर, शकरपारे केवल एक मीठा नाश्ता नहीं, बल्कि दीपावली के दौरान घर में पकवान बनाने और परिवार के साथ त्योहार की खुशियां बांटने की परंपरा का हिस्सा हैं। कम सामग्री में तैयार होने वाला यह व्यंजन आज भी अपनी कुरकुरी बनावट और मीठे स्वाद के कारण लोगों की पसंद बना हुआ है।

शकरपारे बनाने के लिए सामग्री

- मैदा – 2 कप
- चीनी – आधा कप
- घी – 4 बड़े चम्मच
- दूध या पानी – जरूरत के अनुसार
- इलायची पाउडर – आधा छोटा चम्मच (वैकल्पिक)
- तलने के लिए घी या तेल
मीठापन अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है।
 

शकरपारे बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा लें। इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब चीनी और इलायची पाउडर डालें। थोड़ा-थोड़ा दूध या पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। गूंथे हुए आटे को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढंककर रख दें। इससे आटा थोड़ा सेट हो जाएगा और बेलने में आसानी होगी।
आटे की एक लोई लेकर मोटी रोटी की तरह बेल लें। अब चाकू या कटर की मदद से इसे छोटे चौकोर या हीरे के आकार के टुकड़ों में काट लें। कड़ाही में घी या तेल गर्म कर धीमी आंच पर थोड़े-थोड़े डालकर तलें। इन्हें लगातार हल्के हाथ से चलाते रहें, ताकि सभी तरफ से सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं।
तले हुए शकरपारों को प्लेट या छलनी में निकाल लें। इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें। दीपावली के लिए शकरपारे अक्सर पहले से तैयार किए जाते हैं। इन्हें सही तरीके से रखने पर इनका स्वाद और कुरकुरापन बना रह सकता है।
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