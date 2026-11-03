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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (14:04 IST)

दीपावली पर मिठाइयों के बीच क्यों खास है चकली? जानें बनाने की आसान विधि

An easy recipe for making chakli for Diwali
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (14:04 IST)
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Diwali Special Diwali Special: दिवाली पर मिठाइयों के साथ कई तरह के नमकीन व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इन्हीं पारंपरिक पकवानों में से एक है चकली। चकली सिर्फ एक नमकीन व्यंजन नहीं, बल्कि कई परिवारों में दिवाली की पारंपरिक रसोई का अहम हिस्सा है। त्योहार के समय घरों में मठरी, शकरपारे, चिवड़ा, नमकपारे और चकली जैसे पकवान बनाए जाते हैं। इन्हें परिवार के सदस्यों और मेहमानों को परोसा जाता है। चकली का कुरकुरा स्वाद मिठाइयों के बीच नमकीन विकल्प देता है। यही वजह है कि दिवाली के पकवानों में इसका खास स्थान है। आइए जानते हैं चकली बनाने की आसान विधि के बारे में विस्‍तार से... 
 

चकली बनाने के लिए सामग्री

1 किलो चावल, 500 ग्राम चना दाल, 250 ग्राम उड़द दाल, 250 ग्राम मूंग दाल, 250 साबुदाना, 1 चम्मच सफेद तिल, अजवायन, लाल मिर्च पावडर, हींग व नमक स्वादानुसार, तलने के लिए तेल।

चकली बनाने की विधि

सबसे पहले चावल और सभी दालों को साफ धोकर सुखा लें। फिर बिना तेल डाले सूखा ही भूनें। गुलाबी रंग आने पर आंच से उतार लें। ठंडा होने पर आटा पिसवा लें। बनाते समय जितने कटोरी आटा लेना हो उतने ही कटोरी पानी को गरम कर उसमें थोडा-सा तेल का मोयन, अजवायन व तिल मिला लें। अब आटे में नमक, लाल मिर्च पावडर और हींग डालकर इस गरम पानी से आटा गूंथ लें।
फिर चकली बनाने के सांचे में हल्का-सा तेल लगाकर आटा भरें और प्लेट या किचन पेपर पर चकली तैयार कर लें। हल्के हाथों से उठाकर इन्हें गर्म तेल में कुरकुरी होने तक तलें। तैयार दिवाली स्पेशल कुरकुरी नमकीन चकली को एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें। 

दिवाली पर क्यों खास है चकली?

चकली सिर्फ एक नमकीन व्यंजन नहीं, बल्कि कई परिवारों में दिवाली की पारंपरिक रसोई का अहम हिस्सा है। त्योहार के समय घरों में मठरी, शकरपारे, चिवड़ा, नमकपारे और चकली जैसे पकवान बनाए जाते हैं। इन्हें परिवार के सदस्यों और मेहमानों को परोसा जाता है। चकली का कुरकुरा स्वाद मिठाइयों के बीच नमकीन विकल्प देता है। यही वजह है कि दिवाली के पकवानों में इसका खास स्थान है।
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