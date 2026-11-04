दीपावली पर क्यों होती है मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा? जानिए पौराणिक मान्यताएं

Deepawali 2026: दीपावली का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार केवल दीप जलाने, घर सजाने और मिठाइयां बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ सुख-समृद्धि, शुभता, ज्ञान और सकारात्मकता की कामना भी जुड़ी हुई है। इस पर्व पर विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली पर क्यों होती है मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा? आइए जानते हैं इस परंपरा का खास रहस्‍य...

दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा क्यों है?

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, वैभव, सौभाग्य और सुख-समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। उन्हें भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक उन्नति, सुख-सुविधाएं और समृद्धि प्राप्त होती है।

दीपावली की अमावस्या तिथि पर मां लक्ष्मी की विशेष आराधना करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और स्वच्छ, सुंदर तथा प्रकाश से जगमगाते घरों में प्रवेश करती हैं। इसी वजह से दीपावली से पहले घरों की विशेष साफ-सफाई की जाती है। घर के मुख्य द्वार को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और दीपक जलाकर वातावरण को प्रकाशमय किया जाता है।

मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है?

दीपावली पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, जबकि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के अधिष्ठाता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य भी कहा जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, धन प्राप्त करना ही जीवन की पूर्णता नहीं है। धन का सही उपयोग करने, उसे सुरक्षित रखने और उचित निर्णय लेने के लिए बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता होती है। इसी भाव के कारण दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना गया है।