क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?

Govardhan Puja 2026: हिंदू धर्म में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण, प्रकृति, गौमाता और अन्न के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की पूजा की जाती है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, समृद्धि, पोषण और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा से भगवान श्रीकृष्‍ण और गायों का क्‍या है संबंध?

क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा?

धार्मिक मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस पर्व के माध्यम से प्रकृति, पशुधन और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन होता है, जिसमें तरह-तरह के पकवान और व्यंजन भगवान को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं।

इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस त्योहार का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना सहित पूरे ब्रज में श्रद्धालु गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं।

गोवर्धन का अर्थ भी बेहद खास है। गो का अर्थ गाय और वर्धन का अर्थ पोषण या वृद्धि करने वाला माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ब्रजवासियों के जीवन, पशुधन, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों के पोषण का प्रतीक है। सामान्यतः यह पर्व दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है।

गोवर्धन पूजा से जुड़ी है पौराणिक कथा

गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे भगवान श्रीकृष्ण की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि द्वापर युग में ब्रजवासी वर्षा और अच्छी फसल के लिए देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनके जीवन का आधार गोवर्धन पर्वत, जंगल, गायें और प्रकृति हैं। इसलिए उन्हें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए।

श्रीकृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा ब्रज क्षेत्र जलमग्न होने लगा। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी।

कई दिनों तक श्रीकृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद ब्रज में वर्षा बंद हुई और सभी लोगों ने राहत की सांस ली। इसी घटना की स्मृति में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है।

गोवर्धन पूजा में क्यों की जाती है गायों की पूजा?

उन्हें गोपाल और गोविंद नामों से भी जाना जाता है। इन नामों का संबंध गायों की देखभाल और उनके संरक्षण से है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में गायों को स्नान कराया जाता है। उनके सींगों पर रंग लगाया जाता है और गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। इसके बाद गायों को गुड़, हरा चारा और अन्य खाद्य सामग्री खिलाई जाती है।

गोवर्धन पूजा पर क्यों लगाया जाता है 56 भोग?

गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा भी प्रचलित है। इसे छप्पन भोग कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण बचपन में दिन में आठ बार भोजन करते थे। जब उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा, तब वे भोजन नहीं कर पाए।

मान्यता है कि सात दिनों तक आठों पहर भोजन नहीं करने के कारण ब्रजवासियों ने भगवान श्रीकृष्ण को 7×8 यानी 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। तभी से भगवान को छप्पन भोग अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। छप्पन भोग में मिठाई, नमकीन, फल, दूध से बने पकवान और विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल किए जाते हैं।