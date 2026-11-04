  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. गोवर्धन पूजा
  4. Why is Govardhan Puja performed, What is connection between this worship, Lord Shri Krishna and cows
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (15:24 IST)

क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?

Lord Shri Krishna is holding up Mount Govardhan on his finger
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (17:30 IST)
google-news
Govardhan Puja 2026: हिंदू धर्म में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण, प्रकृति, गौमाता और अन्न के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की पूजा की जाती है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, समृद्धि, पोषण और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा से भगवान श्रीकृष्‍ण और गायों का क्‍या है संबंध?
 

क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा?

धार्मिक मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस पर्व के माध्यम से प्रकृति, पशुधन और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन होता है, जिसमें तरह-तरह के पकवान और व्यंजन भगवान को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। 
इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस त्योहार का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना सहित पूरे ब्रज में श्रद्धालु गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं।
 
गोवर्धन का अर्थ भी बेहद खास है। गो का अर्थ गाय और वर्धन का अर्थ पोषण या वृद्धि करने वाला माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ब्रजवासियों के जीवन, पशुधन, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों के पोषण का प्रतीक है। सामान्यतः यह पर्व दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। 
 

गोवर्धन पूजा से जुड़ी है पौराणिक कथा

गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे भगवान श्रीकृष्ण की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि द्वापर युग में ब्रजवासी वर्षा और अच्छी फसल के लिए देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनके जीवन का आधार गोवर्धन पर्वत, जंगल, गायें और प्रकृति हैं। इसलिए उन्हें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए।
श्रीकृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा ब्रज क्षेत्र जलमग्न होने लगा। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी।
 
कई दिनों तक श्रीकृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद ब्रज में वर्षा बंद हुई और सभी लोगों ने राहत की सांस ली। इसी घटना की स्मृति में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है।
 

गोवर्धन पूजा में क्यों की जाती है गायों की पूजा?

गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, समृद्धि, पोषण और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता था।
उन्हें गोपाल और गोविंद नामों से भी जाना जाता है। इन नामों का संबंध गायों की देखभाल और उनके संरक्षण से है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में गायों को स्नान कराया जाता है। उनके सींगों पर रंग लगाया जाता है और गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। इसके बाद गायों को गुड़, हरा चारा और अन्य खाद्य सामग्री खिलाई जाती है।
 

गोवर्धन पूजा पर क्यों लगाया जाता है 56 भोग?

गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा भी प्रचलित है। इसे छप्पन भोग कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण बचपन में दिन में आठ बार भोजन करते थे। जब उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा, तब वे भोजन नहीं कर पाए।
मान्यता है कि सात दिनों तक आठों पहर भोजन नहीं करने के कारण ब्रजवासियों ने भगवान श्रीकृष्ण को 7×8 यानी 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। तभी से भगवान को छप्पन भोग अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। छप्पन भोग में मिठाई, नमकीन, फल, दूध से बने पकवान और विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल किए जाते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय05 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

दिवाली के पहले धनतेरस पर बनाएं कुबेर-लक्ष्मी 'धन वर्षा पोटली': वर्षभर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

दिवाली के पहले धनतेरस पर बनाएं कुबेर-लक्ष्मी 'धन वर्षा पोटली': वर्षभर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धिशास्त्रों में माना जाता है कि दीपावली की पावन रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन-धान्य का आशीर्वाद देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर और व्यापार में पूरे वर्ष बरकत बनी रहे, तो दीपावली पूजन के समय 'कुबेर-लक्ष्मी धन वर्षा पोटली' जरूर स्थापित करें।

Diwali Puja Rules: दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं ज्योतिष और शास्त्र

Diwali Puja Rules: दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं ज्योतिष और शास्त्रDiwali par Lakshmi aarti kare ya nahi: दीपावली का त्योहार देशभर में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, संकटमोचक भगवान गणेश और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। हर घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कामना के साथ दीप जलाए जाते हैं। हालांकि, हर साल दिवाली पूजन के समय लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि "क्या मुख्य दिवाली पूजा के दौरान आरती करनी चाहिए या नहीं?" और यदि आरती करनी है, तो इसका सही समय और नियम क्या है? आइए जानते हैं ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजन और आरती से जुड़ी सही विधि।

क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?

क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?Govardhan Puja 2026: हिंदू धर्म में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण, प्रकृति, गौमाता और अन्न के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की पूजा की जाती है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, समृद्धि, पोषण और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा से भगवान श्रीकृष्‍ण और गायों का क्‍या है संबंध?

दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम

दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियमWhen is Diwali in 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को प्रदोष और निशिथ काल में मनाई जाती है। साल 2026 में दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन 08 नवंबर 2026 रविवार के दिन रहेगा। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री एवं पूजा की सरल विधि।

Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपाDhanteras Shopping 2026: धनतेरस पर यदि सोना खरीदना संभव न हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का ही महत्व नहीं है, बल्कि कुछ अन्य अत्यंत पवित्र और शुभ वस्तुएं भी हैं जिन्हें घर लाने से मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक चीज खरीदकर ला सकते हैं।

शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन, करियर और समृद्धि में होगी तरक्की

शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; धन, करियर और समृद्धि में होगी तरक्की6 नवंबर 2026, शुक्रवार को शुक्र देव वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 14 नवंबर को वे मार्गी (सीधी चाल) होंगे और 22 नवंबर 2026 को कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वे 1 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे।

धनतेरस पर करें कुबेरदेव के 5 चमत्कारी मंत्रों का जाप, इन 3 उपायों से खुलेंगे धन और समृद्धि के द्वार

धनतेरस पर करें कुबेरदेव के 5 चमत्कारी मंत्रों का जाप, इन 3 उपायों से खुलेंगे धन और समृद्धि के द्वार06 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आरोग्य के देवता धनवंतरि, मृत्यु के देवता यमराज और धन के देवता कुबेरदेव की पूजा होती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की कृपा पाने और जीवन में सुख-समृद्धि के लिए 5 मंत्र और 3 उपाय करने से खुल जाएगा किस्मत का खजाना।

Annual Numerology 2027 : क्‍या जन्मतिथि 6, 15 या 24 है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जानें वार्षिक अंक भविष्यफल

Annual Numerology 2027 : क्‍या जन्मतिथि 6, 15 या 24 है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जानें वार्षिक अंक भविष्यफलअंकशास्त्र में मूलांक 6 का स्वामी शुक्र माना जाता है, जो सौंदर्यबोध, रचनात्मकता, सुख-सुविधाओं, संबंधों और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति के साथ यह संयोजन व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक संपर्कों और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देने का अवसर दे सकता है। दूसरों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी आर्थिक और भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। कला, डिजाइन, फैशन, सौंदर्य, आतिथ्य, जनसंपर्क, परामर्श और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं से जुड़े जातकों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं, घर, पहनावे और सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएं।

दिवाली पर घर लाएं मिट्टी के सेठ-सेठानी और मकान, जानिए क्यों माना जाता है इन्हें शुभ

दिवाली पर घर लाएं मिट्टी के सेठ-सेठानी और मकान, जानिए क्यों माना जाता है इन्हें शुभदीपावली केवल दीयों की जगमगाहट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध लोक-संस्कृति की एक सुंदर झलक भी है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में दिवाली पर मिट्टी का छोटा 'घरौंदा' बनाने और उसमें 'सेठ-सेठानी' का जोड़ा पूजने की बेहद भावपूर्ण परंपरा है। चलिए जानते हैं इस परंपरा के बारे में।