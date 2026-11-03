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  4. When is Govardhan Puja, What offerings are made during worship, Find out list of required items and dishes prepared for Annakoot
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (16:53 IST)

कब है गोवर्धन पूजा? पूजन में क्या-क्या चढ़ाया जाता है? जानें सामग्री और अन्नकूट के व्यंजन की लिस्ट

List of items for Govardhan Puja and dishes for Annakut festival
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (18:26 IST)
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Govardhan Puja 2026: दीपावली का उत्सव केवल रोशनी और खुशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके साथ कई धार्मिक परंपराएं भी जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक है गोवर्धन पूजा, जिसे दीपावली के अगले दिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की पूजा की जाती है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के लिए किन-किन सामग्रियों की जरूरत होती है और अन्नकूट महोत्सव में कौनसे व्यंजन बनाए जाते हैं... 
 
गोवर्धन पूजा की सबसे खास परंपराओं में अन्नकूट महोत्सव शामिल है। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां, फल, सब्जियां और अनाज अर्पित किए जाते हैं। कई मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजनों से छप्पन भोग सजाया जाता है।

गोवर्धन पूजा के लिए किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है?

गोवर्धन पूजा में भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा है। इसके लिए घर के आंगन, छत या किसी साफ स्थान पर गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक स्वरूप तैयार किया जाता है।

गोवर्धन पूजा की प्रमुख सामग्री

  • गोबर: गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाने के लिए।
  • रोली और कुमकुम: तिलक लगाने के लिए।
  • हल्दी और अक्षत: पूजा में शुभता के प्रतीक के रूप में।
  • फूल और फूलों की माला: गोवर्धन पर्वत को सजाने के लिए।
  • तुलसी दल: भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करने के लिए।
  • धूप और अगरबत्ती: पूजा के दौरान वातावरण को सुगंधित करने के लिए।
  • घी और दीपक: दीप प्रज्वलित करने के लिए।
  • रुई की बाती: दीपक जलाने के लिए।
  • कलावा या मौली: धार्मिक अनुष्ठान के लिए।
  • गंगाजल या शुद्ध जल: पूजा स्थल और प्रतिमा की शुद्धि के लिए।
  • पंचामृत: भगवान को अर्पित करने के लिए।
  • दूध, दही और शहद: अभिषेक और भोग के लिए।
  • बताशे और मिश्री: प्रसाद के रूप में।
  • फल और मिठाइयां: भगवान को भोग लगाने के लिए।
  • नारियल, पान और सुपारी: पूजन सामग्री के रूप में।
  • पूजा की थाली: सभी सामग्रियों को व्यवस्थित रखने के लिए।
इसके अलावा गोवर्धन पर्वत के आसपास सजावट के लिए रंगोली, पत्तियां, छोटी टहनियां और मिट्टी के दीपक भी रखे जा सकते हैं।

 

गोवर्धन पर्वत बनाने की क्या है परंपरा?
गोवर्धन पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके लिए सबसे पहले किसी साफ स्थान पर गोबर से पर्वत जैसी आकृति बनाई जाती है।
 
इसे आकर्षक बनाने के लिए आसपास छोटी-छोटी आकृतियां तैयार की जाती हैं। इनमें गाय, बछड़े, ग्वाल-बाल, पेड़-पौधे और अन्य प्राकृतिक स्वरूप शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत को फूलों, पत्तियों, रोली और अक्षत से सजाया जाता है। पूजा के समय भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान कर गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया जाता है और परंपरा के अनुसार उसकी परिक्रमा की जाती है।

क्या है अन्नकूट महोत्सव?

गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अन्नकूट दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 'अन्न' का अर्थ भोजन और 'कूट' का अर्थ ढेर या समूह होता है। इस तरह अन्नकूट का अर्थ हुआ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का समूह।
 
इस दिन घरों और मंदिरों में अनेक तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इनमें दाल, चावल, सब्जियां, पूड़ी, मिठाइयां, फल और अन्य पकवान शामिल होते हैं। इन सभी को भगवान श्रीकृष्ण के सामने सजाकर भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संदेश दिया था।
उनका मानना था कि गोवर्धन पर्वत, प्रकृति, वनस्पति और पशु-पक्षी ही लोगों के जीवन और आजीविका का आधार हैं। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और उनके पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया।
 
सात दिनों तक पर्वत को धारण करने के बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तरह-तरह के पकवान तैयार किए और उन्हें अर्पित किए। इसी परंपरा को अन्नकूट महोत्सव से जोड़कर देखा जाता है।

 

अन्नकूट महोत्सव में कौन-कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं?
  • खीर: दूध, चावल और चीनी से तैयार खीर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किए जाने वाले प्रमुख पकवानों में शामिल है। इसमें इलायची और सूखे मेवे भी मिलाए जाते हैं।
  • मालपुआ: दूध, आटे और चीनी से तैयार मालपुआ घी में तलकर बनाया जाता है। कई जगह इसे चाशनी में डुबोकर भी भोग लगाया जाता है।
  • लड्डू: बेसन, बूंदी और मोतीचूर के लड्डू प्रसाद में विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं।
  • पेड़ा: मावे और चीनी से तैयार पेड़ा भगवान श्रीकृष्ण के भोग की लोकप्रिय मिठाई है।
  • जलेबी: मैदे से बनी कुरकुरी जलेबी को चाशनी में डुबोकर तैयार किया जाता है।
  • बर्फी: मावा, नारियल या बेसन से बनी बर्फी भी भोग में रखी जाती है।
  • हलवा: सूजी, आटे या बेसन का हलवा घी और मेवों के साथ बनाया जाता है।
  • रबड़ी: दूध को धीमी आंच पर गाढ़ा करके तैयार की गई रबड़ी भी प्रसाद में शामिल की जाती है।
भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री विशेष प्रिय माने जाते हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर दूध, दही, मक्खन, मिश्री और छाछ भी भोग में शामिल किए जाते हैं। इसके साथ केला, सेब, अनार, अमरूद, नारियल और अन्य मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। अन्नकूट महोत्सव में तैयार की जाने वाली मिक्स सब्जी का अपना अलग महत्व है। इसमें कई तरह की मौसमी सब्जियों को एकसाथ मिलाकर पकाया जाता है।

गोवर्धन पूजा में भोग लगाने की क्या है सही परंपरा?

गोवर्धन पूजा में भगवान श्रीकृष्ण को भोग अर्पित करने के लिए शुद्धता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन घरों में तैयार किए गए पकवान सबसे पहले भगवान को समर्पित किए जाते हैं। भोग लगाने से पहले पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा-अर्चना की जाती है।
भोग की थाली में मिठाई, फल, माखन-मिश्री, दूध, दही और अन्य सात्विक पकवान रखे जाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल अर्पित करने की भी परंपरा है। इसके बाद आरती की जाती है और भगवान से परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों में बांटा जाता है।
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