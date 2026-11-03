नरक चतुर्दशी पर कितने दीपक जलाए जाते हैं? जानिए इन दीपों से जुड़ी मान्यताएं और महत्व

Naraka Chaturdashi 2026: दीपावली के 5 दिवसीय पर्व में नरक चतुर्दशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर दीपदान की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों की लंबी आयु की कामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर कितने दीपक जलाने चाहिए? इन्हें कहां रखना चाहिए और दीपदान का क्या है धार्मिक महत्व एवं मान्यताएं?

नरक चतुर्दशी पर कितने दीपक जलाने की परंपरा है?

धार्मिक मान्यताओं में इस संख्या को चतुर्दशी तिथि से जोड़कर देखा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इन दीपकों को यमराज और पितरों के निमित्त जलाया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर इन्हें घर के अलग-अलग हिस्सों में रखकर अंधकार दूर करने और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

इन स्थानों पर दीपक जलाए जा सकते हैं

घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत होता है। दीपक को दरवाजे के दोनों ओर सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है।

घर के मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण, गणेश जी और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। इस दौरान परिवार की सुख-शांति और मंगल की कामना करें।

नरक चतुर्दशी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाने की परंपरा है। इसे धन, वैभव और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है।

हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा की कामना की जाती है।

रसोई को अन्न और पोषण का प्रमुख स्थान माना जाता है। यहां सुरक्षित स्थान पर दीपक जलाकर अन्नपूर्णा माता का स्मरण किया जाता है। इससे परिवार में अन्न-धन की कमी न होने की प्रार्थना की जाती है।

घर में जिस स्थान पर पीने का पानी रखा जाता है, वहां भी कुछ परिवारों में दीपक जलाने की परंपरा है। जल को जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।

नरक चतुर्दशी की शाम घर की छत पर दीपक जलाने से पूरा घर प्रकाशमय दिखाई देता है। इसे अंधकार दूर करने और शुभता के स्वागत का प्रतीक माना जाता है।

घर की बालकनी और खिड़कियों पर दीपक जलाने की परंपरा भी प्रचलित है। इससे घर का बाहरी हिस्सा भी रोशन होता है।

यदि घर में आंगन है तो वहां दीपक जलाकर रोशनी की जा सकती है। इसे घर में सुख, शांति और सामंजस्य बनाए रखने की कामना से जोड़ा जाता है।

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। यहां सुरक्षित स्थान पर दीपक जलाया जा सकता है।

कुछ परिवार घर के बाहरी हिस्से में भी दीपक जलाते हैं। इसका उद्देश्य घर के आसपास प्रकाश फैलाना और शुभता का स्वागत करना है।

नरक चतुर्दशी पर किसी मंदिर में दीपदान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं।

पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। कुछ परंपराओं में यहां दीपदान किया जाता है। ऐसा करते समय वृक्ष और आसपास के स्थान की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

नरक चतुर्दशी पर दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त दीपक जलाने की विशेष परंपरा है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। मान्यता है कि इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों की लंबी आयु की कामना पूरी होती है।

नरक चतुर्दशी पर यम दीपदान को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है। इस दिन शाम के समय घर के बाहर यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है।

सबसे पहले मिट्टी का एक साफ दीपक लें।

इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल डालें।

अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार दीपक में एक या अधिक रुई की बत्तियां रखें।

शाम के समय दीपक जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें।

दीपक जलाते समय यमराज का स्मरण करें।

परिवार के सभी सदस्यों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-शांति की प्रार्थना करें।

कुछ परंपराओं में यमदीप के लिए चार बत्तियों वाला दीपक जलाने का विधान भी मिलता है। हालांकि दीपक की बत्तियों और दिशा को लेकर क्षेत्रीय मान्यताओं में अंतर हो सकता है।

नरक चतुर्दशी पर दीपदान केवल घर को रोशन करने की परंपरा नहीं है, बल्कि इसका संबंध धार्मिक आस्था, पितरों के सम्मान और परिवार की मंगलकामना से भी है। इस दिन यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि यम दीपदान करने से परिवार के सदस्यों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरी होती है।

हिंदू धर्म में दीपक को ज्ञान, सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक माना गया है। घर के मंदिर, मुख्य द्वार और तुलसी के पास दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य और सुख-शांति बनी रहती है।

नरकासुर के वध की खुशी में दीप जलाने की परंपरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। दीपक का प्रकाश इसी विजय और नई शुरुआत का संदेश देता है। नरक चतुर्दशी पर घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाने की परंपरा है। परिवार अपनी क्षेत्रीय और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार दीपदान करते हैं।

नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाने के पीछे क्या है पौराणिक कथा?

नरक चतुर्दशी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और नरकासुर की पौराणिक कथा से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्राचीन समय में नरकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर था। वह अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं, ऋषि-मुनियों और सामान्य लोगों को परेशान करता था।

नरकासुर ने अनेक राजाओं की कन्याओं को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध करके नरकासुर का वध किया और बंदी बनाई गई कन्याओं को मुक्त कराया।

मान्यता है कि नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। इसी कारण नरक चतुर्दशी को बुराई पर अच्छाई की विजय और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है।

नरक चतुर्दशी पर यम दीपदान कैसे करें?नरक चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने का क्या है धार्मिक महत्व?