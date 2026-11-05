Diwali 2026: दिवाली की रात भूलकर भी न करें ये 5 तांत्रिक प्रयोग, हो सकता है भारी नुकसान

Tantric remedies for the night of Diwali: दिवाली की रात को हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में 'कालरात्रि' या 'सिद्ध रात्रि' कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात की गई पूजा-अर्चना और सात्विक उपाय बहुत जल्द फलित होते हैं। हालांकि, इसी रात कुछ लोग तंत्र-मंत्र और नकारात्मक साधनाओं का सहारा लेते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार, दिवाली की रात मुख्य रूप से 5 तरह के तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें आम लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना न केवल आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है, बल्कि आपके परिवार को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है।

1. वशीकरण और सम्मोहन प्रयोग

तंत्र विद्या में दिवाली की रात किसी व्यक्ति को अपने वश में करने या आकर्षित करने के लिए वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं।

क्यों है नुकसानदायक: दूसरों की स्वतंत्र इच्छा (Free Will) को नियंत्रित करने का प्रयास करना प्राकृतिक और आध्यात्मिक नियमों के खिलाफ है। यदि यह प्रयोग अधूरा रह जाए या उल्टा पड़ जाए, तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और घर में भारी कलह पैदा हो सकती है।

2. मारण और उच्चाटन (शत्रु बाधा प्रयोग)

शत्रुओं को हानि पहुँचाने, उन्हें बीमार करने या उनके जीवन को तबाह करने के लिए दिवाली की रात मारण या उच्चाटन जैसे उग्र प्रयोग किए जाते हैं।

क्यों है नुकसानदायक: नकारात्मक ऊर्जा से किया गया कोई भी तांत्रिक वार हमेशा वापस लौटकर (Karma Backfire) प्रयोग करने वाले व्यक्ति के पास ही आता है। इससे परिवार में अकाल मृत्यु, गंभीर बीमारियां या वित्तीय विनाश का खतरा बन जाता है।

3. श्मशान साधना और मसान जगाना

कई तांत्रिक या अघोरी दिवाली की काली रात में श्मशान घाट जाकर अदृश्य शक्तियों या मसान को जगाने की साधना करते हैं।

क्यों है नुकसानदायक: बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन और बिना कड़े सुरक्षा कवच के श्मशान साधना करना सीधे-सीधे नकारात्मक शक्तियों को बुलावा देना है। इसके प्रभाव से व्यक्ति तांत्रिक बाधाओं या भूत-प्रेत के प्रभाव में आकर अपना जीवन गंवा सकता है।

4. लक्ष्मी बंधन और धन-खींचने का तांत्रिक टोटका

कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में दूसरों की समृद्धि को अपने पास खींचने (लक्ष्मी बंधन) या उल्ूक (उल्लू) की बलि जैसे कुत्सित तांत्रिक टोटके आजमाते हैं।

क्यों है नुकसानदायक: मां लक्ष्मी को सात्विकता और स्वच्छता प्रिय है। किसी जीव को नुकसान पहुंचाकर या तांत्रिक दबाव बनाकर लक्ष्मी को वश में करने का प्रयास दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इससे घर की पूरी बरकत खत्म हो जाती है।

5. चौराहा और टोना-टोटका प्रयोग

दिवाली की रात चौराहे पर मिठाई, सिंदूर, नींबू, या बली की सामग्री रखकर नकारात्मक ऊर्जा को दूसरों पर स्थानांतरित करने का तांत्रिक प्रयोग किया जाता है।

क्यों है नुकसानदायक: किसी निर्दोष का नुकसान करने की नीयत से किया गया टोटका महापाप की श्रेणी में आता है। जब यह ऊर्जा पलटती है, तो पूरे वंश की सुख-शांति नष्ट हो जाती है।

तांत्रिक प्रयोगों से क्यों बचना चाहिए?

अधूरा ज्ञान है खतरनाक: तांत्रिक साधनाओं के नियम बेहद कड़े और सटीक होते हैं। जरा सी चूक होने पर इसका पूरा दुष्परिणाम प्रयोग करने वाले और उसके परिवार को भुगतना पड़ता है।

नकारात्मक ऊर्जा का वास: तांत्रिक प्रयोगों से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में बीमारियां, मानसिक तनाव व दरिद्रता का माहौल बन जाता है।

मां लक्ष्मी की नाराजगी: दीपावली महालक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की प्रसन्नता का पर्व है। इस दिन तामसिक या तांत्रिक गतिविधियों से सात्विक देवी-देवता रुष्ट हो जाते हैं।

दिवाली की रात क्या करें?

यदि आप घर में सुख-समृद्धि और धन का आगमन चाहते हैं, तो तांत्रिक प्रयोगों के बजाय सात्विक महालक्ष्मी पूजन, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और घर के हर कोने में दीपक जलाकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें।