Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 नवंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 30 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। यहां 30 नवंबर 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

सोमवार, 30 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं: विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आज भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व रहता है।

श्रद्धालु परिवार की खुशहाली और सुख-शांति की कामना करते हैं। आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना) वार: सोमवार तिथि: मार्गशीर्ष कृष्‍ण षष्‍ठी-सप्‍तमी

पक्ष: मार्गशीर्ष कृष्‍ण मास: मार्गशीर्ष (कृष्‍ण पक्ष) ऋतु: हेमंत ऋतु विक्रम संवत: 2083

नक्षत्र, योग और करण नक्षत्र: अश्लेषा सुबह 09:42 तक, तत्‍पश्‍चात मघा। योग: इन्द्र दोपहर 02:27 तक, तत्‍पश्‍चात वैधृति।

करण: विष्टि दोपहर 12:54 तक, तत्‍पश्‍चात बव। चन्द्र राशि: कर्क राशि में। सूर्य राशि: वृश्चिक राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है। आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक।

विजय मुहूर्त: 01:54 से 02:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 05:07 से 06:01 तक। आज के अशुभ समय (Avoid Windows) राहुकाल: सुबह 08:14 से 09:33 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 10:51 से दोपहर 12:10 तक। गुलिक काल: दोपहर 01:28 से 02:47 तक। दिशाशूल और उपाय दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।