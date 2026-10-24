Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 अक्‍टूबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 26 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 26 अक्‍टूबर 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

सोमवार, 26 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज सुबह 09:41 के बाद आश्विन पूर्णिमा समाप्त होकर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाएगी।

शास्त्रों में कार्तिक मास को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास माना गया है।

इसी दिन से पवित्र कार्तिक स्नान (कार्तिक नियम) का शुभारंभ होता है।

आज ही के दिन शरद पूर्णिमा व्रत का पारण भी किया जाएगा।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: सोमवार

तिथि: आश्विन शुक्‍ल पूर्णिमा

पक्ष: आश्विन पक्ष

मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अश्विनी शाम 05:41 तक, तत्‍पश्‍चाता भरणी।

योग: वज्र दोपहर 02:17 तक, तत्‍पश्‍चात सिद्धि।

करण: बव सुबह 09:41 तक, तत्‍पश्‍चात बालव रात्रि 08:23 तक।

चन्द्र राशि: मेष राशि में।

सूर्य राशि: तुला राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:57 से 02:42 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:46 से 05:38 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 07:53 से 09:17 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक।

गुलिक काल: दोपहर 01:29 से 02:53 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और ॐ नमः शिवाय का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!