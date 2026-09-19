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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 20 September 2026 (18:05 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 सितंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Today 21 September Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 19 Sep 2026 (11:12 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 21 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 21 सितंबर 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

सोमवार, 21 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज के दिन तेजा दशमी का लोक पर्व मनाया जाता है।
यह पर्व वीर तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आज सोमवार का संयोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए भी अति उत्तम है।
दशमी तिथि का दिन धार्मिक अनुष्ठानों और शांति पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: सोमवार
तिथि: भाद्रपद शुक्‍ल दशमी
पक्ष: शुक्‍ल पक्ष
मास: भाद्रपद (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा पूर्ण रात्रि तक।
योग: शोभन शाम 04:06 तक, तत्‍पश्‍चात अतिगण्ड। 
करण: तैतिल सुबह 06:58 तक, तत्‍पश्‍चात गर रात्रि 08:00 तक।
चन्द्र राशि: धनु राशि में 
सूर्य राशि: कन्या राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:07 से 12:56 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:21 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:40 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 07:58 से 09:29 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 11:00 से दोपहर 12:31 तक। 
गुलिक काल: दोपहर 02:03 से 03:34 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान शिव का स्मरण कर यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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