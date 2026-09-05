Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 सितंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 07 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 07 सितंबर 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

सोमवार, 07 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

एकादशी का सोमवार के दिन होना अत्यंत शुभ संयोग है।

भाद्रपद कृष्ण एकादशी को 'अजा एकादशी' कहा जाता है।

आज अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है।

राजा हरिश्चंद्र ने भी यह व्रत व्रत रखा था।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: सोमवार

तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण एकादशी

पक्ष: कृष्‍ण पक्ष

मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पुनर्वसु शाम 06:14 तक, तत्‍पश्‍चात पुष्य।

योग: व्यतीपात सुबह 06:41 तक, तत्‍पश्‍चात वरीयान।

करण: बालव शाम 05:03 तक, तत्‍पश्‍चात कौलव।

चन्द्र राशि: मिथुन राशि में

सूर्य राशि: कर्क राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 03:01 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:40 से 03:30 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:38 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 07:57 से 09:30 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 11:03 से दोपहर 12:36 तक।

गुलिक काल: दोपहर 02:09 से 03:42 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले 'ॐ नमः शिवाय' का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!