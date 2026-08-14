Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 अगस्‍त 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 17 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 17 अगस्त 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

सोमवार, 17 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

आज महापर्व नाग पंचमी मनाई जाएगी। आज के दिन नाग देवताओं की विशेष पूजा का विधान है।

श्रावण का सोमवार और नाग पंचमी एकसाथ पड़ना अत्यंत दुर्लभ और महाशुभ संयोग है।

आज पूजन से कालसर्प दोष, राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: सोमवार

तिथि: शुक्‍ल पंचमी

पक्ष: शुक्‍ल पक्ष

मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: चित्रा प्रात: 04:58 से 18 अगस्त तक

योग: शुभ रात्रि 03:29 से 18 अगस्त तक

करण: बालव शाम 05:00 तक, कौलव सुबह 05:20 से 18 अगस्त तक

चन्द्र राशि: कन्या राशि में

सूर्य राशि: कर्क राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:17 से 01:08 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:50 से 03:41 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:50 से 05:35 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 07:56 से 09:31 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 11:07 से दोपहर 12:42 तक

गुलिक काल: दोपहर 02:18 से 03:54 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलते समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मन ही मन स्मरण करें।





सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!