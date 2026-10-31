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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (17:05 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 नवंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Today 02 November Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (11:01 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 02 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 02 नवंबर 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

सोमवार, 02 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
कार्तिक मास का सोमवार होने के कारण यह दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है।
भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 
मथुरा-वृंदावन में इस दिन राधा कुंड स्नान का विशेष महत्व होता है।
आज के दिन अहोई अष्टमी व्रत का पारण किया जाएगा।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: सोमवार
तिथि: कार्तिक कृष्‍ण अष्टमी 
पक्ष: कार्तिक पक्ष
मास: कार्तिक (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अश्लेशा देर रात्रि 03:46 से 3 नवंबर तक।
योग: शुभ दोपहर 12:07 तक, तत्‍पश्‍चात शुक्ल।
करण: कौलव दोपहर 01:10 तक, तत्‍पश्‍चात तैतिल 3 नवंबर तक।
 
चन्द्र राशि: कर्क राशि में।
सूर्य राशि: तुला राशि में।
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। 
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:55 से 02:39 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:50 से 05:42 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 07:56 से 09:19 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 10:42 से दोपहर 12:04 तक।
गुलिक काल: दोपहर 01:27 से 02:50 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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