Aaj Ka Rashifal: आज 29 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 29 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 29 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों और पारिवारिक कामों के बीच संतुलन बनाना होगा।

कारोबार: भूमि, भवन और घरेलू उत्पादों से जुड़े कारोबार में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: माता और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाकर चलें।

सेहत: मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें।

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: संवाद कौशल और मेहनत से कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करेंगे।

कारोबार: संचार, लेखन और विज्ञापन से जुड़े कामों में नए अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे।

अर्थ: मेहनत और संपर्कों से धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे।

सेहत: नियमित योग और ध्यान करें।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: धन और संसाधनों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

कारोबार: बैंकिंग, आभूषण और पारिवारिक व्यवसाय में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: कुटुंब में किसी मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है।

अर्थ: बचत में वृद्धि के संकेत हैं, पुराने निवेश की समीक्षा करें।

सेहत: खानपान में अनुशासन रखें और आंखों को आराम दें।

उपाय: 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: आपकी राशि में चंद्रमा होने से रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार विस्तार और नए अनुबंधों पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है।

रिश्ते: जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा।

अर्थ: आय के नए स्रोतों से लाभ के अवसर बन सकते हैं।

सेहत: मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और किसी विवाद में पड़ने से बचें।

कारोबार: विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन व्यापार से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं को प्राथमिकता दें।

अर्थ: यात्रा या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है।

सेहत: पैरों की थकान और अनिद्रा से बचने के लिए समय पर सोएं।

उपाय: मंदिर में चावल या चीनी का दान करें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कारोबार: व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन बड़े सौदों की जांच करें।

रिश्ते: सामाजिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।

सेहत: संतुलित आहार और नियमित योग से लाभ होगा।

उपाय: गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं।

तुला (Libra)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल की सराहना होगी।

कारोबार: प्रशासनिक और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े कारोबार में तेजी आ सकती है।

रिश्ते: पिता या वरिष्ठ परिजन से मार्गदर्शन मिलेगा।

अर्थ: कार्य में सफलता के साथ आर्थिक लाभ की संभावना है।

सेहत: काम की अधिकता के बीच आराम करें।

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें या सुनें।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: भाग्य का सहयोग मिलेगा और पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी।

कारोबार: लंबी दूरी की व्यापारिक यात्रा लाभदायक हो सकती है।

रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

सेहत: सुबह की सैर और प्राणायाम लाभकारी रहेगा।

उपाय: माता लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें।

कारोबार: शोध, तकनीकी और सलाहकार सेवाओं से जुड़े कामों में अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार से बातचीत में विनम्रता रखें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और जोखिमभरे निवेश से बचें।

सेहत: वाहन सावधानी से चलाएं और पेट का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें।

मकर (Capricorn)

नौकरी: साझेदारी के प्रोजेक्ट्स में सहयोग और तालमेल मिलेगा।

कारोबार: खुदरा व्यापार और दैनिक आय से जुड़े कामों में लाभ हो सकता है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं।

अर्थ: जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।

सेहत: नियमित दिनचर्या बनाए रखें और व्यायाम करें।

उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र दान करें।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: मेहनत और अनुशासन से कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी।

कारोबार: सेवा क्षेत्र और चिकित्सा उपकरणों से जुड़े व्यापार में अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखें।

अर्थ: पुराने कर्ज या बकाया चुकाने में प्रगति होगी।

सेहत: मौसमी संक्रमण से बचाव करें और पर्याप्त पानी पिएं।

उपाय: पक्षियों को चावल के दाने डालें।

मीन (Pisces)

नौकरी: रचनात्मक विचारों और नई कार्यशैली से वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे।

कारोबार: कला, संगीत, शिक्षा और परामर्श से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान से शुभ समाचार मिल सकता है।

अर्थ: रचनात्मक कार्यों से अतिरिक्त आय के अवसर बनेंगे।

सेहत: मन में सकारात्मकता बनाए रखें और पर्याप्त आराम करें।

उपाय: माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।



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