क्‍यों मनाई जाती है अन्नपूर्णा जयंती? भगवान शिव से क्‍या है इसका संबंध? जानें तिथि, महत्व और पूजा विधि

Annapurna Jayanti 2026: हिंदू धर्म में मां अन्नपूर्णा को संसार का पालन-पोषण करने वाली देवी माना जाता है। उन्हें अन्न, भोजन, पोषण और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जिस घर पर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, वहां कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यही वजह है कि अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर देशभर में श्रद्धालु विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में अन्नपूर्णा जयंती कब मनाई जाएगी, मां अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस पर्व से जुड़ी प्रमुख धार्मिक मान्यताएं क्या हैं...

साल 2026 में कब मनाई जाएगी अन्नपूर्णा जयंती?

हिंदू पंचांग के अनुसार, अन्नपूर्णा जयंती प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में यह पर्व 23 दिसंबर, बुधवार को मनाया जाएगा। पंचांग गणना के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 23 दिसंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर शुरू होगी और 24 दिसंबर को सुबह 6 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगी।

कौन हैं मां अन्नपूर्णा?

मां अन्नपूर्णा को माता पार्वती का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है। उन्हें समस्त संसार को भोजन और पोषण प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। अन्नपूर्णा नाम का अर्थ भी उनके स्वरूप की महिमा को दर्शाता है। अन्न का अर्थ भोजन और पूर्णा का अर्थ परिपूर्णता से है। इस प्रकार मां अन्नपूर्णा वह देवी हैं, जो अपने भक्तों और संसार को अन्न से परिपूर्ण रखती हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न-धन की बरकत बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से परिवार के सदस्यों को भोजन और पोषण की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में रसोईघर और भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी पवित्र माना जाता है।

मां अन्नपूर्णा के चित्रों और प्रतिमाओं में उन्हें एक हाथ में अन्न से भरा पात्र और दूसरे हाथ में कलछी या करछुल धारण किए हुए दिखाया जाता है। कई धार्मिक चित्रों में भगवान शिव उनके सामने भिक्षापात्र लेकर खड़े दिखाई देते हैं। यह दृश्य अन्न के महत्व और मां अन्नपूर्णा की महिमा को प्रकट करता है।

क्यों मनाई जाती है अन्नपूर्णा जयंती?

अन्नपूर्णा जयंती का पर्व जीवन में अन्न की उपयोगिता और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। भारतीय संस्कृति में अन्न को केवल भोजन नहीं, बल्कि जीवन का आधार माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि अन्न में देवी-देवताओं का वास होता है और भोजन का अपमान करना अनुचित है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहने की कामना की जाती है।

भक्त मानते हैं कि देवी की कृपा से घर का अन्न भंडार हमेशा भरा रहता है और परिवार के सदस्यों को कभी भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इस पर्व के माध्यम से समाज को भी महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अन्न की बर्बादी रोकना मां अन्नपूर्णा के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने के तरीके माने जाते हैं।

अन्नपूर्णा जयंती पर कैसे करें मां की पूजा?

अन्नपूर्णा जयंती के दिन मां की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर और रसोईघर की सफाई करें। पूजा स्थल पर मां अन्नपूर्णा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके विधि-विधान से आराधना करें। पूजा की प्रमुख विधि इस प्रकार है...

पूजा का संकल्प लें

सबसे पहले स्नान करके मां अन्नपूर्णा का ध्यान करें। परिवार की सुख-समृद्धि और अन्न की बरकत के लिए पूजा का संकल्प लें।

मां की प्रतिमा स्थापित करें

पूजा की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

दीपक और धूप जलाएं

मां के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम और सुगंधित फूल अर्पित करें।

अन्न और खाद्य सामग्री चढ़ाएं

मां अन्नपूर्णा को चावल, गेहूं, दाल, फल और अन्य खाद्य सामग्री अर्पित करें। इसके बाद घर में तैयार सात्विक भोजन का भोग लगाएं।

मंत्र और स्तोत्र का पाठ करें

मां अन्नपूर्णा के मंत्रों का जाप करें। इस दिन अन्नपूर्णा स्तोत्र और चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है।

मां की आरती करें

पूजा के अंत में मां अन्नपूर्णा की आरती करें और परिवार में सुख-शांति तथा अन्न-धन की प्रचुरता बनाए रखने की प्रार्थना करें।

प्रसाद वितरित करें

पूजा पूरी होने के बाद मां को अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों में बांटें।

अन्नपूर्णा जयंती पर क्यों की जाती है रसोईघर और चूल्हे की पूजा?

अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर रसोईघर की सफाई और चूल्हे की पूजा करने की विशेष परंपरा है। दरअसल, रसोईघर को अन्न और पोषण का प्रमुख स्थान माना जाता है। मां अन्नपूर्णा स्वयं भोजन और अन्न की देवी हैं, इसलिए इस दिन रसोई की पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

कई परिवारों में इस दिन गैस चूल्हे, रसोई के बर्तनों और अनाज रखने के स्थान की सफाई की जाती है। इसके बाद चूल्हे के पास दीपक जलाकर मां अन्नपूर्णा का स्मरण किया जाता है। रसोई में सात्विक भोजन तैयार करके सबसे पहले देवी को भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की बरकत बनी रहती है।

अन्नपूर्णा जयंती पर अन्नदान क्यों माना जाता है विशेष?

हिंदू धर्म में अन्नदान को अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना गया है। अन्नपूर्णा जयंती पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और भूखे लोगों को भोजन कराने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, अनाज और भोजन का दान करना चाहिए। कई मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में इस अवसर पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं।

काशी में क्यों प्रसिद्ध है मां अन्नपूर्णा का मंदिर?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में मां अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप को समर्पित है। काशी में मां अन्नपूर्णा को नगर की पालनहार देवी के रूप में विशेष श्रद्धा से पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी काशी में भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए यहां मां अन्नपूर्णा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।

अन्नपूर्णा जयंती का आध्यात्मिक महत्व

अन्नपूर्णा जयंती हमें सिखाती है कि अन्न का महत्व केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को बनाए रखने का आधार है। संसार का प्रत्येक जीव भोजन और पोषण पर निर्भर है। इसलिए अन्न का सम्मान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है।

मां अन्नपूर्णा की आराधना के माध्यम से भक्त सेवा, करुणा, दया और उदारता जैसे गुणों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व हमें भोजन की बर्बादी रोकने और किसी भी भूखे व्यक्ति की मदद करने की प्रेरणा देता है। धार्मिक मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और परिवार में सुख-शांति तथा समृद्धि बनी रहती है।

अन्नपूर्णा जयंती की पौराणिक कथा

अन्नपूर्णा जयंती से जुड़ी एक प्रचलित पौराणिक कथा भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। यह कथा बताती है कि संसार में अन्न और भोजन का कितना अधिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार भगवान शिव ने संसार को माया बताते हुए कहा कि भौतिक वस्तुओं का कोई स्थाई महत्व नहीं है। इनमें भोजन और अन्न भी शामिल हैं।

भगवान शिव के इस कथन से माता पार्वती ने संसार को अन्न की वास्तविक महत्ता समझाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि इसके बाद माता पार्वती ने संसार से अपनी पोषण शक्ति वापस ले ली। परिणामस्वरूप पृथ्वी पर अन्न की कमी होने लगी। धीरे-धीरे मनुष्य, देवता और ऋषि-मुनि सभी भोजन के अभाव में परेशान हो गए। संसार में भूख और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।

जब भगवान शिव को अन्न के महत्व का अनुभव हुआ, तब उन्होंने माता पार्वती से संसार की रक्षा करने का अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने काशी में मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होकर लोगों को भोजन उपलब्ध कराना शुरू किया। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं भिक्षापात्र लेकर मां अन्नपूर्णा के पास पहुंचे और उनसे अन्न की भिक्षा मांगी। माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन प्रदान किया। इसी वजह से मां अन्नपूर्णा को संसार का पालन-पोषण करने वाली देवी माना जाता है।