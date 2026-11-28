सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए किसकी चमकेगी किस्मत

सूर्यदेव 03 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र से निकलकर ज्येष्‍ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जहां पर वे 16 दिसंबर 2026 तक रहकर मूल नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। वर्तमान में सूर्यदेव वृश्‍चिक राशि में विद्यामान है 16 दिसंबर को वे धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के ज्येष्ठा और वृश्‍चिक में विद्यामान रहने के दौरान कैसा रहेगा 12 राशियों पर उनका प्रभाव, जानिए मेष से मीन तक का राशिफल।

गोचर का सामान्य ज्योतिषीय महत्व

अवधि (03 से 16 दिसंबर 2026): सूर्य वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहते हुए छिपे हुए मुद्दों को सामने लाने और निर्णयों को परखने का अवसर देते हैं।

16 दिसंबर का बदलाव: सूर्य के धनु राशि और मूल नक्षत्र में प्रवेश करने से कार्यशैली में विस्तार, नए लक्ष्यों और आगे बढ़ने की दिशा मिलती है।

व्यवहारिक संतुलन: तीखी वाणी या जल्दबाजी से बचकर धैर्य और तथ्यों के साथ आगे बढ़ना इस अवधि में अधिक उपयोगी रहता है।

मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि: इस अवधि में साझेदारी, संयुक्त वित्त और गोपनीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। जल्दबाजी के बजाय दस्तावेजों और शर्तों को जांचकर निर्णय लें; 16 दिसंबर के बाद यात्राओं और लंबी योजनाओं को गति मिलेगी।

वृषभ राशि: दांपत्य, साझेदारी और व्यावहारिक संबंधों में स्पष्टता लाने का समय है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें।

मिथुन राशि: कामकाज के दबाव, प्रतिस्पर्धा और दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर जोर रहेगा। सेहत और समय प्रबंधन को प्राथमिकता दें; 16 दिसंबर के बाद साझेदारी और चर्चाओं में सकारात्मक बदलाव दिख सकता है।

कर्क राशि: रचनात्मकता, संतान, अध्ययन और निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से लाभ मिलेगा।

सिंह राशि: घर-परिवार, सुख-सुविधाओं और कार्यस्थल के संतुलन पर ध्यान देना होगा। बड़ों की सलाह और पुराने अनुभवों के आधार पर लिए गए फैसले स्थिरता दे सकते हैं।

कन्या राशि: संवाद, लेखन, छोटी यात्राओं और संपर्क बढ़ाने के लिए यह समय सक्रिय रहेगा। बातों को स्पष्ट रखें और अधूरे कामों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करें।

तुला राशि: धन, बचत, कुटुंब और वाणी के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। खर्चों पर नजर रखें और किसी भी वित्तीय वादे से पहले पूरी जानकारी लें।

वृश्चिक राशि: सूर्य आपकी ही राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ेगी। नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जिद और तीखे शब्दों से बचें।

धनु राशि: यह गोचर आंतरिक समीक्षा, खर्चों के नियोजन और पर्दे के पीछे की तैयारियों का संकेत देता है। 16 दिसंबर को सूर्य के आपकी राशि में आने के बाद आत्मविश्वास और नई शुरुआत के अवसर बढ़ेंगे।

मकर राशि: आय के स्रोतों, नेटवर्क, मित्रों और दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े प्रयासों में तेजी आ सकती है। टीमवर्क और ठोस योजना के साथ आगे बढ़ना अनुकूल रहेगा।

कुंभ राशि: करियर, प्रतिष्ठा और वरिष्ठों के साथ तालमेल इस अवधि के मुख्य विषय रहेंगे। जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें और कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी के फैसलों से बचें।

मीन राशि: भाग्य, उच्च अध्ययन, मार्गदर्शन और लंबी यात्राओं से जुड़े विषयों पर ध्यान रहेगा। नीतिगत और व्यावहारिक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें।