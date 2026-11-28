Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 29 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 29 नवंबर 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

रविवार, 29 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन सूर्यदेव की पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करना शुभ माना जाता है।

सूर्यदेव की उपासना से जीवन में ऊर्जा, तेज, सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है।

सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना गया है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्‍ण पंचमी

पक्ष: मार्गशीर्ष कृष्‍ण

मास: मार्गशीर्ष (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: हेमंत ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पुष्य सुबह 10:59 तक, तत्‍पश्‍चात अश्लेषा।

योग: ब्रह्म शाम 05:08 तक, तत्‍पश्‍चात इन्द्र।

करण: गर दोपहर 02:47 तक, तत्‍पश्‍चात वणिज।

चन्द्र राशि: कर्क राशि में।

सूर्य राशि: वृश्चिक राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से दोपहर 12:30 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 से 02:36 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 05:07 से 06:01 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 04:05 से 05:24 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 12:09 से 01:28 तक।

गुलिक काल: दोपहर 02:47 से शाम 04:05 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!