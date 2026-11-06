Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 08 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 08 नवंबर 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

रविवार, 08 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन दीपावली (मां लक्ष्मी पूजन) का महापर्व मनाया जाएगा।

आज के दिन भगवान गणेश, मां सरस्वती और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है।

आज के दिन दीपदान करने से तेज, आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है।

रातभर एक अखंड दीपक जलाकर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्‍ण चतुर्दशी

पक्ष: कार्तिक पक्ष

मास: कार्तिक (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: स्वाति पूर्ण रात्रि तक।

योग: आयुष्मान् देर रात्रि 03:03 तक।

करण: शकुनि सुबह 11:27 तक, तत्‍पश्‍चात चतुष्पाद।

चन्द्र राशि: तुला राशि में।

सूर्य राशि: तुला राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 से 02:37 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:53 से 05:46 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 04:10 से 05:31 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 12:05 से 01:26 तक।

गुलिक काल: दोपहर 02:48 से शाम 04:10 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले सूर्यदेव और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 'ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!