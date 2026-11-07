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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (12:34 IST)

Diwali 2026 Chopra Puja: दिवाली की रात क्यों की जाती है 'चोपड़ा पूजा'? जानें इसके पीछे का खास रहस्य

दिवाली चोपड़ा पूजा का मुहूर्त
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (12:34 IST)
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Diwali Chopra Puja 2026: दीपावली का पावन पर्व सिर्फ दीप जलाने और रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समृद्धि, नए संकल्पों और कारोबारी सफलता की नई शुरुआत का प्रतीक भी है। विशेष रूप से पश्चिमी भारत (गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र) के व्यापारी वर्ग के लिए इस दिन की जाने वाली 'चोपड़ा पूजा' अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए, पारंपरिक बही-खाता पूजन यानी चोपड़ा पूजा के महत्व, आधुनिक स्वरूप और शुभ मुहूर्त।
 

1. क्या है चोपड़ा पूजा और इसका धार्मिक महत्व?

बही-खातों का पारंपरिक नाम: गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक व्यावसायिक बही-खातों को 'चोपड़ा' कहा जाता है।
त्रिदेवियों व श्री गणेश का आशीर्वाद: शास्त्रों के अनुसार, दीपावली की तिथि माता लक्ष्मी (समृद्धि), माता शारदा/सरस्वती (सद्बुद्धि व ज्ञान) और विघ्नहर्ता श्री गणेश (सफलता) का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है।
सफल व्यावसायिक वर्ष की प्रार्थना: व्यापारी वर्ग इस दिन अपने नए बही-खातों का पूजन कर आने वाले पूरे वर्ष के लिए लाभप्रद, बाधारहित और सफल व्यापार की कामना करता है। इसे 'मुहूर्त पूजन' भी कहा जाता है।
 

2. परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम

पारिवारिक विरासत का सम्मान: भारतीय कॉर्पोरेट संस्कृति से इतर, हमारा पारंपरिक व्यापारी वर्ग अपनी व्यावसायिक योजनाओं और नए बही-खातों की शुरुआत शुभ मुहूर्त देखकर ही करता है।
कागज से डिजिटल बही-खाते: आधुनिक युग में कंप्यूटर, लैपटॉप और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आ जाने से कागजी बही-खातों का उपयोग भले ही सीमित हो गया हो, लेकिन श्रद्धा आज भी वही है।
डिजिटल चोपड़ा पूजा: आज के दौर में व्यापारी वर्ग अपनी पूजा की वेदी पर बही-खातों की जगह लैपटॉप या डिजिटल डिवाइस रखता है। लैपटॉप की स्क्रीन या कीबोर्ड पर रोली-अक्षत से स्वास्तिक, 'ॐ' और 'शुभ-लाभ' बनाकर पूरी पारंपरिक रीति-रिवाजों से पूजन किया जाता है।
 

3. चोपड़ा पूजा 2026: तिथि एवं समय

पर्व तिथि: रविवार, 08 नवंबर 2026 (दीपावली/अमावस्या)
अमावस्या तिथि प्रारंभ: 08 नवंबर 2026 को सुबह 11:27 बजे से
अमावस्या तिथि समाप्त: 09 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 बजे तक

4. चोपड़ा पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

व्यापारिक अनुष्ठानों के लिए अमृत, शुभ, लाभ और चर चौघड़िया को अत्यंत फलदायी माना जाता है। 08 नवंबर 2026 को पूजा के लिए उपलब्ध चौघड़िया समय सीमा:
प्रातःकालीन समय (चर, लाभ, अमृत): सुबह 11:27 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक
अपराह्न (दोपहर) समय (शुभ): दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:48 बजे तक
सायंकालीन समय (शुभ, अमृत, चर): शाम 05:31 बजे से रात 10:27 बजे तक
रात्रि कालीन समय (लाभ): रात 01:43 बजे से तड़के 03:22 बजे तक (09 नवंबर की रात)
उषाकाल समय (शुभ): सुबह 05:00 बजे से सुबह 06:39 बजे तक (09 नवंबर)
 
विशेष नोट: यद्यपि गुजरात में व्यापारिक सुविधा के लिए चौघड़िया मुहूर्त बहुत प्रचलित है, परंतु ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल लक्ष्मी पूजा मुहूर्त और स्थिर लग्न आधारित मुहूर्त को चौघड़िया से भी अधिक वरीयता और श्रेष्ठता दी जाती है।
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