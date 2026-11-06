दीपावली पर किन चीजों का दान करना माना जाता है शुभ?

Deepawali 2026: दीपावली को खुशियों, रोशनी और समृद्धि का पर्व कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। लेकिन दीपावली का महत्व केवल अपने घर को रोशन करने तक सीमित नहीं है। भारतीय धार्मिक परंपरा में इस पर्व को दान-पुण्य, सेवा और जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी विशेष माना गया है। आइए जानते हैं दीपावली पर किन वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है और इनका धार्मिक महत्व क्या है...

अन्नदान क्यों माना जाता है सबसे पुण्यकारी?

भारतीय धार्मिक परंपरा में अन्नदान को विशेष महत्व दिया गया है। दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को गेहूं, चावल, दाल, आटा और अन्य खाद्य सामग्री दान करना शुभ माना जाता है। कुछ परिवार इस दिन भोजन बनाकर गरीबों में बांटते हैं, जबकि कुछ लोग राशन की किट तैयार करके जरूरतमंद परिवारों को देते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे बड़ी सेवाओं में गिना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, अन्नदान करने से मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां अन्नपूर्णा को भोजन और पोषण की देवी माना गया है।

पुरानी परंपरा है दीपावली पर जरूरतमंदों को कपड़े दान करना

दीपावली पर नए कपड़े पहनना और परिवार के सदस्यों को वस्त्र उपहार में देना एक पुरानी परंपरा है। इसी अवसर पर जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में वस्त्रदान को सेवा और परोपकार से जोड़कर देखा जाता है।

किसी ऐसे व्यक्ति को कपड़े देना, जिसके पास पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं हैं, उसकी जरूरत पूरी करने का अच्छा माध्यम है। दीपावली के आसपास मौसम में भी बदलाव आने लगता है। ऐसे में गरीब और असहाय लोगों को कंबल, स्वेटर, शॉल और गर्म कपड़े देना विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

घी और तेल का दान

दीपावली का पर्व दीपों और प्रकाश से जुड़ा हुआ है। इस दिन घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा है। इसलिए घी और तेल का दान भी धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दीपावली पर मंदिरों या जरूरतमंद परिवारों को दीपक जलाने के लिए घी अथवा तेल देना पुण्यकारी होता है।





घी का संबंध पूजा-पाठ और सात्विकता से जोड़ा जाता है, जबकि तिल और सरसों के तेल का उपयोग भी विभिन्न धार्मिक परंपराओं में दीपक जलाने के लिए किया जाता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद परिवार को दीपक जलाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं।

मिट्टी के दीपक दान करने की परंपरा क्यों है?

दीपावली का नाम ही दीपों की पंक्ति से जुड़ा है। इस दिन मिट्टी के दीपक जलाकर घर और आसपास के वातावरण को रोशन किया जाता है। ऐसे में मिट्टी के दीपकों का दान करना भी शुभ माना जाता है। दीपावली पर किसी जरूरतमंद परिवार को मिट्टी के दीपक देना उन्हें भी त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करता है।

मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हार से दीपक खरीदना और जरूरतमंदों को बांटना स्थानीय कारीगरों की मदद करने का अच्छा तरीका है। धार्मिक दृष्टि से दीपक को ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है।

मिठाई और गुड़ का दान क्यों माना जाता है शुभ?

दीपावली पर मिठाइयों का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा करते हैं। धार्मिक परंपराओं में गुड़ और मिठाई का दान भी शुभ माना गया है। गुड़ को भारतीय संस्कृति में मिठास और शुभता से जोड़कर देखा जाता है।





कई धार्मिक अवसरों पर गुड़ और मीठे पकवानों का उपयोग पूजा तथा प्रसाद में किया जाता है। दीपावली पर गरीब बच्चों और जरूरतमंद परिवारों को मिठाई बांटने से वे भी त्योहार की खुशियों में शामिल हो पाते हैं।

सोने-चांदी का दान

धनतेरस और दीपावली पर सोने-चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। भारतीय परंपरा में इन धातुओं को धन, वैभव और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से कुछ धार्मिक परंपराओं में सोने और चांदी का दान करने को भी पुण्यकारी बताया गया है। सामर्थ्यवान लोग अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता या चांदी की वस्तुएं दान कर सकते हैं।

झाड़ू का दान करने के पीछे क्या है मान्यता?

दीपावली और मां लक्ष्मी की पूजा में झाड़ू को भी विशेष महत्व दिया जाता है। भारतीय धार्मिक मान्यताओं में झाड़ू को स्वच्छता और घर से गंदगी दूर करने का प्रतीक माना गया है। दीपावली से पहले घरों की साफ-सफाई की जाती है। ऐसी मान्यता है कि स्वच्छ और व्यवस्थित घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी वजह से कुछ क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर जरूरतमंदों को झाड़ू दान करने की परंपरा भी प्रचलित है।

फल और सूखे मेवों का दान

दीपावली पर फल और सूखे मेवों का दान करना भी अच्छा माना जाता है। फल धार्मिक पूजा में सात्विक सामग्री के रूप में शामिल किए जाते हैं। वहीं बादाम, काजू, किशमिश और खजूर जैसे सूखे मेवे पौष्टिक आहार का हिस्सा हैं। इस अवसर पर जरूरतमंद बच्चों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को फल तथा सूखे मेवे देना उपयोगी हो सकता है।

दीपावली पर दान का असली संदेश क्या है?

दीपावली पर दान करने की परंपरा हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह त्योहार केवल अपने घर में खुशियां मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रसन्नता लाने का समय है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं, किसी गरीब बच्चे को कपड़े पहनाते हैं या किसी जरूरतमंद परिवार की आर्थिक सहायता करते हैं, तब हम त्योहार की वास्तविक भावना को समझते हैं।

दीपावली के दीपक अंधकार को दूर करने का प्रतीक हैं। उसी तरह दान और सेवा के कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की परेशानियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दान करने से मन में उदारता, करुणा और संतोष का भाव बढ़ता है। यही गुण व्यक्ति और समाज दोनों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।