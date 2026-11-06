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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (16:51 IST)

क्या दीपावली की रात मां लक्ष्मी घरों में भ्रमण करती हैं? जानिए पौराणिक कथा

This folktale is associated with Goddess Lakshmi’s visit during Diwali
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (17:04 IST)
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Deepawali 2026: दीपावली की रात हर तरफ दीपों की रोशनी दिखाई देती है। घरों के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक दीपक जलाए जाते हैं। रंगोली बनाई जाती है और फूलों से घर को सजाया जाता है। इस दिन का सबसे बड़ा धार्मिक आकर्षण मां लक्ष्मी की पूजा है। मान्यता है कि दीपावली की रात धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन क्या दीपावली की रात मां लक्ष्मी सचमुच घर-घर भ्रमण करती हैं? इस मान्यता की शुरुआत कैसे हुई? आइए, जानते हैं विस्तार से...
 

दीपावली की रात मां लक्ष्मी के भ्रमण की क्या है मान्यता?

हिंदू धार्मिक परंपराओं में कार्तिक अमावस्या की रात को मां लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाकर उन्हें धन, वैभव, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं।
धार्मिक विश्वास के अनुसार, मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर को साफ-सुथरा और प्रकाशमय रखना चाहिए। यही कारण है कि दीपावली पर लोग घर के हर कोने को दीपों से रोशन करते हैं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और पूजा स्थल को फूलों तथा दीपकों से सजाया जाता है।
Diwali Lakshami Pujan Muhurat 2026
इस परंपरा के पीछे यह भाव भी जुड़ा है कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, बल्कि सुख, शांति, सौभाग्य और खुशहाली की भी प्रतीक हैं। इसलिए दीपावली की रात उनकी पूजा करके भक्त अपने परिवार के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं।

मां लक्ष्मी के भ्रमण से जुड़ी है यह लोककथा

दीपावली की रात मां लक्ष्मी के भ्रमण से जुड़ी एक लोकप्रिय लोककथा है। इस कथा में एक गरीब वृद्ध महिला की भक्ति, अतिथि सत्कार और मां लक्ष्मी की कृपा का वर्णन मिलता है।
 
कथा के अनुसार, एक बार कार्तिक अमावस्या की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलीं। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अलग-अलग स्थानों पर जा रही थीं। मान्यता के अनुसार, अमावस्या की रात अंधकार अधिक होने के कारण उन्हें रास्ता देखने में परेशानी हो रही थी। इसी दौरान उन्हें एक छोटी-सी झोपड़ी में दीपक जलता दिखाई दिया। उस झोपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी।
वह वृद्ध महिला आर्थिक रूप से बहुत गरीब थी, लेकिन उसका मन धार्मिक और भक्ति से भरा हुआ था। जब वृद्ध महिला ने रात के समय एक सुंदर कन्या को अपने घर के पास देखा, तो उसने उसका स्वागत किया। उसने कन्या को अपने घर में बैठाया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराया। महिला के प्रेम, सरलता और अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया।
 
लोककथा के अनुसार, अगली सुबह जब वृद्ध महिला जागी तो उसने अपने घर में सुख-समृद्धि के चिह्न देखे। उसका घर धन-वैभव से भर गया था। तब उसे एहसास हुआ कि रात में उसके घर आने वाली कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी थीं।

मां लक्ष्मी के भ्रमण की मान्यता से क्या मिलती है सीख?

दीपावली की रात मां लक्ष्मी के पृथ्वी पर भ्रमण करने की मान्यता के पीछे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश छिपा है। यह पर्व हमें समझाता है कि समृद्धि केवल धन-दौलत से नहीं आती, बल्कि अच्छे विचारों, संस्कारों और कर्मों से भी जीवन खुशहाल बनता है।
 
घर की सफाई हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा देती है। दीपक जलाना अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जरूरतमंदों की सहायता करना हमें सेवा और करुणा का महत्व समझाता है। इसी तरह परिवार में प्रेम, बड़ों का सम्मान और ईमानदारी से मेहनत करना भी जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के महत्वपूर्ण आधार हैं।
इसलिए दीपावली पर मां लक्ष्मी के स्वागत का वास्तविक भाव केवल धन की कामना करना नहीं, बल्कि अपने घर और जीवन को अच्छे कर्मों से समृद्ध बनाना भी है। इसी विश्वास के कारण दीपावली पर घरों को सजाया जाता है, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और दीपक जलाकर देवी का स्वागत किया जाता है।
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