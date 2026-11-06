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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (16:02 IST)

Budh Uday in Tula: बुध ग्रह के उदित होने से किसके बढ़ेंगे खर्च और किसकी होगी बल्ले-बल्ले? जानें 12 राशिफल

budh uday in tula 12 rashifal
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (16:06 IST)
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Budh-uday tula rashi 12 rashi rashifal: विशेष बात यह है कि जब बुध अस्त हुए थे, तब वे वक्री अवस्था में थे। तुला राशि में वे 13 नवंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, जिसके बाद मार्गी हो जाएंगे। बुध ग्रह 02 दिसंबर 2026 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं कि तुला राशि में बुध के उदित होने का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा:
 

12 राशियों पर प्रभाव और फलादेश

मेष राशि:

तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध आपके सप्तम भाव (साझेदारी व विवाह) में उदित हो रहे हैं। यह स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव और स्वास्थ्य में नरमी संभव है। हालांकि, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रतियोगिता में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर परिणाम औसत रहेंगे।
 

वृषभ राशि:

दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बुध आपके छठे भाव (शत्रु व रोग) में उदित हो रहे हैं। छठे भाव में उदित बुध का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको आर्थिक लाभ, मान-सम्मान में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। शिक्षा और प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता आएगी।
 

मिथुन राशि:

लग्न व चौथे भाव के स्वामी होकर बुध आपके पंचम भाव (संतान व बुद्धि) में उदित हो रहे हैं। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में सुधार होगा। जमीन-जायदाद व वाहन के मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि, संतान, प्रेम और नए आर्थिक फैसलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
 

कर्क राशि:

तीसरे और बारहवें भाव के स्वामी बुध आपके चौथे भाव (सुख व माता) में उदित हो रहे हैं। यह गोचर बेहद लाभदायक रहेगा। माता का सुख, संपत्ति से लाभ, दूर-दराज या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई-बहनों व पड़ोसियों से रिश्ते सुधरेंगे और कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
 

सिंह राशि:

दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी बुध आपके तीसरे भाव (पराक्रम) में उदित हो रहे हैं। बातचीत में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी ताकि प्रियजनों से अनबन न हो। हालांकि, आर्थिक दृष्टि से समय बेहतरीन है। आपकी आमदनी बढ़ेगी, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और पारिवारिक सुख बना रहेगा।

कन्या राशि:

लग्न व दशम (कर्म) भाव के स्वामी बुध आपके दूसरे भाव (धन व वाणी) में उदित हो रहे हैं। यह स्थिति आर्थिक और पारिवारिक दोनों लिहाज से बहुत शुभ है। वाणी, कंसल्टेंसी, और अध्ययन-अध्यापन से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। मान-सम्मान और वस्त्र-आभूषण की प्राप्ति होगी।
 

तुला राशि:

नौवें (भाग्य) और बारहवें भाव के स्वामी बुध आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में उदित हो रहे हैं। यद्यपि प्रथम भाव में गोचर मिला-जुला रहता है, लेकिन भाग्येश के उदित होने से आपको भाग्य का मजबूत सहयोग मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में अनुकूलता आएगी और कर्मठता से आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे।
 

वृश्चिक राशि:

आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी बुध आपके बारहवें भाव (व्यय) में उदित हो रहे हैं। यह समय आमदनी और खर्च दोनों को बढ़ाएगा। यात्राओं या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। सेहत और पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन पेंडिंग पड़ा धन वापस मिलने के योग भी बन रहे हैं।
 

धनु राशि:

सातवें और दसवें भाव के स्वामी बुध आपके ग्यारहवें (लाभ) भाव में उदित हो रहे हैं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। करियर, व्यापार और नौकरी में बड़ी उन्नति होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार आएगा।
 

मकर राशि:

छठे और नौवें भाव के स्वामी बुध आपके दसवें (कर्म) भाव में उदित हो रहे हैं। व्यापार और नौकरी में पद-प्रतिष्ठा और लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा है। भाग्य का बेहतर साथ मिलने से व्यावसायिक सफलता का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा।
 

कुंभ राशि:

पांचवें और आठवें भाव के स्वामी बुध आपके नौवें (भाग्य) भाव में उदित हो रहे हैं। मन का भ्रम दूर होगा और प्रखर बुद्धि से निर्णय लेंगे। प्रेम संबंधों, मित्रों के सहयोग और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। अचानक धन लाभ या अप्रत्याशित अवसर मिलने के योग बन रहे हैं।
 

मीन राशि:

चौथे और सातवें भाव के स्वामी बुध आपके आठवें भाव (आयु व गुप्त धन) में उदित हो रहे हैं। आठवें भाव में उदित बुध रुकावटों को समाप्त करेंगे। अचानक धन लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन की कड़वाहट दूर होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
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