दीपावली की रात घर में क्यों नहीं बुझाना चाहिए दीपक? जानिए धार्मिक महत्व

Deepawali 2026: दीपावली का त्योहार रोशनी, खुशियों और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हर घर में दीपक जलाकर अंधकार को दूर करने और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। यही वजह है कि दीपावली की रात घरों में मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई परिवारों में यह मान्यता भी प्रचलित है कि दीपावली की रात घर का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से दीपावली की रात घर में क्यों नहीं बुझाना चाहिए दीपक और क्‍या है इसका धार्मिक महत्व...

दीपावली की रात दीपक बुझाना क्यों माना जाता है अशुभ?

हिंदू धार्मिक मान्यताओं में दीपक को शुभता, ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। दीपावली की रात विशेष रूप से मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के कोने-कोने में दीप जलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में प्रकाश और स्वच्छता होती है, वहां सुख-समृद्धि का वातावरण बना रहता है।

इसी धार्मिक भावना के कारण दीपावली की रात मुख्य पूजा का दीपक बुझने नहीं देने की परंपरा प्रचलित है। माना जाता है कि जलता हुआ दीपक घर में मंगल, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसके विपरीत, पूजा के दीपक का अचानक बुझ जाना कुछ परिवारों में शुभ नहीं माना जाता।

दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की छोटी-सी लौ यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और विश्वास का प्रकाश बनाए रखना चाहिए। दीपावली की रात घर में दीपक जलाने का भाव यही है कि परिवार से नकारात्मकता, अज्ञानता और निराशा दूर हो तथा जीवन में ज्ञान, प्रेम, शांति और खुशहाली का आगमन हो।

दीपक का मां लक्ष्मी के आगमन से क्या है संबंध?

दीपावली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी धन, वैभव, सौभाग्य और सुख-समृद्धि प्रदान करती हैं। दीपक जलाकर भक्त अपने घर को रोशन करते हैं और देवी का स्वागत करते हैं। इसी कारण मुख्य द्वार, पूजा स्थल, तुलसी के पास और घर के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली की रात जलता हुआ दीपक इस बात का प्रतीक माना जाता है कि घर में मां लक्ष्मी का स्वागत निरंतर श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा रहा है।

दीपावली की रात अखंड दीपक जलाने की क्या है परंपरा?

दीपावली के दिन कई घरों में मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान अखंड दीपक जलाने की परंपरा निभाई जाती है। अखंड दीपक का अर्थ है ऐसा दीपक, जिसे पूजा के संकल्प के अनुसार लगातार जलाकर रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, अखंड दीपक निरंतर भक्ति, आस्था और शुभता का प्रतीक है।

दीपावली की रात इसे जलाकर रखने के पीछे कामना की जाती है कि परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। कुछ परिवारों में दीपक को पूरी रात जलाया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर इसे पूजा समाप्त होने तक या निर्धारित समय तक जलाने की परंपरा है। इसके लिए घी या तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है।

दीपावली पर घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए?

दीपावली पर घी और तेल दोनों के दीपक जलाने की परंपरा है। अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं में इनका अपना महत्व बताया गया है...

घी का दीपक

पूजा-पाठ और देवी-देवताओं की आराधना में घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसे पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है।

तिल के तेल का दीपक

तिल के तेल का दीपक भी धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। कई परंपराओं में इसे शुभ और मंगलकारी माना गया है।

सरसों के तेल का दीपक

कुछ क्षेत्रों में सरसों के तेल के दीपक जलाने की भी परंपरा है। इसे विशेष धार्मिक अवसरों पर उपयोग किया जाता है।