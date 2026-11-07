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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (14:11 IST)

Lakshmi vs Kamala Devi: माता लक्ष्मी और कमला माता में क्या है बड़ा अंतर? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

diwali kali and kamla puja
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (14:11 IST)
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हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्र में माँ लक्ष्मी और दस महाविद्याओं में से दसवीं महाविद्या माँ कमला (कमलात्मिका) को स्वरूप, साधना और उद्देश्य के आधार पर अलग-अलग रूपों में समझा जाता है। यद्यपि माँ कमला को माँ लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप (स्वरूपगत अभिन्नता) माना गया है, फिर भी दोनों की उपासना और स्वभाव में कुछ मुख्य अंतर हैं। दिवाली की रात को माता लक्ष्मी, कालिका और मां कमला की पूजा होती है।
 

1. स्वरूप और परिचय का अंतर

माँ लक्ष्मी: यह वैष्णव परंपरा और सामान्य पौराणिक मान्यताओं में भगवान विष्णु की पत्नी (श्री) हैं। ये जगत् के पालन, धन, ऐश्वर्य, वैभव और भौतिक सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं।
माँ कमला: यह तंत्र शास्त्र की दस महाविद्याओं में से दसवीं महाविद्या हैं। इनका संबंध 'काली कुल' से माना जाता है। इन्हें 'तांत्रिक लक्ष्मी' भी कहा जाता है।

2. साधना का तरीका और उद्देश्य

माँ लक्ष्मी (साधारण/सौम्य साधना): माँ लक्ष्मी की पूजा मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन-धान्य और व्यापार वृद्धि के लिए की जाती है। इनकी पूजा बहुत सौम्य, सरल विधि और सात्विक नियमों से होती है (जैसे दिवाली पर लक्ष्मी पूजन)।
माँ कमला (तांत्रिक/महाविद्या साधना): माँ कमला की साधना तंत्रोक्त नियमों, विशेष मंत्रों, यंत्रों और दीक्षा के माध्यम से की जाती है। यह साधना केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि मोक्ष, स्थिर लक्ष्मी (लक्ष्मी का अचल वास), अष्ट सिद्धियों और गुप्त शक्तियों की प्राप्ति के लिए की जाती है।
 

3. फल और प्रभाव में अंतर

माँ लक्ष्मी: इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सांसारिक सुख, धन, वाहन और ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, केवल लक्ष्मी जी की उपासना में चंचलता (धन का आना-जाना) का भय रहता है।
माँ कमला: माँ कमला की साधना से 'स्थिर लक्ष्मी' का आशीर्वाद मिलता है, यानी धन और समृद्धि का कभी ह्रास नहीं होता। इसके अलावा, माँ कमला की साधना को गर्भ रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी और अचूक माना गया है।

4. ध्यान और रूप का अंतर

माँ लक्ष्मी: सामान्यतः इन्हें कमल के फूल पर बैठी, गुलाबी या लाल वस्त्र पहने और दोनों हाथों से धन-मुद्रा दर्शाते हुए विष्णु जी के साथ देखा जाता है।
माँ कमला: ध्यान में माँ कमला का रूप अत्यंत तेजस्वी है। चार हाथियों द्वारा सोने के कलशों से इनका अभिषेक किया जा रहा होता है (गजलक्ष्मी रूप)। इनके चार हाथ होते हैं, जिनमें ये दो कमल धारण करती हैं और अन्य दो हाथों से 'अभय' और 'वरद' मुद्रा प्रदर्शित करती हैं।
 
माँ लक्ष्मी जहाँ सांसारिक और भौतिक समृद्धि की देवी हैं, वहीं माँ कमला उसी लक्ष्मी तत्व का गूढ़, तांत्रिक और सर्वोच्च महाविद्या रूप हैं जो साधक को भौतिक समृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिक सिद्धि और स्थिरता प्रदान करती हैं।
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