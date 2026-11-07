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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (14:07 IST)

Diwali Traditions 2026: बंगाल में काली, गुजरात में चोपड़ा तो दक्षिण भारत में क्या? जानें दिवाली पर राज्यों की अनोखी परंपराएं

diwali 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (14:07 IST)
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दिवाली 2026: भारत विविधता का देश है, और इस विविधता की सबसे सुंदर झलक हमारे त्योहारों में देखने को मिलती है। जब पूरा देश कार्तिक अमावस्या की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन में लीन होता है, तब भारत के अलग-अलग राज्यों में इस पावन पर्व को मनाने के अपने विशेष, पारंपरिक और बेहद रोचक तरीके होते हैं। जहां उत्तर भारत में दीप जलाकर भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी मनाई जाती है, वहीं बंगाल, गुजरात, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में दिवाली की रात अनोखे अनुष्ठान किए जाते हैं। आइए जानते हैं देश भर में निभाई जाने वाली दिवाली की इन 6 प्रमुख और अनोखी परंपराओं के बारे में।

1. पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत: महाकाली की अराधना (काली पूजा)

उत्तर और मध्य भारत में जहां दिवाली की रात धन-धान्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में इस रात 'काली पूजा' या 'महानिशा पूजा' की परंपरा है।
महत्व: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी अमावस्या की विकराल रात को मां काली ने असुरों का वध करने के लिए अवतार लिया था।
परंपरा: बंगाली समुदाय में इस रात मां शक्ति के उग्र रूप की पूजा की जाती है ताकि जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, भय और शत्रुओं का नाश हो सके।
 

2. गुजरात और पश्चिमी भारत: बही-खाता पूजन (चोपड़ा पूजा)

गुजरात और राजस्थान का व्यापारी वर्ग दिवाली को अपने नए व्यावसायिक वर्ष के रूप में मनाता है। इस दिन यहां 'चोपड़ा पूजा' (बही-खाता पूजन) का विशेष विधान है।
महत्व: 'चोपड़ा' गुजराती भाषा में पारंपरिक बही-खातों को कहा जाता है। इस दिन मां शारदा (सरस्वती), लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत की जाती है।
डिजिटल मोड़: आधुनिक दौर में व्यापारियों ने परंपरा को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसका तरीका बदला है। आज के समय में बही-खातों के साथ-साथ लैपटॉप और डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भी पूरी रीति-रिवाज से पूजा की जाती है।

3. दक्षिण भारत: नरक चतुर्दशी और तेल स्नान (अभ्यंग स्नान)

तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में मुख्य दिवाली का त्योहार कार्तिक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) की सुबह ही मनाया जाता है।
महत्व: यह दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा असुर नरकासुर के वध की खुशी में मनाया जाता है।
परंपरा: इस दिन तड़के (सूर्योदय से पूर्व) जड़ी-बूटियों और तिल के तेल से 'अभ्यंग स्नान' किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तेल में मां लक्ष्मी और जल में गंगा जी का वास होता है। स्नान के बाद नया वस्त्र पहनकर पारंपरिक मिठाई 'लेह्यम' का सेवन किया जाता है।
 

4. महाराष्ट्र: वासुबारस और बलिप्रतिपदा

महाराष्ट्र में दिवाली की शुरुआत 'धनतेरस' से एक दिन पहले 'वासुबारस' (गोवत्स द्वादशी) से होती है।
वासुबारस (गाय की पूजा): इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा कर उन्हें बाजरे की रोटी खिलाई जाती है, जो वात्सल्य और कृषि संस्कृति का प्रतीक है।
बलिप्रतिपदा (दिवाली का अगला दिन): दिवाली के अगले दिन राजा बलि के पूजन की परंपरा है। इस दिन महिलाएं अपने पतियों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं।
Diwali Lakshami Pujan Muhurat 2026

5. गोवा और कोंकण क्षेत्र: नरकासुर के पुतलों का दहन

गोवा में दिवाली की पूर्व संध्या पर एक बेहद अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। यहां दिवाली की रात नरकासुर के बड़े-बड़े पुतले बनाए जाते हैं।
परंपरा: रात भर उत्सव मनाने के बाद, तड़के सूर्योदय से ठीक पहले नरकासुर के इन पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इसके बाद लोग करेले जैसा कड़वा फल (करीट) अपने पैरों से तोड़कर बुराई के अंत का प्रतीक मनाते हैं।
 

6. देवी कमला जयंती: दस महाविद्याओं की दिव्य साधना और स्थिर लक्ष्मी का वरदान

हिंदू पंचांग के अनुसार, कुछ राज्यों में आश्विन मास की अमावस्या तिथि को माँ कमला जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। दस महाविद्याओं में माँ कमला दसवीं महाविद्या हैं, जिनका सीधा संबंध 'काली कुल' से माना गया है। धर्म ग्रंथों में माँ कमला को साक्षात देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है, इसी कारण इन्हें 'तांत्रिक लक्ष्मी' के रूप में भी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है।
 

साधना का महत्व और फल:

सुख-समृद्धि और सौभाग्य: माँ कमला की आराधना करने से भक्तों के जीवन में कभी धन, धान्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। वह अपने साधकों को समृद्धि, उर्वरता और प्रचुर उपज का आशीर्वाद देती हैं।
स्थिर लक्ष्मी का वास: माता लक्ष्मी की तरह ही देवी कमला को भी कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। इनकी उपासना से घर में 'स्थिर लक्ष्मी' का वास होता है, यानी लक्ष्मी जी का स्थायित्व बना रहता है।
संतान सुख और गर्भ रक्षा: श्री कमला महाविद्या की साधना को गर्भ की सुरक्षा करने वाली तथा संतान प्राप्ति के लिए भी अत्यंत फलदायी और अचूक माना जाता है।
 

एक त्योहार, एक भारत!

दिवाली का यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि भले ही हमारी भाषाएं, पूजा पद्धतियां और क्षेत्रीय परंपराएं अलग हों, लेकिन सबके पीछे की भावना एक ही है- अज्ञान के अंधेरे पर ज्ञान के प्रकाश की विजय और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन।
 
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