आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रथम देवी माता कालिका, जानिए पूजा विधि

Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि साधना, तप और देवी आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस नवरात्रि में मां दुर्गा के गुप्त स्वरूपों की पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता कालिका की पूजा शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करने का पवित्र अवसर मानी जाती है।





जानें मां कालिका की सरल एवं प्रभावशाली पूजा विधि 1. स्नान और संकल्प

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के नवीन या स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनें। पूजा घर को गंगाजल से शुद्ध करें और हाथ में जल लेकर नौ दिनों के व्रत या साधना का संकल्प लें।

2. घटस्थापना/ कलश स्थापना आज के शुभ मुहूर्त में एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर मां दुर्गा या मां काली की तस्वीर स्थापित करें। मिट्टी या तांबे के कलश में स्वच्छ जल भरकर, आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश स्थापित करें।

3. पूजन सामग्रियां अर्पित करें षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से पूजन करते हुए मां काली की प्रतिमा को रोली का तिलक लगाएं। उन्हें गुड़हल या गुलाब के लाल फूल, अक्षत, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। उनके समक्ष सरसों के तेल या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें।

4. मंत्र जाप और पाठ पूर्ण एकाग्रता के साथ रुद्राक्ष की माला से मां काली के बीज मंत्र का जाप करें। आप 'दुर्गा सप्तशती' या 'सिद्ध कुंजिका स्तोत्र' का पाठ भी कर सकते हैं। आप 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके नम:' तथा 'ॐ क्रीं कालिकायै नमः' या 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' के मंत्रों का जाप करें।

5 भोग और आरती पूजा के समापन के समय मां कालिका को सात्विक रूप से बने किशमिश युक्त हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद मां काली की कपूर से आरती उतारें और अंत में अनजाने में हुई भूलचूक के लिए क्षमा याचना करें।