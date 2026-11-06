Top News 6 November: धनतेरस की धूम से लेकर बल्ड बैंक पर साइबर अटैक तक, जानिए आज दिनभर की 5 बड़ी खबरें

Top News 6 November: धनतेरस से शुरू हुआ दीपावली के 5 दिनी उत्सव। झारखंड में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। इजराइल में अरब पार्टियों का गादी आइजेनकोट को समर्थन। मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी की हार के बाद हरमीत ढिल्लों ने छोड़ी कुर्सी। फ्रांस के ब्लड बैंक पर साइबर अटैक। 6 नवंबर की बड़ी खबरें :



धनतेरस से शुरू हुआ दीपावली का त्योहार

झारखंड में भीषण सड़क हादसा

झारखंड के खूंटी जिले में कर्रा-तोरपा मुख्य मार्ग पर जोने-लुदरू मोड़ के पास गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार को सात लोगों की जान चली गई। मृतकों में चार महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक ने सड़क पर खड़े लोगों को रौंद दिया। इसके बाद वाहन पुलिया की दीवार तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरा।

हरमीत ढिल्लों ने छोड़ी कुर्सी

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद ट्रंप प्रशासन से इस्तीफों का दौर शुरू। अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की प्रमुख हरमीत ढिल्लों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ट्रंप प्रशासन छोड़ने वाली वह पहली वरिष्ठ अधिकारी हैं।

अरब पार्टियों का गादी आइजेनकोट को समर्थन

फ्रांस के बल्ड बैंक पर साइबर अटैक