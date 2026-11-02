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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (15:33 IST)

Diwali 2026 Puja Samagri List: धनतेरस से भाई दूज तक, 5 दिनों की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट यहाँ देखें

diwali puja samagri list in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (15:40 IST)
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दिवाली का महापर्व पांच दिनों तक लगातार मनाया जाता है, जिसमें धनतेरस से लेकर भाई दूज तक प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व और पूजन विधान है। दिवाली पर्व 2026: पांच दिवसीय महाउत्सव की संपूर्ण पूजा सामग्री लिस्ट। इन सभी दिनों की पूजा सामग्री की सुव्यवस्थित सूची नीचे दी गई है:

1. प्रथम दिन: धनतेरस पूजन सामग्री

धनतेरस पर मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है।
प्रतिमा व स्थापना: बैठा हुआ लक्ष्मी-गणेश जी का अलग-अलग विग्रह (मूर्ति), कुबेर देव की तस्वीर या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, लाल या पीला वस्त्र।
पवित्र जल व कलश: गंगाजल, पूजा का कलश।
तिलक व अक्षत: रोली, कुमकुम, अक्षत (चावल), मौली (कलावा)।
दीप व धूप: घी का दीपक, रुई की बत्ती, गाय का शुद्ध घी, धूप, अगरबत्ती, कपूर।
भोग व पुष्प: शक्कर या गुड़, ताजे पुष्प, पूजा की थाली।
 

2. द्वितीय दिन: नरक चतुर्दशी (रूप चौदस) सामग्री

यह दिन अभ्यंग स्नान (सौंदर्य व आरोग्य प्राप्ति) और यमराज के लिए दीपदान हेतु समर्पित है।
अभ्यंग स्नान सामग्री:
उबटन: तिल का तेल, बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर और गुलाब जल का मिश्रण।
औषधीय पौधा: अपामार्ग (चिरचिटा) का पौधा या पत्तियां (सिर से घुमाकर स्नान करने हेतु)।
यम दीपदान सामग्री:
दीपक व बत्ती: मिट्टी का 1 बड़ा चौमुखी दीपक, 4 रुई की बत्तियां।
तेल व अर्पण: सरसों का तेल या तिल का तेल, 1 कौड़ी या लोहे/तांबे का सिक्का।
आसन (ढेरी): गेहूं, चावल या खीले।
मुख्य पूजा सामग्री:
जल पात्र व आचमनी, रोली, अक्षत, दूर्वा (दूब घास)।
ताजे फूल (लाल/पीले), धूप-अगरबत्ती, खीले-बताशे, फल या घर की मिठाई।

3. तृतीय दिन: महालक्ष्मी एवं श्री गणेश पूजा (दिवाली)

दिवाली की मुख्य रात को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और बही-खाता पूजन के लिए विस्तृत सामग्री की आवश्यकता होती है।
प्रतिमा व यंत्र: गणेश-लक्ष्मी जी की नई मूर्ति, कुबेर यंत्र, चांदी का सिक्का, गणेश-लक्ष्मी जी के वस्त्र।
मंडप व कलश: लकड़ी की चौकी, मिट्टी या पीतल का कलश व ढक्कन, आम के पत्ते, ढक्कन के लिए अनाज, सफेद व लाल कपड़ा (आधा मीटर)।
पवित्र द्रव्य (पंचामृत): शुद्ध घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल।
तिलक, श्रृंगार व सुगंध: चंदन, कुमकुम, सिंदूर, अवीर, गुलाल, हल्दी, केसर, इत्र की शीशी, सोलह श्रृंगार, यज्ञोपवीत (5 जनेऊ)।
अनाज व जड़ी-बूटी: चावल, साबुत धनिया, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, रंगोली के लिए आटा।
पुष्प व पत्र: कमल का फूल, गुलाब के फूल, माला, तुलसी दल, कुशा, दूर्वा, पान के पत्ते, सुपारी।
नैवेद्य व फल: खीले-बताशे, गट्टे, मुरमुरे, पंच मेवा, मिठाई, छोटी इलायची, लौंग, गन्ना, सीताफल, सिंघाड़ा, तांबूल (लौंग लगा पान का बीड़ा), श्रीफल (नारियल)।
दीपक व बत्ती: मिट्टी के दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, रुई, धूप, अगरबत्ती, कपूर।
बही-खाता पूजन (व्यापार हेतु): लेखनी (कलम), बही-खाता, स्याही की दवात, पंच रत्न (सामर्थ्य अनुसार), जल पात्र व अर्घ्य पात्र।

4. चतुर्थ दिन: गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट सामग्री

इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर भगवान श्रीकृष्ण और प्रकृति की पूजा की जाती है।
गोवर्धन निर्माण व सजावट: गाय का गोबर (आकृति बनाने हेतु), गेंदे के फूल व पत्तियां, खील-बताशे।
अभिषेक व पूजन: दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल (पंचामृत), रोली, चंदन, अक्षत, मौली, जनेऊ, सिक्के, धूप, अगरबत्ती, तेल/घी का दीपक।
अन्नकूट व भोग:
56 भोग या अन्नकूट सब्जी: कढ़ी, चावल, बाजरा, पूरी और मौसमी सब्जियों की मिश्रित सब्जी।
प्रसाद: पेड़ा, खीर, शुद्ध मिठाई, केला, सेब व मौसमी फल।
अनिवार्य अंग: तुलसी दल (तुलसी के पत्ते)।
परिक्रमा सामग्री: जल का लोटा, खील, बताशे।

5. पंचम दिन: भाई दूज पूजन सामग्री

यह पर्व भाई-बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, जहाँ बहनें भाइयों के तिलक और दीर्घायु की कामना करती हैं।
तिलक व पूजन: रोली, अक्षत (सफेद चावल), कलावा (मौली), दीपक, दुर्वा। 
अंगवस्त्र व भेंट: सूखा नारियल (गोला), चांदी का सिक्का, सुपारी, पान का पत्ता, फूल।
भोग व फल: केला, मिठाई।
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