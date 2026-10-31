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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (12:58 IST)

भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, नियम और पौराणिक कथा

bhai dooj 2026 kab hai
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (13:04 IST)
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Bhai dooj 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला भाई दूज (यम द्वितीया, भाऊ बीज या भातृ द्वितीया) बहन-भाई के असीम स्नेह, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। इस पावन दिन बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार भेंट करते हैं। इस बार भाई दूज का पर्व 11 नवंबर 2026 को और दिवाली 08 नवंबर रविवार को रहेगी।

1. तिथि और शुभ मुहूर्त (भाई दूज 2026)

शास्त्रों के अनुसार भाई दूज का पर्व अपरान्ह (दोपहर के बाद) व्यापिनी द्वितीया तिथि में मनाने का विधान है। इस वर्ष 11 नवंबर को मध्यान्ह व्यापिनी तिथि रहने के कारण यह पर्व 11 नवंबर 2026, बुधवार को ही मनाया जाएगा।
द्वितीया तिथि प्रारंभ: 10 नवंबर 2026, दोपहर 02:00 बजे से
द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर 2026, दोपहर 03:53 बजे तक
भाई दूज तिलक एवं पूजा का शुभ समय (अपराह्न): दोपहर 01:10 बजे से 03:20 बजे तक

2. तिथि निर्धारण के शास्त्रीय नियम

शास्त्रों में भाई दूज मनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित नियम बताए गए हैं:
अपराह्न काल का महत्व: यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर के बाद (दिन के चौथे भाग में) लगे, तो उसी दिन भाई दूज मनाई जाती है।
दो दिन की स्थिति: यदि द्वितीया तिथि दोनों दिन अपराह्न काल में पड़े या दोनों ही दिन अपराह्न काल में न पड़े, तो ऐसी स्थिति में अगले दिन (उदयातिथि) भाई दूज मनाने का विधान सर्वमान्य है।
समय का ध्यान: तिलक, यम पूजन और भोजन कराने का पूरा अनुष्ठान दोपहर के बाद ही संपन्न किया जाना चाहिए।

3. पावन रीति-रिवाज़ और पूजन विधि

भाई दूज के दिन विधि-विधान से किया गया पूजन भाई-बहन दोनों के जीवन में शुभता लाता है:
पूजा थाल सजाएं: थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, अक्षत (चावल), फूल, मिठाई, फल और सुपारी रखें।
चौक पूरें: पूजा स्थान पर चावल के आटे या घोल से सुंदर चौक बनाएं।
भाई को बिठाएं: भाई को चौक पर बैठाकर शुभ मुहूर्त में तिलक लगाएं।
आरती व उपहार: तिलक के बाद भाई को फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने देकर उनकी आरती उतारें।
स्नेह और संकल्प: आरती के बाद भाई बहन का आशीर्वाद लें, उन्हें सामर्थ्य अनुसार उपहार दें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। तत्पश्चात बहन अपने भाई को प्रेमपूर्वक भोजन कराएं।
Diwali Lakshami Pujan Muhurat 2026

4. यम-यमुना की पौराणिक कथा

  • भाई दूज का इतिहास भगवान सूर्य के पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना के पवित्र प्रेम से जुड़ा है:
  • पौराणिक कथा के अनुसार, यमुना जी अपने भाई यमराज को बार-बार अपने घर आने का निमंत्रण देती थीं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भाई का भावभीना स्वागत किया, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया।
  • यमुना के इस निश्छल प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने वर मांगा— "आप हर वर्ष इस तिथि को मेरे घर भोजन करने आएं और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करेगी, उसे आपका (अकाल मृत्यु या यम का) भय नहीं रहेगा।" यमराज ने 'तथास्तु' कहकर यह वरदान दे दिया।
  • इसी कारण इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है।
  • मान्यता है कि भाई दूज पर जो भाई-बहन यमुना नदी में स्नान करके पूजन करते हैं, उन्हें मोक्ष और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
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