Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के ये 10 अद्भुत फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप!

Benefits of Devuthani Ekadashi vrat: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। सालभर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग धार्मिक महत्व है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी का विशेष स्थान है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। उनके जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और हिंदू धर्म में विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक आयोजनों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत रखने के 10 विशेष धार्मिक लाभों के बारे में विस्‍तार से...

देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करने, व्रत रखने और दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन देशभर में श्रद्धालु उपवास रखते हैं और श्रीहरि की पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।

कब रखा जाएगा देवउठनी एकादशी व्रत?

हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह व्रत 20 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा।

देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के 10 बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ

देवउठनी एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग करने तक सीमित नहीं है। इसे आत्मसंयम, भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक जागरण का पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन उपवास और पूजा करने से कई प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं।

1. भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर

देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से श्रीहरि की पूजा करने और व्रत रखने वाले भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और एकादशी व्रत कथा सुनना शुभ माना जाता है। भक्त इस अवसर पर भगवान से परिवार की खुशहाली, जीवन में सफलता और परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं।

2. नकारात्मक विचारों और बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा

हिंदू धार्मिक परंपराओं में एकादशी व्रत को पापों का क्षय करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन उपवास, पूजा-पाठ और अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। व्रत के दौरान व्यक्ति अपने व्यवहार और विचारों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। इससे क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है।

3. परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि और माता लक्ष्मी की आराधना करने से परिवार में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस दिन घर में दीपक जलाने, पूजा-पाठ करने और दान देने की परंपरा भी निभाई जाती है।

4. जीवन की परेशानियों से लड़ने का मिलता है आत्मबल

जीवन में कई बार व्यक्ति को आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की आराधना व्यक्ति को धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि का स्मरण करने से जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति और सकारात्मक सोच प्राप्त होती है।

5. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य की कामना

देवउठनी एकादशी के साथ तुलसी विवाह की परंपरा भी जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। अगले दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह में शामिल होने और भगवान विष्णु की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल बना रहता है। अविवाहित लोग भी अच्छे जीवनसाथी की कामना से इस दिन पूजा करते हैं।

6. मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलने की मान्यता

एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है। इस दिन ध्यान, मंत्र जाप, भजन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा है। धार्मिक दृष्टि से इन कार्यों को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष का माध्यम माना जाता है। व्रत के दौरान सात्विक विचार अपनाने और अनावश्यक विवादों से दूर रहने की प्रेरणा भी मिलती है।

7. पितरों के कल्याण के लिए भी माना जाता है शुभ

हिंदू धार्मिक मान्यताओं में एकादशी पर किए गए पुण्य कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ पूर्वजों के कल्याण की कामना करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, अन्नदान करना और धार्मिक कार्यों में सहयोग देना पुण्यदायी माना जाता है। श्रद्धालु अपने पितरों की शांति और परिवार के मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।

8. दान-पुण्य से मिलता है पुण्य अर्जित करने का अवसर

देवउठनी एकादशी पर दान करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल और धन का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नि:स्वार्थ भाव से किया गया दान व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्मों की पूंजी बढ़ाता है। इस अवसर पर किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी भगवान की सेवा के समान माना जाता है।

9. आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की कामना

देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह नाम जागरण और चेतना से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने, व्रत रखने और मंत्र जाप करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भक्त को सांसारिक मोह से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा देता है। इसी कारण इस व्रत को मोक्ष की कामना से भी जोड़ा जाता है।

10. जीवन में अनुशासन और संयम अपनाने की प्रेरणा

देवउठनी एकादशी का एक महत्वपूर्ण संदेश आत्मसंयम है। इस दिन भक्त भोजन, व्यवहार और विचारों में सात्विकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उपवास के दौरान व्यक्ति अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करता है और पूजा-पाठ के लिए समय निकालता है। धार्मिक दृष्टि से यह अभ्यास मन को नियंत्रित करने, अच्छी आदतें विकसित करने और जीवन में अनुशासन अपनाने का अवसर माना जाता है।

आखिर क्यों मनाई जाती है देवउठनी एकादशी?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद 4 महीने तक चातुर्मास रहता है। इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों को परंपरागत रूप से स्थगित रखा जाता है।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इसी घटना को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान के जागने के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा होती है। घरों में भगवान विष्णु की आराधना, दीपदान, भजन-कीर्तन और व्रत कथा का आयोजन किया जाता है।

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें?

इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा विधि-विधान से करने की परंपरा है। श्रद्धालु सुबह से ही पूजा की तैयारियां शुरू कर देते हैं।

सुबह स्नान और व्रत का संकल्प लें

सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार व्रत का संकल्प लें।

पूजा स्थल को स्वच्छ करें

घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती अर्पित करें।

भगवान को पीले पुष्प और तुलसी दल चढ़ाएं

भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की परंपरा नहीं है। इसलिए पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही एकत्र कर लें।

मंत्र जाप और व्रत कथा का पाठ करें

पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। इसके साथ विष्णु सहस्रनाम और देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है।

शाम को दीपदान करें

संध्या के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। घर के मंदिर और तुलसी के पास दीपक जलाएं। भजन-कीर्तन करके भगवान से सुख-शांति की कामना करें।