ऋषि पंचमी: महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथाएं

हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का अत्यंत विशेष और पावन महत्व है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह हरतालिका तीज के दो दिन बाद और गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है। इस वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत 15 सितंबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा। इस पावन तिथि पर कश्यप ऋषि की जयंती भी मनाई जाती है।

ऋषि पंचमी का महत्व

ऋषि पंचमी का व्रत मुख्य रूप से सप्त ऋषियों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। महिलाओं द्वारा रजस्वला (मासिक धर्म) के दौरान अनजाने में हुए नियमों के उल्लंघन और दोषों से मुक्ति तथा आत्म-शुद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार इसे मनाए जाने के विविध कारण हैं। इस दिन महिलाएँ परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना से व्रत रखकर ऋषि पंचमी की कथा सुनती हैं।

पूजन एवं व्रत विधि

प्रातः स्नान व तैयारी: इस दिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लें।

सप्तर्षि मंडल की स्थापना: घर के किसी स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम और रोली से चौकोर मंडल बनाएँ। उस पर कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ—इन सप्त ऋषियों तथा देवी अरुंधती की स्थापना करें। कहीं-कहीं दीवार या भूमि पर हल्दी से तारे-सितारों के साथ सप्त ऋषियों की आकृति भी बनाई जाती है।

पूजन एवं अर्घ्य: गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से विधिपूर्वक पूजन करें और मंत्रोच्चार के साथ सप्त ऋषियों को अर्घ्य अर्पित करें।

आहार व नियम: इस दिन हल से जोते हुए खेत का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। बिना बोई भूमि से उत्पन्न शाक, नीवार या समां के चावल (तिन्नी का चावल) आदि का आहार लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत रखें।

क्षेत्रीय परंपराएँ: देश के कई क्षेत्रों में महिलाएँ 'पंचताड़ी तृण' तथा भाई द्वारा दिए गए चावल कौवों आदि को अर्पित करने के पश्चात ही स्वयं जल-आहार ग्रहण करती हैं।

उद्यापन: सात वर्षों तक लगातार यह व्रत रखने के बाद आठवें वर्ष में सप्त ऋषियों की पीत वर्ण (पीले रंग) की मूर्तियों का पूजन कर, ब्राह्मण दंपतियों को भोजन कराकर और दान-दक्षिणा देकर व्रत का विसर्जन (उद्यापन) किया जाता है।

ऋषि पंचमी की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएँ

1. प्रथम प्रसंग: राजा सिताश्व और ब्रह्मा जी का संवाद

एक बार राजा सिताश्व ने धर्म का मर्म जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर प्रणाम किया और कहा—"हे पितामह! आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा सुनकर आत्मिक शांति मिलती है। कृपया मुझे किसी ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताइए, जिसके प्रभाव से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाए।"

ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा-"हे राजन! तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। मैं तुम्हें समस्त पापों को नष्ट करने वाले सर्वोत्तम 'ऋषि पंचमी' व्रत के बारे में बताता हूँ। इस व्रत का पालन करने से प्राणी अपने जाने-अनजाने किए गए पापों से सहज ही मुक्ति पा लेता है।"

2. द्वितीय कथा: उत्तंक ब्राह्मण की कन्या का उद्धार

विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। योग्य समय आने पर उन्होंने पुत्री का विवाह उत्तम वर से कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद वह विधवा हो गई। दुःखी होकर ब्राह्मण दंपत्ति अपनी पुत्री के साथ गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे।

एक दिन सोते समय कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए। यह देखकर माता सुशीला ने अत्यंत दुःखी होकर अपने पति से इसका कारण पूछा। उत्तंक ब्राह्मण ने समाधि के माध्यम से दिव्य दृष्टि से देखकर बताया- "पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होने के दौरान नियमों का पालन न करते हुए घर के बर्तनों को छू दिया था। इस जन्म में भी इसने देखा-देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसी दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं।"

शास्त्रों के अनुसार, रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र मानी गई है तथा चौथे दिन स्नान के बाद शुद्ध होती है। पिता के आदेशानुसार पुत्री ने पूरे नियम और भक्ति भाव से ऋषि पंचमी का व्रत व पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह दोषमुक्त होकर सुखी हुई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य प्राप्त हुआ।

3. तृतीय कथा: कुतिया व बैल योनि से माता-पिता की मुक्ति

सतयुग में विदर्भ नगरी के राजा श्येनजित के राज्य में सुमित्र नाम का एक कृषक अपनी पतिव्रता पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक बार खेती के कार्य के दौरान जयश्री रजस्वला हो गई, किंतु जानकारी होने के बाद भी वह घर और रसोई के कार्यों में लगी रही।

समय आने पर दोनों दंपत्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। रजस्वला दोष के कारण जयश्री को कुतिया की योनि तथा उसके संपर्क में रहने के कारण सुमित्र को बैल की योनि मिली। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे दोनों पशु रूप में अपने धर्मात्मा पुत्र सुचित्र के घर ही रहने लगे।

एक दिन सुचित्र के घर उसके पिता का श्राद्ध था। उसकी पत्नी चंद्रवती ने ब्राह्मण भोजन के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन और खीर बनाई। जब वह किसी कार्य से रसोई से बाहर गई, तब एक विषैले सर्प ने खीर के बर्तन में विष उगल दिया। कुतिया बनी माँ यह सब दूर से देख रही थी। पुत्र को ब्रह्म हत्या के महापाप से बचाने के लिए उसने झट से उस बर्तन में मुँह डाल दिया।

यह देखकर सुचित्र की पत्नी ने क्रोधित होकर कुतिया को जलती हुई लकड़ी से मारा और भगा दिया तथा सारा भोजन फेंककर बर्तन माँजकर पुनः भोजन बनाया। उस रात क्रोध के कारण बहू ने कुतिया को बची-खुची झूठन भी नहीं दी।

भूख से व्याकुल कुतिया अपने पूर्व पति (जो बैल रूप में था) के पास गई और बोली- "स्वामी! आज मैं भूख से व्याकुल हूँ। पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के कारण मुझे मार पड़ी और भोजन भी नहीं मिला।" तब बैल ने कहा- "हे भद्रे! तेरे उसी दोष के कारण मैं भी बैल बना हूँ। आज दिनभर हल में जुतने के बाद भी मुझे पेट भर चारा नहीं मिला और मार भी पड़ी, जिससे आज का श्राद्ध निष्फल हो गया।"

पुत्र सुचित्र छिपकर अपने माता-पिता (पशु रूप) की यह वार्ता सुन रहा था। उसने तुरंत दोनों को भरपेट भोजन कराया और दुःखी होकर निवारण हेतु वन की ओर चला गया। वन में सर्वतमा ऋषि से मिलकर उसने अपने माता-पिता की इस स्थिति का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा।

ऋषि सर्वतमा ने कहा- "तुम अपनी पत्नी के साथ भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पवित्र जल में स्नान कर अरुंधती सहित सप्त ऋषियों का विधि-विधान से पूजन व व्रत करो और उसका पुण्य अपने माता-पिता को दान कर दो।"

सुचित्र ने घर लौटकर पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत पूर्ण निष्ठा से किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता-पिता पशु योनि के कष्टों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त हुए।