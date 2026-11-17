Amla Navami 2026: आंवला नवमी पर एक साथ मिलती है हरि और हर की कृपा, नोट करें 18 नवंबर का पूजा मुहूर्त, विधि और व्रत कथा

Amla Navami 2026 Puja vidhi and muhurat: साल 2026 में आंवला नवमी (अक्षय नवमी) का पावन पर्व बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे बैठकर भोजन करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। जनमानस में इस पावन दिन को अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कूष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधिवत पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

आंवला नवमी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

नवमी तिथि प्रारंभ: 18 नवंबर 2026, सुबह 06:04 बजे से

नवमी तिथि समाप्त: 19 नवंबर 2026, सुबह 07:05 बजे तक

पूजा का मुख्य समय (पूर्वाह्न काल): सुबह 06:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक (कुल अवधि: 5 घंटे 20 मिनट)

लाभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 06:46 बजे से सुबह 08:06 बजे तक

अमृत चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 08:06 बजे से सुबह 09:26 बजे तक

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक

नोट: स्थानीय सूर्योदय के अनुसार अलग-अलग शहरों में मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।

आंवला नवमी की मुख्य पूजा सामग्री

आंवले के फल: पूजा और दान करने के लिए ताजे आंवले।

कच्चा सूत या मौली (कलावा): आंवले के वृक्ष के तने में लपेटने के लिए (पीला कच्चा सूत सबसे उत्तम माना जाता है)।

अभिषेक के लिए: शुद्ध जल (तांबे या पीतल के लोटे में) और कच्चा दूध।

तिलक और श्रृंगार सामग्री: हल्दी, कुमकुम (रोली), चंदन, अक्षत (बिना टूटे हुए चावल) और सिंदूर।

फूल और पत्ते: ताजे फूल (विशेषकर पीले फूल जैसे गेंदा), फूलों की माला, तुलसी दल और पान के पत्ते।

दीपक: मिट्टी या पीतल का दीपक, रूई की बत्ती और शुद्ध देसी घी।

धूप और कपूर: धूपबत्ती, अगरबत्ती, कपूर और माचिस।

सात्विक पकवान: घर पर बनी खीर, पूड़ी, बिना लहसुन-प्याज की सब्जी, हलवा या अन्य मिष्ठान।

फल और मेवे: ऋतु फल (केला, सेब आदि), बताशे, मिश्री और पंचमेवा।

दान सामग्री: ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान देने के लिए अनाज (चावल, दाल, आटा), गुड़, वस्त्र, ऊनी कपड़े या कंबल (पितरों के निमित्त) और यथाशक्ति दक्षिणा।

अन्य: पूजा के लिए आसन (बैठने के लिए), आंवला नवमी व्रत कथा की पुस्तक और पत्तल-दोने (पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए)।

आंवला नवमी की पूजा विधि:-

पूजन के चरण:

स्नान और तैयारी: कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

सामग्री और पकवान: पूजन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें और इसमें आंवले के फल अवश्य शामिल करें। इसके साथ ही घर पर सात्विक पकवान जैसे खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि तैयार करें।

वृक्ष का पूजन: पूजा की थाली और बने हुए पकवान लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और सबसे पहले आंवले की जड़ में कच्चा दूध व जल अर्पित करें।

तिलक और अर्पण: अब वृक्ष के तने पर हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत (चावल) और पुष्प अर्पित करें।

सूत लपेटना और परिक्रमा: पेड़ के तने में पीला कच्चा सूत या मौली बांधकर 8 बार लपेटें। इसके बाद कपूर या शुद्ध घी के दीपक से आरती करते हुए वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें।

मंत्र जाप और कथा: आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर 'ॐ धात्र्ये नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के बाद आंवला नवमी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें।

भोग और ब्राह्मण भोज: पूजा के अंत में घर से लाए गए पकवानों से भगवान श्रीविष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद वृक्ष की छाया में ब्राह्मण भोज कराएं और यथाशक्ति दान दें। तत्पश्चात, स्वयं भी परिवार सहित उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करें।