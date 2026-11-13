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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (15:02 IST)

Kharna Puja 2026: छठ के दूसरे दिन भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, जानें खरना पूजा विधि और 36 घंटे के व्रत के नियम

chha puja kharna
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (15:07 IST)
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Chhath Puja Kharna 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का दूसरा दिन 'खरना' कहलाता है। वर्ष 2026 में खरना 14 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। नहाय-खाय के बाद आने वाला यह दिन बेहद पवित्र, संवेदनशील और कठोर अनुशासन वाला होता है। 'खरना' का शाब्दिक अर्थ ही है- तन और मन को पूरी तरह शुद्ध कर सात्विक ऊर्जा से भरना। इसी दिन शाम को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ के सबसे कठिन 36 घंटे के अखंड निर्जला उपवास की शुरुआत हो जाती है। चूंकि यहीं से मुख्य व्रत की नींव पड़ती है, इसलिए इस दिन छोटी-सी चूक भी व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है।

खरना के दिन क्या-क्या होता है? (प्रमुख परंपराएं)

दिनभर का निर्जला उपवास: खरना के दिन व्रती सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए कठोर उपवास रखते हैं। शाम को विधि-विधान से पूजा करने के बाद ही वे जल और प्रसाद ग्रहण करते हैं।
मिट्टी के नए चूल्हे पर बनता है प्रसाद: शुद्धता के इस पर्व में खरना का भोजन बनाने के लिए गैस स्टोव या पुराने चूल्हे के बजाय मिट्टी के नए चूल्हे (या पूरी तरह शुद्ध किए गए चूल्हे) और आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है।
रसियाव (गुड़ की खीर) और घी वाली रोटी: नए चूल्हे पर साठी के चावल, गाय के दूध और गुड़ को मिलाकर विशेष खीर तैयार की जाती है, जिसे पारंपरिक रूप से 'रसियाव' कहा जाता है। इसके साथ ही शुद्ध घी लगी रोटी, केला और मौसमी फल प्रसाद के रूप में सजाए जाते हैं।
संध्या पूजा और एकांत में प्रसाद ग्रहण: शाम के समय स्नान आदि के बाद व्रती सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। पूजा के बाद व्रती सबसे पहले एकांत में शांत मन से शुद्ध जल पीते हैं और फिर रसियाव व रोटी का सेवन करते हैं। इसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों में महाप्रसाद बांटा जाता है।
36 घंटे के निर्जला महाव्रत का आरंभ: खरना का भोजन और जल ग्रहण करने के तुरंत बाद ही व्रती जल और अन्न का पूर्ण त्याग कर देते हैं। यह कठिन निर्जला व्रत अगले दिन (सांध्य अर्घ्य) से होते हुए चौथे दिन उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) देने के बाद पारण करने पर ही पूरा होता है।
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खरना के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां

प्रसाद ग्रहण करते समय शोर न मचाएं: यह खरना का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जब व्रती एकांत में प्रसाद ग्रहण कर रहे हों, तो घर में बिल्कुल शांति होनी चाहिए। मान्यता है कि किसी भी तरह की तेज आवाज या शोर सुनाई देने पर व्रती को उसी क्षण खाना बंद करना पड़ता है, जिससे 36 घंटे के व्रत से पहले उन्हें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती।
नमक और चीनी का इस्तेमाल न करें: खरना के भोजन और पूरे छठ महापर्व के दौरान साधारण नमक, सेंधा नमक या रिफाइंड चीनी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होता है। मिठास के लिए केवल शुद्ध गुड़ का ही उपयोग करें।
पुराने या जूठे बर्तन इस्तेमाल न करें: खरना का प्रसाद बनाने और परोसने के लिए हमेशा नए या पूरी तरह शुद्ध किए गए पीतल, कांसे या मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करें। स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों से परहेज करें।
पहले परिवार के सदस्य प्रसाद न खाएं: छठी मैया को भोग लगाने के बाद सबसे पहला अधिकार व्रती का होता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने से पहले घर का कोई भी सदस्य प्रसाद न खाए और न ही उसे जूठा करे।
तामसिक विचार, क्रोध और अपशब्दों से बचें: घर के किसी भी सदस्य को इस दिन लहसुन-प्याज या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही घर में कलह, क्रोध या किसी के प्रति कटु वचनों का प्रयोग न करें।
पलंग या गद्दे पर न सोएं: खरना की रात से ही व्रती को आरामदायक बिस्तर का त्याग कर जमीन पर चटाई या शुद्ध चादर बिछाकर ही विश्राम करना चाहिए।
chhath puja katha in hindi

विशेष सुझाव (व्रतियों के लिए काम की बात):

चूंकि खरना के बाद अगले 36 घंटे तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती, इसलिए व्रतियों को प्रसाद ग्रहण करने के बाद धीरे-धीरे पर्याप्त मात्रा में गुनगुना या सामान्य शुद्ध जल पी लेना चाहिए। इससे अगले दिन निर्जला व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) और थकावट कम महसूस होती है।
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