दिल्ली में छठ के मौके पर छुट्टी घोषित

आमिर अंसारी

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर, सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 9 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छुट्टी का एलान किया है।

शिक्षा निदेशालय ने भी 13 नवंबर को सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को 16 नवंबर को बंद रखने का निर्देश दिया है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी छठ पूजा के मद्देनजर 16 नवंबर को हाईकोर्ट और निचली अदालतों में अवकाश घोषित किया था। इसके बदले 21 नवंबर को हाईकोर्ट और 12 दिसंबर को निचली अदालतों में कामकाज होगा। 16 नवंबर को सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी।