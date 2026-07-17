क्या उपनिषदों की अवधारणाएं क्वांटम विज्ञान से मेल खाती हैं? जानिए पूरी पड़ताल

उपनिषद कोई बंधी-बंधाई परिभाषा या अंतिम ज्ञान नहीं है, बल्कि यह 'न जानने' (अज्ञान) से 'जानने' (बोध) की ओर ले जाने वाली एक अनवरत यात्रा है। यह हमें उस परम सत्य की ओर अग्रसर करता है जहां विचार शांत हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। आइए इस आलेख के माध्यम से उपनिषद और क्वांटम भौतिकी के गहन संबंधों की एक पड़ताल।

भाग 1: उपनिषद के 5 गूढ़ सूत्र और आधुनिक विज्ञान का नजरिया

1. माया: भ्रम नहीं, बल्कि एक निर्मित वास्तविकता (The Cosmic Matrix)

आम भाषा में लोग 'माया' को जादू या धोखा मान लेते हैं, लेकिन उपनिषदों में माया का गहरा अर्थ है—"जो जैसा दिखता है, वह वैसा वास्तव में है नहीं।"

आंतरिक और बाह्य का घालमेल: हमारा मस्तिष्क बाहर की दुनिया को जैसा दिखाता है, वह वैसा ही नहीं है। असल में हम जो कुछ भी बाहर देखते हैं, उसकी छवि हमारे भीतर (मस्तिष्क में) ही निर्मित होती है। यही माया का आधार है। इसी प्रकार से दूर और पास की अनुभूतियां भी केवल सापेक्षिक हैं।

समय और स्थान का खेल: समय (Time), स्थान (Space) और गुरुत्वाकर्षण (Gravity) जैसी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए तो सच हैं, लेकिन परम सत्य के स्तर पर ये पूरी तरह सापेक्ष (Relative) हैं। आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि गुरुत्वाकर्षण और समय स्थिर नहीं हैं, बल्कि वे मुड़ (warp) सकते हैं। माया वह अदृश्य आवरण है जो असीम ऊर्जा को हमारे सामने सीमा में बांधकर पदार्थ के रूप में पेश करता है। इसीलिए क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, आप समय और स्थान (या स्थिति और संवेग) दोनों को एक साथ पूर्ण सटीकता के साथ नहीं माप सकते।

2. द्रष्टा का प्रभाव (Observer Effect): दृष्टिकोण बदलते ही सृष्टि का बदलना

उपनिषद का मुख्य सार यह है कि यह संसार वस्तुनिष्ठ (Objective) कम और व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) ज्यादा है। आप संसार को वैसे नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे आप खुद हैं।

जैसा भाव वैसा जगत: यदि आप भीतर से क्रोधित हैं, तो आपको पूरी दुनिया में शत्रु दिखाई देंगे। इसके विपरीत, यदि आप भीतर से प्रेम से लबरेज हैं, तो सारा संसार मित्रवत नजर आएगा।

क्वांटम भौतिकी का समर्थन: आधुनिक क्वांटम विज्ञान का 'ऑब्जर्वर इफेक्ट' (Observer Effect) भी यही प्रतिपादित करता है कि जब तक किसी प्रयोग में सूक्ष्म कणों को देखा नहीं जाता, वे अलग व्यवहार करते हैं और जैसे ही कोई प्रेक्षक (Observer) उन्हें मापता या देखता है, उनका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। यानी प्रेक्षक की उपस्थिति ही भौतिक वास्तविकता को आकार देती है।

3. सामूहिक चेतना (Collective Consciousness): देखने से ही अस्तित्व है

उपनिषदों का एक अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है- 'दृष्टि-सृष्टि वाद'। इसके अनुसार, कोई भी वस्तु तब तक अस्तित्व में है जब तक उसे प्रमाणित करने वाली या उसका अनुभव करने वाली कोई चेतना (Consciousness) मौजूद है।

साझा स्वप्न: यह रंग-बिरंगी दुनिया वास्तव में हमारी सामूहिक चेतना (Collective Consciousness) का एक साझा सपना है। यदि इस संपूर्ण ब्रह्मांड से सभी जीव, सभी आंखें और सभी अनुभव करने वाले मनों को हटा दिया जाए, तो इस भौतिक दुनिया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचेगा। तब केवल एक निराकार, शांत और अनंत ऊर्जा ही शेष रह जाएगी।

4. विचारों की पुनरावृत्ति: सब कुछ पहले से घटित है

ब्रह्मांड में कुछ भी नया नहीं है। चेतना के स्तर पर इतिहास और समय खुद को बार-बार दोहराते हैं।

ब्रह्मांडीय स्मृति: हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचार, भावनाएं और आकांक्षाएं हमारी निजी जागीर नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय स्मृति (Cosmic Memory या Akashic Records) का हिस्सा हैं। जिसे हम अपना 'मौलिक विचार' समझते हैं, वह वास्तव में उसी अनंत चेतना की एक प्रतिध्वनि (Echo) है जो युगों से चली आ रही है। हम रेडियो की तरह केवल उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहे हैं जो ब्रह्मांड में पहले से ही प्रसारित हो रही है।

5. वर्तमान का रहस्य: एक बहती हुई अदृश्य रेखा

समय की सबसे सूक्ष्म व्याख्या करते हुए उपनिषद बताते हैं कि जिसे हम 'वर्तमान' कहते हैं, वह वास्तव में भविष्य और भूतकाल के बीच की एक अत्यंत बारीक, न पकड़ी जा सकने वाली संधि-रेखा मात्र है।

समय का प्रवाह: समय एक निरंतर बहती नदी की तरह है। जैसे ही आप कहते हैं "यह क्षण वर्तमान है", वह क्षण पलक झपकते ही भूतकाल (Past) का हिस्सा बन चुका होता है। भविष्य लगातार वर्तमान के संकीर्ण द्वार से गुजरते हुए भूतकाल में समाता जा रहा है। उपनिषद कहते हैं— "जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि वह (अभी) हो रहा है, वह (चेतना के वृहद् पटल पर) पहले ही हो चुका है।"

भाग 2: आधुनिक भौतिकी के जनकों का क्या मानना था?

जब बीसवीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने परमाणु (Atom) के भीतर झांकना शुरू किया, तो उनके पुराने भौतिकी के नियम (क्लासिक मैकेनिक्स) पूरी तरह टूट गए। उस समय उन्हें अपने अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने के लिए विवश होकर भारतीय वेदांत और उपनिषदों का सहारा लेना पड़ा।

अर्विन श्रोडिंगर (Erwin Schrödinger)

क्वांटम वेव इक्वेशन (Wave Equation) की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक श्रोडिंगर उपनिषदों के परम प्रशंसक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'My View of the World' में स्पष्ट रूप से लिखा था:

"ब्रह्मांड में चेतना (Consciousness) केवल एक ही है। हमारा व्यक्तिगत आत्म (Individual Self) उसी अविभाजित वैश्विक चेतना का हिस्सा है। उपनिषदों का महान महावाक्य 'तत् त्वम् असि' (वह तुम ही हो) इसी परम सत्य को दर्शाता है।"

वेर्नर हाइजनबर्ग (Werner Heisenberg)

क्वांटम भौतिकी में अनिश्चितता का सिद्धांत (Uncertainty Principle) देने वाले महान वैज्ञानिक हाइजनबर्ग ने प्रसिद्ध लेखक फ्रिटजॉफ काप्रा से एक बातचीत में स्वीकार किया था:

"जब मैं भारतीय दर्शन (विशेषकर उपनिषदों) को पढ़ता था, तो क्वांटम भौतिकी के कुछ बेहद अजीब और विरोधाभासी लगने वाले विचार मुझे अधिक तर्कसंगत और समझने योग्य लगने लगते थे।"

जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर (J. Robert Oppenheimer)

आधुनिक परमाणु बम के जनक ओपनहाइमर ने भी खुले दिल से यह माना था कि क्वांटम भौतिकी के जो सिद्धांत आज हमारे सामने आ रहे हैं, वे पूरी तरह नए नहीं हैं। ये उपनिषदों और भगवद गीता के दर्शन का ही आधुनिक, प्रयोगसिद्ध और गणितीय रूप हैं।

भाग 3: उपनिषद और क्वांटम विज्ञान की मुख्य समानताएं

विद्वानों और वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से तीन बड़े सिद्धांतों पर प्राचीन उपनिषदों और आधुनिक क्वांटम भौतिकी के विचारों को बिल्कुल एक समान पाया है:

क) प्रेक्षक और प्रेक्षित का संबंध (Observer and Observed)

क्वांटम विज्ञान का मत: जब तक हम किसी सूक्ष्म कण (जैसे इलेक्ट्रॉन) को देखते नहीं हैं, तब तक वह एक 'तरंग' (Wave) के रूप में हर संभावित जगह पर एक साथ मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही कोई प्रेक्षक उसे मापता या देखता है, वह तरंग का रूप छोड़कर तुरंत एक निश्चित 'कण' (Particle) बन जाता है।

उपनिषदों का मत: यह संपूर्ण चराचर जगत केवल जड़ पदार्थों का ढेर नहीं है। 'चेतना' ही इस पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। देखने वाला (द्रष्टा) और देखी जाने वाली वस्तु (दृश्य) अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही अखंड चेतना के दो अलग-अलग छोर हैं।

ख) अद्वैत और वेव-पार्टिकल डुअलिटी (Wave-Particle Duality)

क्वांटम विज्ञान का मत: प्रकाश (Light) और अन्य सूक्ष्म पदार्थ एक ही समय में 'तरंग' (जो फैली हुई है) भी हैं और 'कण' (जो एक जगह केंद्रित है) भी हैं। यह विरोधाभास विज्ञान को चकित करता है।

उपनिषदों का मत: ईशोपनिषद में परम ब्रह्म की प्रकृति को समझाते हुए ठीक यही विरोधाभास व्यक्त किया गया है:

"तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके..."

अर्थात: वह चलता भी है और नहीं भी चलता; वह अत्यंत दूर भी है और हमारे सबसे पास भी है। सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ का व्यवहार ठीक इसी प्रकार का है।

ग) क्वांटम एंटैंगलमेंट और सर्वव्यापकता (Quantum Entanglement)

क्वांटम विज्ञान का मत: जब दो कण आपस में जुड़ (Entangled) जाते हैं, तो उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग-अलग छोरों पर रखने पर भी, एक कण में किया गया बदलाव दूसरे कण में उसी क्षण दिखाई देता है—चाहे उनके बीच अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी ही क्यों न हो। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 'Spooky action at a distance' कहा था।

उपनिषदों का मत: ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक अदृश्य, सर्वव्यापी सूत्र से जुड़ी है जिसे 'ब्रह्म' कहा गया है। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार, ब्रह्मांड का हर लघु अंश अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड के सत्य को समेटे हुए है, जिसे 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ही ब्रह्म हूँ) के रूप में अनुभव किया जाता है।

भाग 4: आधुनिक विद्वानों का संतुलित विश्लेषण

आज के आधुनिक वैज्ञानिक, विचारक और दार्शनिक इस विषय पर एक बहुत ही तार्किक और संतुलित राय रखते हैं:

सकारात्मक पक्ष: उपनिषदों के ऋषियों ने बाह्य उपकरणों के बिना, केवल अपनी गहन 'अंतःप्रज्ञा' (Intuition) और ध्यान के गहरे स्तरों पर जाकर ब्रह्मांड के उस अद्वैत (Non-dual) और अविभाजित स्वरूप को साक्षात अनुभव किया था, जिसे आज का विज्ञान विशाल प्रयोगशालाओं और जटिल गणितीय समीकरणों के माध्यम से धीरे-धीरे प्रमाणित कर रहा है।

वैज्ञानिक सावधानी: विद्वान यह चेतावनी भी देते हैं कि हमें आध्यात्मिक दर्शन और भौतिक विज्ञान को जबरन एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान, जीवन के परम उद्देश्य, दुखों से मुक्ति और चेतना का आंतरिक विकास है, जबकि क्वांटम भौतिकी बाह्य जगत में पदार्थ और ऊर्जा के व्यावहारिक आचरण का गणितीय व प्रयोगधर्मी अध्ययन करती है।

निष्कर्ष: साक्षी भाव ही परम यात्रा है

उपनिषद के अनुसार, समय के इस चक्र, स्थान की सीमाओं और विचारों के इस अंतहीन खेल (माया) से ऊपर उठकर जो तत्व इस पूरी प्रक्रिया को तटस्थ होकर देख रहा है—वही 'साक्षी' (The Witness/Observer) है। और यही साक्षी भाव आपका वास्तविक और नित्य स्वरूप (आत्मा) है।

परमात्मा सभी प्राणियों में अविभाजित रूप से विद्यमान है, फिर भी हमारी सीमित इंद्रियों के कारण वह हमें अलग-अलग रूपों में विभक्त दिखाई देता है। वह दिखने में भले अनेक है, लेकिन वास्तव में केवल एक ही है, और वह तत्व कोई और नहीं—स्वयं तुम (देखने वाले) ही हो।

सृष्टि में क्रिएशन (सृजन) और क्रिएटर (सृजक) दोनों भिन्न होते हुए भी एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक सूक्ष्म बीज से विशाल वृक्ष का जन्म होता है और अंततः वह संपूर्ण वृक्ष पुनः एक छोटे से बीज में सिमट जाता है। इस सृष्टि और आत्मा का न तो कोई आदि (शुरुआत) है और न ही कोई अंत; यह अनादि और अनंत है।

यह जीवन एक बहती हुई फिल्म की तरह है। जब हम समय, स्थान और विचारों के इस विराट खेल को उपनिषद और विज्ञान के संयुक्त चश्मे से गहराई से समझ लेते हैं, तो हम खुद को इस संसार का कर्ता (Doer) मानना बंद कर देते हैं और केवल एक शांत, आनंदमय 'दृष्टा' (Observer) बनकर रह जाते हैं। यही उपनिषद के ज्ञान की परम और अंतिम परिणति है।