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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : बुधवार, 17 जून 2026 (16:37 IST)

जबलपुर रॉयल लायंस के Player Development Program के खिलाड़ी वेदांत अवस्थी MPL 3 में चमके

Vedant Awasthi
लगातार चार मैचों में अजेय रहने वाली जबलपुर रॉयल लायंस (JRL) की टीम ने यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के 'प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम' (PDP) के माध्यम से जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को चुनना टीम के लिए एक बड़ा फायदेमंद सौदा साबित हुआ है। अनुभवी खिलाड़ियों और ऊर्जावान नए चेहरों के बेहतरीन मिश्रण वाली जेआरएल की टीम ने लीग को वेदांत अवस्थी के रूप में एक होनहार नया खिलाड़ी दिया है। वेदांत एक शानदार हिटर साबित हुए हैं और उन्होंने टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रन बनाए हैं।

चौथे मैच में, जब टीम 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब वेदांत ने मात्र 34 गेंदों में 60 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से टीम में चुने गए वेदांत ने इंदौर और जबलपुर में आयोजित चयन ट्रायल्स के 4 चरणों को पार करके जेआरएल टीम में अपनी जगह बनाई है। वेदांत और प्रिंस वाधवानी, दोनों ही पीडीपी (PDP) के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टीम में जगह बनाकर राज्य स्तरीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है।

प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मिले फायदे के बारे में बात करते हुए वेदांत अवस्थी ने कहा: "मेरे जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए जमीनी स्तर से अपनी पहचान बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, और हमारे लिए पीडीपी जैसे कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हैं। चयन प्रक्रिया बहुत कठिन थी, जिसमें कई दौर के ट्रायल्स शामिल थे, लेकिन अगर आपमें काबिलियत है, तो आपको मौका जरूर मिलता है। जेआरएल का हिस्सा बनना मेरे लिए एक शानदार अहसास है। मुझे खुशी है कि मैं टीम के लिए योगदान दे पाया हूँ, खासकर बड़े रनों का पीछा करते समय।"
जबलपुर रॉयल लायंस के डायरेक्टर लव मलिक ने कहा: "जेआरएल स्थानीय प्रतिभाओं को टीम का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह लगातार दूसरा सीजन है जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत राज्य के खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स आयोजित किए हैं। क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें राज्य स्तरीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका देने की यह एक बेहतरीन पहल है। कई खिलाड़ियों के लिए यह उनके करियर की शुरुआत है। हमारे पिछले सीजन के कई खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय लीग में अच्छे प्रदर्शन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चुना गया है। इन युवा खिलाड़ियों का समर्थन करके हमें बेहद खुशी हो रही है।"
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