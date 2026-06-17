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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 17 जून 2026 (15:46 IST)

अर्धशतक चूके रोहित शर्मा, चेपॉक पर ले सकते हैं संन्यास, अटकलें तेज

Rohit Sharma
AFGvsIND लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रोहित शर्मा अपना अर्धशतक चूक गए और इसी के साथ इस साल यह ऐसा पांचवा मुकाबना बन गया जब रोहित शर्मा एकदिवसीय अर्धशतक नहीं जड़ सके। उनके आउट होते साथ ही सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें चलने लगी कि शनिवार को चेपॉक में खेला जाने वाला एकदिवसीय मैच उनका अंतिम मैच होगा और वह संन्यास की घोषणा जल्द कर देंगें।

एक अग्रणी डिजिटल खेल यूट्यूब चैनल ने यह बताया कि रोहित शर्मा को टीम प्रबंधन ने साफ साफ बता दिया है कि वह एकदिवसीय विश्वकप के लिए टीम की योजनाओं में शामिल नहीं है। ऐसे में टीम  प्रबंधन रोहित जैसे सितारे को बाहर निकालने का जोखिम नहीं लेना चाहता। प्रबंधन चाहता है कि रोहित शर्मा खुद ही संन्यास के बारे में सोचे। ऐसे में काफी संभावना है कि चेपॉक पर खेले जाने वाले एकदिवसीय मैच से पहले वह संन्यास की घोषणा कर दें।

आज लय में दिख रहे रोहित शर्मा का किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया और वह 39 गेंद में 48 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हो गए।।अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए।

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में भी वह 16 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली एकदिवसीय सीरीज में रोहित शर्मा फ्लॉप रहे और टीम को शुरुआत में बड़ा स्कोर नहीं दे सके। रोहित शर्मा 3 मैचों में 20 की औसत से 61 रन बना पाए। पूरी सीरीज में उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए।पहले मैच में उन्होंने 29 गेंदो पर 26 रन, दूसरे मैच में उन्होंने 38 गेंदो में 24 रन और तीसरे मैच में 13 गेंदो में 11 रन बनाए।

एकदिवसीय क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा ने 284 मैच खेले हैं। वह अब तक 48 की औसत से 11641 रन बना चुके हैं।इसमें 33 शतक और 51 अर्धशतक शामिल है। इस प्रारुप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है जो श्रीलंका के खिलाफ आया था। यह रिकॉर्ड अब तक उनके नाम है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
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