अर्धशतक चूके रोहित शर्मा, चेपॉक पर ले सकते हैं संन्यास, अटकलें तेज

ROHIT SHARMA IS GOING TO ANNOUNCE HIS RETIREMENT AFTER THE AFGANISTHAN SERIES— Oxygen (@Oxygen18_) June 16, 2026
AB Cricinfo : Days are numbered for Rohit Sharma. If he fails in 2 innings in this ongoing series, you won't see him travelling with the team to England. It's a do or die series for Rohit Sharma… pic.twitter.com/mUaLfHBEuC
MEET ROHIT SHARMA :
- Failed in champions trophy.
- Failed in South-Africa ODI series.
- Failed in New-Zealand ODI series.
- Failed in Afganishtan series now.
Why BCCI still backing this unfit guy? pic.twitter.com/wTcd3OYPZ9
— Vivek (@Hailkohli18) June 17, 2026
ROHIT SHARMA IS LIKELY TO ANNOUNCE RETIREMENT FROM INTERNATIONAL AFTER THIS SERIES
According to reliable sources and reports, Rohit Sharma is likely to announce his retirement from international cricket after this Afghanistan odi series. BCCI has reportedly told him that… pic.twitter.com/ufaNSlETzo
— Vivek (@Hailkohli18) June 17, 2026आज लय में दिख रहे रोहित शर्मा का किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया और वह 39 गेंद में 48 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हो गए।।अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए।